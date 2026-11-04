RIPPLE (XRP)

XRP cüzdanlarında bu yılın rekoru kırıldı, büyük yatırımcılar alım yaptı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP ağında 1 milyon token üzeri cüzdan sayısı 2.147 ile bu yılın rekoruna ulaştı.
  • 📈 Fiyat 1,27 dolara gerilerken büyük yatırımcılar satış yerine $XRP’de birikimlerini artırdı.
  • 🧭 Analistler 1,20 ile 1,25 dolar bandı ile 1,30 ve 1,40 dolar seviyelerini izliyor.
Onur Atam
Onur Atam
Memetoro

XRP’nin piyasa değerindeki gerilemeye rağmen büyük yatırımcıların satışa yönelmediği, aksine birikimlerini artırdığı görülüyor. Santiment verilerine göre XRP Ledger ağında en az 1 milyon XRP tutan cüzdan sayısı bu yılın en yüksek düzeyine çıkarak 2.147’ye ulaştı.

İçindekiler
1 Büyük cüzdan sayısı zirveye çıktı
2 Fiyat düşerken alımın sürmesi ne anlama geliyor
3 İzlenen üç fiyat bölgesi

Büyük cüzdan sayısı zirveye çıktı

Sermaye girişinin önemli bölümü, XRP fiyatının 1,27 dolara kadar gerilediği düzeltme döneminde gerçekleşti. Veriler, fiyat zayıflarken yüksek bakiyeli adreslerin pozisyon büyütmeye devam ettiğine işaret ediyor.

En yoğun hareketliliğin ekim ayının son bölümünde yaşandığı belirtildi. Son 10 gün içinde 28 yeni adres 1 milyon XRP eşiğini aşarken, bunların 18’i raporlama döneminin son üç gününde ortaya çıktı. Bu tablo, büyük yatırımcıların kısa vadeli dalgalanmalardan çok daha uzun vadeli bir planla hareket ettiğini düşündürüyor.

Mini sözlük: Santiment, blokzincir verileri ve yatırımcı davranışları üzerine analizler sunan bir piyasa istihbarat platformudur. XRP Ledger ise XRP transferleri ve ilgili uygulamalar için kullanılan blokzincir tabanlı ağ yapısını ifade eder.

Büyük bakiyeli cüzdanların sayısı fiyat düşerken artmayı sürdürdü ve 1 milyon XRP üzerindeki adres sayısı 2.147 ile yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Fiyat düşerken alımın sürmesi ne anlama geliyor

Kısa vadeli getiri arayan sermayeden farklı olarak, büyük yatırımcılar genellikle fiyatların zayıfladığı dönemleri alım fırsatı olarak değerlendiriyor. XRP tarafındaki son görünüm de bu eğilimin sürdüğünü gösteriyor. Cüzdan sayısındaki artış, büyük bakiyelerin sistemli biçimde artırıldığına, çözülmenin ise sınırlı kaldığına işaret ediyor.

Piyasada düşen fiyatla artan kurumsal ya da yüksek hacimli alım iştahının aynı anda görülmesi, bazı analistlere göre uzun vadeli dip oluşumlarının öncesinde ortaya çıkabilen bir ayrışma olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle XRP’deki son tablo, yalnızca fiyat hareketiyle değil, zincir üstü verilerle birlikte izleniyor.

Fiyat grafiğindeki geri çekilmeye karşın büyük yatırımcıların birikim yapması, piyasanın alt seviyelerde talep bulduğuna işaret ediyor.

İzlenen üç fiyat bölgesi

Analistler önümüzdeki günlerde üç fiyat eşiğinin belirleyici olacağını değerlendiriyor. İlk bölge 1,20 ile 1,25 dolar aralığı. Bu alan, olası dip oluşumu açısından temel seviye olarak görülüyor. Fiyat bu bant üzerinde kalır ve milyonluk cüzdan sayısı 2.140’ın altına inmezse, uzun vadeli yükseliş senaryosu geçerliliğini koruyabilir.

İkinci eşik 1,30 dolar seviyesi olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin yeniden aşılması, kısa vadeli toparlanmanın güç kazanması açısından önemli kabul ediliyor. Üçüncü bölge ise 1,40 dolar. Fiyatın büyük yatırımcı girişleri sürerken bu seviyenin üzerinde tutunması halinde, dip bölgesinin geride kaldığına yönelik beklentiler güçlenebilir.

XRP’de mevcut görünümün kalıcılığı, bundan sonraki piyasa hareketlerinde büyük sermayenin bu kilit bölgeleri ne ölçüde koruyabildiğine bağlı olacak.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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