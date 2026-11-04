XRP, NEAR ve ADA’da düşüş sürerken ZEC yatay seyrediyor

Kripto para piyasasında XRP, NEAR Protocol ve Cardano üzerindeki satış baskısı sürerken, Zcash daha dengeli bir görünüm sergiliyor. XRP yaklaşık 1.28 dolar, NEAR 3.91 dolar, ZEC 1.208 dolar ve ADA 0.1908 dolar civarında işlem görüyor.

XRP’de zayıf görünüm korunuyor

XRP, eylüldeki yaklaşık 1.65 dolar zirvesinden sonra uzayan bir düzeltme sürecinde kalmayı sürdürüyor. Ağustos ve eylülde görülen toparlanmanın ardından alım iştahı zayıfladı, satış baskısı ise hafiflemedi.

Günlük görünümde daha düşük zirveler ve daha düşük dipler öne çıkıyor. XRP’nin ana hareketli ortalamaların altında kalması, kısa vadede satıcıların üstünlüğünü koruduğuna işaret ediyor. Yakın destek bölgesi 1.24 ile 1.25 dolar arasında bulunuyor. Bu aralığın altına inilmesi halinde 1.20 dolar, ardından 1.15 dolar seviyesi gündeme gelebilir.

XRP’de satış baskısı henüz belirgin biçimde zayıflamış değil. 1.35 doların üzerine yerleşmeyen bir fiyat hareketi, kalıcı bir toparlanma sinyali üretmiyor.

Yukarı yönde ilk eşik 1.30 ile 1.33 dolar bandında yer alıyor. Daha güçlü satış bölgesi ise 1.35 ile 1.40 dolar aralığında bulunuyor. Göreceli Güç Endeksi alt bölgede seyrederken, düşüş ivmesinin yoruluyor olabileceğine işaret eden sınırlı sinyaller görülse de net bir dönüş teyidi henüz oluşmadı. İşlem hacmindeki gerileme de alıcıların kararlılığının zayıf kaldığını gösteriyor.

NEAR Protocol baskı altında kalmayı sürdürüyor

NEAR Protocol, ekim ayında gördüğü 6.00 dolar seviyesinden belirgin şekilde geri çekildi ve 3.91 dolar civarında dengelenmeye çalışıyor. Eylüldeki güçlü performansın ardından kısa vadeli tablo bozuldu; fiyat hem kısa hem orta vadeli ortalamaların altına sarktı.

Buna karşın NEAR’in uzun vadeli ortalamalarının üzerinde kalması, daha geniş ölçekteki toparlanma ihtimalinin tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor. En yakın destek 3.75 ile 3.85 dolar aralığında bulunuyor. Bu bölgenin kaybedilmesi durumunda 3.60 dolar, ardından 3.30 dolar seviyesi izlenebilir. Yukarıda ise 4.20 ile 4.35 dolar bandı ilk önemli engel olarak öne çıkıyor.

Zcash diğerlerinden ayrışıyor

Zcash, ağustosta yaklaşık 500 dolardan başlayıp eylül sonunda 1.700 dolara kadar uzanan sert yükselişin ardından 1.208 dolar civarında yatay seyrediyor. Kısa vadeli ivme zayıflasa da ZEC’in uzun vadeli ortalamaların üzerinde kalması, daha büyük yükseliş eğiliminin henüz bozulmadığını düşündürüyor.

1.150 ile 1.180 dolar aralığı yakın destek bölgesi olarak izleniyor. Bu alanın aşağı kırılması halinde 1.100 dolar ve psikolojik açıdan önemli görülen 1.000 dolar seviyesi gündeme gelebilir. Yukarıda 1.250 dolar ilk engel olurken, 1.300 ile 1.350 dolar bandı daha güçlü bir satış alanı olarak değerlendiriliyor.

ZEC’te piyasa yön konusunda net karar vermiş değil. Göreceli Güç Endeksi 50 seviyesine yakın seyrederken, işlem hacmi de eylüldeki yükselişe kıyasla daha düşük kalıyor.

Cardano’da satıcılar kontrolü bırakmıyor

Cardano, ekim ayındaki yaklaşık 0.28 dolar seviyesinden sonra uzun süredir süren düşüşün etkisiyle 0.1908 dolar civarında işlem görüyor. Eylül sonu ve ekim başındaki kısa toparlanma denemesi 0.25 ile 0.28 dolar bandında karşılık bulmadı ve sonrasında satışlar yeniden hız kazandı.

ADA’nın kısa, orta ve uzun vadeli hareketli ortalamaların altında kalması düşüş eğilimini güçlendiriyor. Yakın destek 0.185 ile 0.190 dolar bandında yer alıyor. Bu bölgenin altına inilmesi halinde 0.175 dolar, ardından 0.160 ile 0.165 dolar aralığı öne çıkabilir. Olası bir toparlanmada önce 0.200 doların, ardından 0.215 ile 0.230 dolar bandının aşılması gerekecek.