Ripple CEO’su, RLUSD ile XRP’nin birbirini tamamladığını açıkladı

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, şirketin RLUSD stabilcoin hamlesinin XRP’nin geleceğini zayıflatacağı yönündeki tartışmalara yanıt verdi. Garlinghouse, RLUSD ile XRP’nin rakip değil, birbirini tamamlayan iki farklı varlık olduğunu söyledi.

XRP ile RLUSD arasında işlev farkı

Garlinghouse, XRP Ledger topluluğunda Vet adıyla bilinen bir yorumcunun değerlendirmesine destek verdi. Vet, iki varlık arasındaki temel farkın XRP Ledger üzerindeki kullanım amaçlarından kaynaklandığını anlattı. Buna göre XRP, ağın yerel varlığı olarak sistemin temel işleyişinde zorunlu bir rol üstlenirken RLUSD daha çok fiyat istikrarı gereken işlemler için tasarlandı.

Brad Garlinghouse, Vet’in değerlendirmesine destek vererek RLUSD ile XRP için “Birbirini tamamlıyorlar, rekabet etmiyorlar” görüşünü paylaştı.

XRP Ledger üzerinde her hesabın belirli bir XRP rezervi tutması gerekiyor ve işlem ücretleri de XRP ile ödeniyor. Bu nedenle XRP, ağın çalışması açısından doğrudan gerekli bir unsur olarak öne çıkıyor. RLUSD ise Ripple’ın düzenlemeye tabi stabilcoin faaliyetleri kapsamında çıkarılan, dolar bazlı ve değerinin yaklaşık 1 dolar çevresinde sabit kalması hedeflenen bir varlık niteliği taşıyor.

Kontrol yapısı da iki varlık arasında önemli bir ayrım oluşturuyor. Ripple, yasal yükümlülükler gibi belirli durumlarda RLUSD’yi dondurabiliyor. XRP’de ise defter üzerinde bu tür merkezi bir dondurma yetkisi bulunmuyor.

XRP’nin ağ içindeki rolü tartışılıyor

Vet, XRP’nin XRP Ledger üzerindeki merkezi rolünün bir başka boyutunun da yerleşik merkeziyetsiz borsa işlevinde görüldüğünü belirtti. Ağdaki otomatik köprüleme sistemi, daha avantajlı kur oluştuğunda işlemleri XRP üzerinden yönlendirebiliyor. Bu yapı, XRP’yi likidite sağlayıcıları ve piyasa yapıcıları açısından ara varlık olarak öne çıkarıyor.

Buna karşılık RLUSD’nin maaş ödemeleri, faturalandırma ve kurumsal transferler gibi fiyat istikrarının öne çıktığı alanlarda daha uygun olabileceği değerlendiriliyor. Bu durum, bazı yatırımcılar arasında RLUSD’nin zamanla belirli ödeme senaryolarında XRP’nin yerini alabileceği endişesini güçlendirdi.

Vet, XRP için “RLUSD isteğe bağlıdır, XRP ise değildir” ifadesini kullanarak ağdaki zorunlu rol ayrımını vurguladı.

RLUSD talebi, XRP kullanımını otomatik artırmayabilir

Tartışmanın bir diğer boyutu, RLUSD’nin yalnızca XRP Ledger ile sınırlı olmaması. RLUSD, Ethereum dahil desteklenen başka blokzincirlerde de çalışıyor. Bu nedenle RLUSD’ye yönelik talebin artması, doğrudan XRP Ledger kullanımında aynı ölçüde artış anlamına gelmeyebilir.

Benzer şekilde, XRP Ledger üzerinde daha fazla RLUSD işlemi görülmesi de tek başına XRP fiyatında güçlü bir yükselişi garanti etmiyor. İşlem ücretleri XRP ile ödense de bu talebin kripto varlığın piyasa değerine ne ölçüde yansıyacağı konusunda soru işaretleri sürüyor.

Garlinghouse daha önce de benzer mesaj vermişti

Garlinghouse, Ripple’ın önceliklerini RLUSD’ye kaydırdığı yönündeki iddialara daha önce de yanıt vermişti. Ripple, sınır ötesi ödeme çözümleri ve kurumsal blokzincir ürünleri geliştiren ABD merkezli bir finans teknolojisi şirketi olarak biliniyor.

Garlinghouse, 28 Ekim’de New York’ta düzenlenen Ripple Swell 2026 konferansında şirketin XRP’den vazgeçmeyeceğini açıkça dile getirdi. Bu açıklama, RLUSD’nin büyümesine rağmen XRP’nin Ripple ekosistemindeki rolünün korunacağı mesajı olarak değerlendirildi.

Garlinghouse, Ripple Swell 2026 etkinliğinde şirketin yaklaşımını netleştirerek “XRP’den asla vazgeçmeyeceğiz” mesajını verdi.