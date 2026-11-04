XRP ağında yakım bir ayda %627 arttı

XRP fiyatındaki dalgalanma sürerken, XRP Ledger üzerindeki zincir üstü veriler ağ kullanımında belirgin bir artışa işaret etti. XRPScan verilerine göre 3 Kasım’da işlem ücretleri yoluyla yakılan XRP miktarı 1.821,11’e ulaştı. Bu seviye, son bir ayın en yüksek günlük yakım verisi olarak kayda geçti.

Ağ etkinliğinde toparlanma işareti

Veriler, 4 Ekim’de 250,37 XRP olan günlük yakım miktarının 3 Kasım’da 1.821,11 XRP’ye çıktığını gösterdi. Buna göre ağdaki günlük yakım oranı bir ay içinde %627 yükseldi. Artış, XRP Ledger üzerindeki işlem faaliyetinin ekim ayına kıyasla güçlendiğine işaret ediyor.

3 Kasım’daki yakım miktarı, önceki güne göre de %38,5 daha yüksek gerçekleşti. Aynı veri, 30 günlük 773,4 XRP ortalamasının da iki katını aştı. Böylece ağ işlem ücretleri üzerinden dolaşımdan kalıcı olarak çıkarılan XRP miktarında belirgin bir sıçrama görüldü.

XRP Ledger üzerinde 3 Kasım’da yakılan 1.821,11 XRP, hem son 30 günün ortalamasını belirgin biçimde aştı hem de son bir ayın en yüksek günlük seviyesine ulaştı.

Piyasa algısıyla birlikte izlendi

Ağdaki bu hareketlilik, kripto para piyasasında satış baskısının bir miktar hafiflediği bir dönemde öne çıktı. Kullanıcı etkileşiminin artması, piyasa katılımcıları arasında XRP’ye yönelik beklentileri de güçlendirdi. Bazı yatırımcılar, işlem hacmi ve ağ kullanımındaki yükselişin fiyat tarafında da toparlanmayı destekleyebileceğini düşünüyor.

XRP Ledger, Ripple ekosistemiyle bağlantılı olarak çalışan ve ödemelere odaklanan bir blokzincir ağı olarak biliniyor. Ağda yapılan işlemler için alınan küçük ücretler yakılıyor ve bu tutarlar tekrar dolaşıma girmiyor. Bu mekanizma, zaman içinde arz üzerinde sınırlı da olsa azaltıcı bir etki yaratabiliyor.

Yakım verisindeki artış tek başına fiyat yönü konusunda kesin bir sonuç vermese de, ağın daha yoğun kullanıldığını göstermesi bakımından yakından izleniyor. Özellikle son haftalarda zayıf seyreden piyasa koşullarında, zincir üstü göstergelerde görülen bu tür sıçramalar yatırımcıların odağına daha hızlı giriyor.

İşlem ücretleriyle yakılan XRP miktarındaki yükseliş, ağ katılımının güçlendiğini gösterirken, dolaşımdan kalıcı olarak çıkarılan token sayısını da artırdı.

Son veriler, ekim ayına kıyasla kasım başında daha güçlü bir ağ temposuna işaret etti. XRP tarafında fiyat oynaklığı devam etse de, zincir üstü faaliyetlerdeki bu artış piyasanın kısa vadeli görünümünde daha yakından takip edilen başlıklardan biri haline geldi.