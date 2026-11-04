Solana kurucusu, kriptoda en büyük tehdidin oltalama olduğunu açıkladı

Solana’nın kurucu ortaklarından Anatoly Yakovenko, kripto varlıklar için en büyük riskin yapay zeka ya da kuantum bilgisayarlar değil, oltalama ve sosyal mühendislik saldırıları olduğunu söyledi. Yakovenko, saldırganların blokzincirlerin şifreleme yapısını kırmak yerine kullanıcıları kandırarak cüzdanlara ve hesaplara erişim sağladığını vurguladı.

Kullanıcının zayıf halkaya dönüşmesi

Yakovenko, X üzerinden yaptığı açıklamada, yatırımcıların matematik temelli kripto güvenliğinin bozulmasından çok sosyal mühendislik yöntemlerine karşı endişe duyması gerektiğini belirtti. Ona göre saldırganlar, teknik savunmaları aşmaktan ziyade insan hatasını hedef alıyor.

“Kripto için en büyük tehdit oltalama ve sosyal mühendisliktir. Sorun, yapay zekanın matematiği bozması ya da kuantum bilgisayarlar değildir.”

Yakovenko, korunma için ayrı bir iOS cihazı kullanılmasını, bu cihazda Apple’ın Kilit Modu özelliğinin açılmasını ve çoklu imzalı cüzdan tercih edilmesini önerdi. Çoklu imzalı cüzdanlar, bir işlemin tamamlanabilmesi için birden fazla onay gerektiren yapısıyla tek bir hesabın ele geçirilmesi halinde riski sınırlamayı amaçlıyor.

Mini sözlük: Sosyal mühendislik, saldırganların teknik açık aramak yerine insanları kandırarak şifre, kurtarma ifadesi ya da cihaz erişimi gibi kritik bilgileri ele geçirmesine dayanan yöntemlerin genel adıdır. Oltalama ise bunun en yaygın biçimlerinden biridir ve sahte e posta, mesaj, internet sitesi ya da destek görüşmeleriyle kullanıcıyı yanıltmayı hedefler.

Binance soruşturması saldırı yöntemini ortaya koydu

Bu değerlendirme, Binance’te ortaya çıkan büyük güvenlik ihlaliyle yeniden gündeme geldi. 29 Ekim’de yaşanan olayın yaklaşık 6.34 milyar dolarlık dijital varlığı etkilediği bildirildi. Binance, 3 Kasım’da paylaştığı soruşturma güncellemesinde saldırganların karmaşık bir sosyal mühendislik zinciri kullandığını açıkladı.

Borsanın verdiği bilgilere göre saldırganlar, sahte bir şirketin temsilcileri gibi davranarak bir yazılım mühendisini hedef aldı. Mühendis sahte iş görüşmelerine katıldı ve meşru görünen teknik görev dosyasını indirmeye ikna edildi. Ancak dosyada kötü amaçlı kod bulunduğu, bunun da çalışanın bilgisayarının ele geçirilmesine zemin hazırladığı belirtildi.

Binance, saldırganların ele geçirilen cihazlar, çalınan kimlik bilgileri ve şirket içi bir yapay zeka aracını kullanarak cüzdan altyapısına eriştiğini, ardından sıcak cüzdanlardan yetkisiz transferler gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bir haftada 99 olay kayda geçti

Security Alliance, kısa adıyla SEAL, 4 Kasım tarihli raporunda güvenlik ekibinin 28 Ekim ile 3 Kasım arasında 99 olaya müdahale ettiğini duyurdu. SEAL, Web3 güvenliği ve olay müdahalesi alanında çalışan bir sektör oluşumu olarak biliniyor.

Kuruluş, sahte müşteri destek aramalarının yer aldığı üç olayda mağdurların 1.57 milyon dolar ve 1.12 BTC kaybettiğini bildirdi. Vakalardan birinde sahte Apple destek görevlileri bir kullanıcının Apple kimliği bilgilerini ele geçirdi. Aynı kullanıcının kripto kurtarma ifadesini bulut depolamada tuttuğu aktarıldı. Başka bir olayda ise bir kişi, sahte Telegram destek görüşmesi sırasında cüzdan kurtarma ifadesini paylaştı.

SEAL ayrıca aynı raporlama döneminde 5.137 oltalama alan adını takip etti. Veriler, saldırıların yalnızca büyük platformları değil, doğrudan kullanıcıları hedef alan geniş bir dolandırıcılık ağına dönüştüğünü gösterdi.