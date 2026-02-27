Bitcoin, Küba ve Orta Doğu’daki Siyasi Gerilimle Sert Düşüş Yaşadı

Kripto para piyasalarında Bitcoin, son günlerdeki toparlanma çabalarına rağmen yaşanan küresel gelişmelerle birlikte sert bir dalgalanma gördü. Bitcoin fiyatı, 27 Şubat’ta 65.200 dolar seviyesine kadar gerileyerek yüzde üçten fazla değer kaybetti. Bu düşüşte, ABD Başkanı Donald Trump’ın Küba’ya yönelik “dostça el koyma” açıklaması ve Washington’un İsrail’de askeri varlığını arttırma kararı etkili oldu.

Küba’ya Yönelik “Dostça El Koyma” Mesajı ve Ekonomik Baskılar

Donald Trump, 2025 yılında göreve döndükten sonra, adanın enerji krizini fırsata çevirerek Küba üzerindeki baskıyı yoğunlaştırdı. Trump, son açıklamalarında Küba’nın ciddi sıkıntılar yaşadığını ve ABD ile görüşmelerin sürdüğünü ifade etti. ABD yönetimi, ulusal acil durum ilan ederek Küba’ya petrol tedarik eden ülkelere yaptırım ve ambargo uyguladı. Bu adım, petrol sevkiyatlarının kısıtlanmasına ve adada elektrik kesintileri ile yakıt sıkıntılarının baş göstermesine yol açtı.

Küba Krizinin Derinleşmesi

Son haftalarda yaşanan bir deniz olayında, Küba güçleri kendi kara suları yakınında ABD tescilli bir sürat teknesine müdahale etti ve dört kişi hayatını kaybetti. Küba yönetimi, bu grubun silahlı olduğunu ve ülkeye yasa dışı giriş yapmaya çalıştığını belirtirken; ABD tarafı, olayla bağlantısı olduğu iddiasını reddederek inceleme başlattı.

ABD yönetimi, ağır ekonomik yaptırımlar sürerken kısa süreliğine insani yardım kapsamında özel kanallardan akaryakıt geçişine izin verdi. Ancak genel baskı politikasında değişiklik olmadı. Trump’ın “dostça el koyma” ifadesinin müzakerelere dayalı bir siyasi değişimi kastettiği; askeri müdahale anlamına gelmediği aktarılıyor. Küba ise, altmış yılı aşkın süredir ABD etkisine karşı bağımsızlığını öne çıkaran bir ülke konumunda yer alıyor.

ABD’nin İsrail’e Askeri Yığınak Yapması

Öte yandan ABD, Orta Doğu’daki gerginlikler nedeniyle İsrail’deki askeri mevcudiyetini artırmaya başladı. Özellikle İran’la yaşanan gerilim sonrası bölgeye ileri teknoloji savaş uçakları ve personel sevkiyatı yapıldı. Dışişleri Bakanlığı ise, diplomatik kadronun zorunlu olmayan kısmının ülkeden ayrılmasına izin verdi.

Resmi makamlar askeri adımların caydırıcı önlemler kapsamında atıldığını öne sürerken, piyasalarda yükselen risk algısı fiyatlara da yansıyor. Hem Ortadoğu hem Karayipler’de ABD’nin uyguladığı baskılar eş zamanlı olarak öne çıkıyor.

Bitcoin’in Fiyatı Küresel Risklerle Birlikte Düşüşte

Bitcoin son dönemde 70.000 doları yeniden test etmeye çalışıyordu. Ancak artan jeopolitik risklerle birlikte hızlı bir satış dalgası yaşandı ve 24 saat içinde yüzde üçten fazla gerileme görüldü. Bu hareket, yatırımcıların riskten kaçış eğilimine girdiği şeklinde değerlendiriliyor.

Kriptopara piyasaları, küresel ölçekte yükselen belirsizliğe genellikle iki farklı tepkide bulunuyor. İlk aşamada, likidite azalıyor ve fiyatlarda düşüş yaşanıyor. Eğer gerginlik devam ederse, kimi yatırımcılar Bitcoin’i riskten korunma amacıyla tekrar tercih edebiliyor. Şu an ise piyasada ilk tepkinin etkisi hissediliyor. Jeopolitik tansiyonun birçok cephede aynı anda tırmanması nedeniyle dalgalanmanın bir süre daha yüksek seyretmesi bekleniyor.