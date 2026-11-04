BINANCE

Binance saldırısındaki hacker, 95,9 milyon dolarlık SOL’u BTC’ye çeviriyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Binance saldırısındaki hacker, çalınan $SOL varlıklarını BTC’ye çevirmeyi sürdürüyor.
  • 📌 Lookonchain, 1 Kasım’da 970.522 SOL’un yaklaşık 95,9 milyon dolar değerle taşındığını bildirdi.
  • 🧭 Binance, 3 Kasım itibarıyla 2,85 milyar dolarlık varlığı durdurdu ancak fon hareketi devam etti.
Altar Kılıçarslan
Altar Kılıçarslan
Memetoro

Binance’a yönelik büyük saldırının arkasındaki kişinin, çalınan Solana varlıklarını Bitcoin’e dönüştürmeyi sürdürdüğü görüldü. Zincir üstü veri platformu Lookonchain’in 4 Kasım tarihli paylaşımına göre saldırgan, SOL bakiyelerini farklı cüzdanlara dağıttıktan sonra bir dizi çapraz ağ işlemiyle fonları taşımaya devam ediyor.

İçindekiler
1 Fonlar birden fazla ağ üzerinden taşınıyor
2 Kasım başında da yüksek tutarlı işlemler izlendi
3 Borsanın müdahalesine rağmen hareket sürüyor

Fonlar birden fazla ağ üzerinden taşınıyor

Lookonchain’in aktardığı işleyişte saldırgan önce SOL’ları farklı cüzdanlara bölüyor, ardından bu varlıkları USDC’ye çeviriyor. Daha sonra USDC’yi Solana ağından Ethereum’a taşıyor, burada ETH satın alıyor ve son aşamada THORChain üzerinden ETH’yi Bitcoin’e dönüştürüyor.

THORChain, farklı blokzincirler arasında aracı kuruma ihtiyaç duymadan takas yapılmasına imkan veren merkeziyetsiz bir likidite protokolü olarak biliniyor. Bu yapı, varlıkların ağlar arasında hızla aktarılmasını kolaylaştırırken iz sürmeyi de daha karmaşık hale getirebiliyor.

Saldırganın izlediği çok adımlı yapı, çalınan kripto varlıkların farklı ağlar arasında dolaştırılmasını kolaylaştırırken takibi de zorlaştırıyor.

Bu yöntemin ilk kez kullanılmadığı da görüldü. Daha önce de saldırganın, çalınan SOL’ların on milyonlarca dolarlık bölümünü kullanarak Bitcoin alımı yaptığı zincir üstü verilerle tespit edilmişti.

Kasım başında da yüksek tutarlı işlemler izlendi

Lookonchain’in 1 Kasım tarihli verilerine göre saldırgan, yaklaşık 970.522 SOL’u Bitcoin’e çevirmeye çalıştı. Söz konusu varlıkların değeri o sırada yaklaşık 95,9 milyon dolar seviyesindeydi. Veriler, yalnızca bir saat içinde 486.970 SOL tutarında, yaklaşık 46,4 milyon dolarlık bir işlemin de gerçekleştiğini gösterdi.

Önceki işlemlerde THORChain yerine Relay Protocol kullanıldı. Relay Protocol de ağlar arası kripto transferine imkan veren bir yapı olarak öne çıkıyor. Son veriler ise saldırganın bu kez birden fazla merkeziyetsiz hizmetten yararlanarak Bitcoin’e yönelmeyi sürdürdüğüne işaret ediyor.

FBI, THORChain gibi çeşitli merkeziyetsiz kripto hizmetlerinden saldırıyla bağlantılı fonların hareketini engellemelerini istedi.

Borsanın müdahalesine rağmen hareket sürüyor

Binance’ın son resmi güncellemesine göre güvenlik ihlalinden etkilenen kripto varlıkların toplam büyüklüğü yaklaşık 6,34 milyar dolar oldu. Borsa, 3 Kasım itibarıyla yaklaşık 2,85 milyar dolarlık çalıntı kripto varlığın dondurulduğunu ya da engellendiğini açıkladı.

Buna karşın güncel zincir üstü veriler, saldırganın kalan fonları farklı ağlar arasında hareket ettirmeyi sürdürdüğünü gösteriyor. İncelemeler, saldırganın özellikle Bitcoin’e dönüşüm sürecine odaklandığını ve izini kaybettirmek için çok aşamalı bir yapı kullandığını ortaya koyuyor.

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Altar Kılıçarslan
By Altar Kılıçarslan
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Altar Kılıçarslan, 6 yılı aşkın süredir kripto para ve blokzincir ekosisteminin içinde aktif olarak yer alan bir yazılım geliştiricidir. Projelerin teknik altyapılarına olan mesleki hakimiyetini, piyasa tecrübesiyle harmanlayarak okuyuculara sunmayı hedefler. Coin-Turk'te teknoloji odaklı proje incelemeleri, sektördeki güncel gelişmeler ve kripto ekosisteminin dinamikleri üzerine içerikler kaleme almaktadır.
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