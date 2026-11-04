Yellow token listelemesinin ardından XRP topluluğunda tepki büyüdü

Ripple kurucu ortağı Chris Larsen’den daha önce 10 milyon dolarlık kişisel yatırım alan blokzincir projesi Yellow, tokeninin listelenmesinin hemen ardından XRP topluluğunda sert eleştirilerle karşılaştı. Tepkinin odağında, geliştirici ekiple bağlantılı bir cüzdandan yapılan varlık satışları yer aldı.

Fiyat farkı tartışmanın merkezine yerleşti

Yellow tokeni aynı anda Ethereum ve XRP Ledger ağlarında piyasaya sürüldü. Ancak iki blokzincir arasında doğrudan çalışan teknik bir köprü bulunmaması ve ilk talebin yüksek seyretmesi nedeniyle, varlığın XRPL üzerindeki fiyatı Ethereum tarafına kıyasla belirgin biçimde daha yukarı çıktı.

Yellow, yapay zeka ajanları için takas ve mutabakat çözümleri geliştirmeyi hedefleyen bir proje olarak tanıtılıyor. Projeyle ilgili tartışma, özellikle ağlar arasındaki fiyat farkından yararlanılıp yararlanılmadığı sorusu etrafında yoğunlaştı.

Proje temsilcisi Burak Cem, özel yazışmalarda söz konusu işlemlerin ekip cüzdanı üzerinden yapılan arbitraj olduğunu, ortaya çıkan fiyat farkını azaltmak ve oranları birbirine yaklaştırmak için gerçekleştirildiğini aktardı.

Topluluk ekip açıklamasına ikna olmadı

Tartışmalı süreçte, girişim ekibiyle ilişkilendirilen bir cüzdandan XRPL piyasasında yaklaşık 20.000 XRP değerinde token satışı yapıldı. Ekip cephesi bu işlemleri fiyat dengesini sağlama girişimi olarak sunarken, topluluğun bir bölümü açıklamayı yetersiz buldu.

XRP Ledger ekosisteminde tanınan geliştiricilerden Kaj Leroy, çalışan bir çapraz zincir köprüsü olmadan tam anlamıyla arbitraj işlemi yürütülmesinin teknik açıdan kuşkulu olduğunu savundu. Bu itiraz, satışların amacına ilişkin şüpheleri daha da artırdı.

Eleştirilerde, ilk işlem gününde yapılan bu tür satışların, erken dönemde alım yapan bireysel kullanıcıların likiditesi pahasına değer çekmeye benzediği görüşü öne çıktı.

Güven sorunu derinleşti

Gerginlik, sosyal medya fenomeni JC Rivera’nın XRP topluluğunu yeni girişimlere karşı sistematik kuşkuculukla suçlamasının ardından büyüdü. Kaj Leroy öncülüğündeki karşı görüş ise bu temkinli yaklaşımın zincir üstü verilerle desteklendiğini savundu.

Eleştirel yaklaşımı benimseyen topluluk üyeleri, dış ekiplerin kullanıcı kazanımı söylemini öne çıkardığını, ancak uygulamada XRP sahiplerinin sağladığı likidite üzerinden hızlı kazanç elde etmeye yöneldiğini ileri sürdü.

Yellow cephesi, son gelişmelerle ilgili ek bir resmi açıklama yapmadı. Yaşananların ardından projeye yönelik yerel topluluk güveninin baskı altında kaldığı görülüyor.