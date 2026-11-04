ABD seçimleri sonrası piyasalarda mini ralli, tahvil faizlerinde düşüş yaşandı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Demokratların Kongre’nin iki kanadında da kazandığı zaferi kabul etmesinin ardından küresel piyasalarda seçim belirsizliği azaldı. ABD hisse senedi vadelileri erken saatlerdeki kayıplarını telafi ederken Avrupa borsaları da yükseldi. Asya borsaları ise sınırlı değişim gösterdi.

Yapay zeka hisselerine alım geldi

S&P 500 vadeli işlemleri, erken saatlerdeki düşüşü tersine çevirerek yüzde 1,1 yükseldi. Son dönemde değer kaybeden yapay zeka hisselerine yeniden alım gelmesiyle Nasdaq 100 vadelileri de sert yükseldi. Tesla ve SpaceX bağlantılı hisseler ise Demokratların Senato’da ve Teksas valilik seçiminde kazandığı zaferlerin ardından geriledi.

Demokratların Cumhuriyetçilerin geleneksel olarak güçlü olduğu bölgelerde de kazanması, Trump’ın ikinci döneminin ilk iki yılına kıyasla Kongre’de daha fazla engelle karşılaşacağı beklentisini güçlendirdi. Trump, Demokratların istemesi halinde muhalefetin kontrolündeki Temsilciler Meclisi ve Senato ile çalışabileceğini söyledi.

Dolar ve tahvil faizleri geriledi

ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi 3 baz puan düşerek yüzde 4,93’e indi. Dolar, başlıca para birimlerinin tamamı karşısında değer kaybederek eylülden bu yana en sert günlük düşüşüne yöneldi. Yeni Zelanda doları, ABD doları karşısında yüzde 0,7 ile en çok değer kazanan para birimi oldu. Euro ve İsviçre frangı ise yüzde 0,4 yükseldi.

Tahvil ve döviz piyasasındaki hareketler, Demokratların Kongre’yi kontrol etmesinin bütçe genişlemesini sınırlayacağı ve federal hükümetin borçlanmasına ilişkin kaygıları hafifleteceği beklentisini yansıttı. Düşen tahvil faizleri ve ABD ekonomisinin dayanıklılığına duyulan güven de hisse senetlerindeki toparlanmayı destekledi.

Seçim sonucunun borsadaki etkisi sektör içinde bile ayrıştı. Tahvil faizlerindeki düşüş ve yapay zeka hisselerine dönen alımlar Nasdaq 100 vadelilerini yukarı taşırken Tesla ve SpaceX bağlantılı hisseler teknoloji hisselerindeki yükselişe katılmadı.