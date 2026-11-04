RIPPLE (XRP)

XRP ağında yakım bir ayda %627 arttı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 $XRP ağında günlük yakım 3 Kasım’da 1.821,11 seviyesine çıktı.
  • 📈 Günlük yakım miktarı 4 Ekim’deki 250,37 XRP’ye göre bir ayda %627 arttı.
  • 📊 3 Kasım verisi, 30 günlük 773,4 XRP ortalamasının iki katını aştı.
Altar Kılıçarslan
Altar Kılıçarslan
Memetoro

XRP fiyatındaki dalgalanma sürerken, XRP Ledger üzerindeki zincir üstü veriler ağ kullanımında belirgin bir artışa işaret etti. XRPScan verilerine göre 3 Kasım’da işlem ücretleri yoluyla yakılan XRP miktarı 1.821,11’e ulaştı. Bu seviye, son bir ayın en yüksek günlük yakım verisi olarak kayda geçti.

İçindekiler
1 Ağ etkinliğinde toparlanma işareti
2 Piyasa algısıyla birlikte izlendi

Ağ etkinliğinde toparlanma işareti

Veriler, 4 Ekim’de 250,37 XRP olan günlük yakım miktarının 3 Kasım’da 1.821,11 XRP’ye çıktığını gösterdi. Buna göre ağdaki günlük yakım oranı bir ay içinde %627 yükseldi. Artış, XRP Ledger üzerindeki işlem faaliyetinin ekim ayına kıyasla güçlendiğine işaret ediyor.

3 Kasım’daki yakım miktarı, önceki güne göre de %38,5 daha yüksek gerçekleşti. Aynı veri, 30 günlük 773,4 XRP ortalamasının da iki katını aştı. Böylece ağ işlem ücretleri üzerinden dolaşımdan kalıcı olarak çıkarılan XRP miktarında belirgin bir sıçrama görüldü.

XRP Ledger üzerinde 3 Kasım’da yakılan 1.821,11 XRP, hem son 30 günün ortalamasını belirgin biçimde aştı hem de son bir ayın en yüksek günlük seviyesine ulaştı.

Piyasa algısıyla birlikte izlendi

Ağdaki bu hareketlilik, kripto para piyasasında satış baskısının bir miktar hafiflediği bir dönemde öne çıktı. Kullanıcı etkileşiminin artması, piyasa katılımcıları arasında XRP’ye yönelik beklentileri de güçlendirdi. Bazı yatırımcılar, işlem hacmi ve ağ kullanımındaki yükselişin fiyat tarafında da toparlanmayı destekleyebileceğini düşünüyor.

XRP Ledger, Ripple ekosistemiyle bağlantılı olarak çalışan ve ödemelere odaklanan bir blokzincir ağı olarak biliniyor. Ağda yapılan işlemler için alınan küçük ücretler yakılıyor ve bu tutarlar tekrar dolaşıma girmiyor. Bu mekanizma, zaman içinde arz üzerinde sınırlı da olsa azaltıcı bir etki yaratabiliyor.

Yakım verisindeki artış tek başına fiyat yönü konusunda kesin bir sonuç vermese de, ağın daha yoğun kullanıldığını göstermesi bakımından yakından izleniyor. Özellikle son haftalarda zayıf seyreden piyasa koşullarında, zincir üstü göstergelerde görülen bu tür sıçramalar yatırımcıların odağına daha hızlı giriyor.

İşlem ücretleriyle yakılan XRP miktarındaki yükseliş, ağ katılımının güçlendiğini gösterirken, dolaşımdan kalıcı olarak çıkarılan token sayısını da artırdı.

Son veriler, ekim ayına kıyasla kasım başında daha güçlü bir ağ temposuna işaret etti. XRP tarafında fiyat oynaklığı devam etse de, zincir üstü faaliyetlerdeki bu artış piyasanın kısa vadeli görünümünde daha yakından takip edilen başlıklardan biri haline geldi.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

XRP cüzdanlarında bu yılın rekoru kırıldı, büyük yatırımcılar alım yaptı

Ripple CEO’su, RLUSD ile XRP’nin birbirini tamamladığını açıkladı

XRP, NEAR ve ADA’da düşüş sürerken ZEC yatay seyrediyor

David Schwartz, Ripple yönetim kurulundaki görevini sürdürdüğünü açıkladı

NEAR ve XRP zayıf seyrini korurken SHIB’de satış baskısı arttı

XRP Ledger günlük ödeme hacminde 1,3 milyarı aştı

XRP Ledger, token açığına yönelik düzeltmeyi 4 Kasım’da etkinleştirecek

Bu Haberi Paylaş
Altar Kılıçarslan
By Altar Kılıçarslan
Takip Et:
Altar Kılıçarslan, 6 yılı aşkın süredir kripto para ve blokzincir ekosisteminin içinde aktif olarak yer alan bir yazılım geliştiricidir. Projelerin teknik altyapılarına olan mesleki hakimiyetini, piyasa tecrübesiyle harmanlayarak okuyuculara sunmayı hedefler. Coin-Turk'te teknoloji odaklı proje incelemeleri, sektördeki güncel gelişmeler ve kripto ekosisteminin dinamikleri üzerine içerikler kaleme almaktadır.
Bir Önceki Yazı Solana kurucusu, kriptoda en büyük tehdidin oltalama olduğunu açıkladı
Bir Sonraki Yazı ABD seçimleri sonrası piyasalarda mini ralli, tahvil faizlerinde düşüş yaşandı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

ABD seçimleri sonrası piyasalarda mini ralli, tahvil faizlerinde düşüş yaşandı
Ekonomi
Solana kurucusu, kriptoda en büyük tehdidin oltalama olduğunu açıkladı
Solana (SOL)
Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL
Lost your password?