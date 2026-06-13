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BITCOIN (BTC)

Standard Chartered analisti Geoffrey Kendrick, Bitcoin için 59 bin doları 2025 döngüsünün dip seviyesi olarak açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Standard Chartered, Bitcoin için 5 Haziran’daki 59.375 dolar seviyesini 2025 döngüsünün dip noktası olarak gördüğünü açıkladı.
  • 📉 Mayısın ikinci haftasından bu yana spot Bitcoin ETF’lerinden 5,72 milyar dolar çıkarken, bu baskının bir bölümünü $BTC bağlantılı satışların oluşturduğu aktarıldı.
  • 🚀 SpaceX halka arzı için oluşan nakit talebinin satışları artırdığı, süreç tamamlandığı için bu etkinin hafifleyebileceği belirtildi.
  • 🌍 Geoffrey Kendrick, yıl sonu için Bitcoin’de 100.000 dolar ve Ethereum’da 4.000 dolar hedefini korudu.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Standard Chartered analisti Geoffrey Kendrick, kripto para piyasasında son dönemde görülen sert satışların ardından Bitcoin için 59.000 dolar seviyesinin 2025 döngüsünün dip noktası olduğunu belirtti. Kendrick, yıl sonu için Bitcoin’de 100.000 dolar, Ethereum’da ise 4.000 dolar hedefini korudu.

İçindekiler
1 ETF çıkışları ve SpaceX etkisi öne çıktı
2 Makro baskının hafiflemesi beklentisi

ETF çıkışları ve SpaceX etkisi öne çıktı

Kendrick’e göre son satış dalgasının başlıca nedenleri, spot Bitcoin ETF’lerinden hızlanan para çıkışları ile SpaceX halka arzı öncesinde oluşan nakit ihtiyacı oldu. Bitcoin, 5 Haziran’da 59.375 dolara kadar geriledi. Bu seviye, 6 Ekim’de görülen 126.000 dolarlık zirveye göre %53 düşüşe işaret etti.

Kendrick, yayımladığı değerlendirmede kripto kışının sona erdiğini belirterek piyasada yeniden toparlanma sürecinin başladığını aktardı.

ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’lerinde mayıs ayının ikinci haftasından bu yana toplam 5,72 milyar doları aşan çıkış kaydedildi. Kendrick, yatırımcıların bir bölümünün SpaceX halka arzına kaynak ayırmak için ETF pozisyonlarını kapattığına dair piyasa gözlemlerine dikkat çekti.

SpaceX, Elon Musk’ın uzay ve roket şirketi olarak biliniyor. Şirketin hisseleri cuma günü Nasdaq’ta yaklaşık 150 dolar civarında işlem görmeye başladı. Halka arzın ardından hisselerin kısa sürede ihraç fiyatının yaklaşık %26 üzerine çıktığı aktarıldı.

Mini sözlük: Spot Bitcoin ETF, yatırımcılara Bitcoin’i doğrudan tutmadan fiyat hareketine erişim sağlayan borsa yatırım fonudur. Halka arz ise bir şirketin hisselerini ilk kez borsada satışa sunması anlamına gelir.

Kendrick, halka arz sürecinin tamamlanmasıyla bu özel likidite baskısının hafiflemesini bekliyor. Ona göre bu gelişme, spot ETF’lere girişlerin yeniden güç kazanmasına ve 59.000 dolar seviyesinin daha sağlam bir taban olarak öne çıkmasına katkı sağlayabilir.

Makro baskının hafiflemesi beklentisi

Analist, toparlanmayı destekleyebilecek ikinci unsur olarak jeopolitik tansiyondaki olası yumuşamayı işaret etti. G7 çevresinde gündeme gelen olası ABD ile İran anlaşmasının petrol fiyatlarındaki yükselişi sınırlayabileceği değerlendirildi. Daha düşük petrol fiyatları, ABD tahvil getirileri üzerindeki baskıyı azaltarak kripto varlıklar için daha elverişli bir zemin oluşturabilir.

Brent petrolün varil fiyatı 87 dolara, Batı Teksas türü ham petrol ise 85 dolara yakın seviyelerde işlem gördü. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile bir anlaşmanın olası olduğunu söylese de daha sonra Truth Social üzerinden kamuoyuna yansıyan şartların uzlaşılan çerçeveyi yansıtmadığını belirtti ve Tahran yönetimine hızla adım atma çağrısı yaptı.

Kendrick, belirsizliğe rağmen yıl sonu hedeflerini değiştirmedi ve piyasa koşulları dengelenirse Ethereum’un kısa vadede Bitcoin’den daha iyi performans gösterebileceğini kaydetti.

Kendrick, piyasa tabanının teyidi için üç gösterge izlediğini de aktardı. Bunlar arasında Strategy’nin pazartesi günü yeni bir Bitcoin alımı açıklaması, ABD spot Bitcoin ETF’lerinde günlük bazda yeniden net giriş görülmesi ve uluslararası petrol fiyatlarının hafta boyunca düşüşünü sürdürmesi yer aldı. Notun yayımlandığı sırada Bitcoin 64.000 doların hemen altında işlem görüyordu.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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