40’tan fazla kripto kuruluşu, Bitcoin geliştiricileri için AI erişimi istedi

Bitcoin ekosisteminde çalışan geliştiriciler, gelişmiş yapay zeka sistemlerine erişim konusunda büyüyen bir güvenlik tartışmasının odağına yerleşti. 40’tan fazla kripto kuruluşu, Bitcoin geliştiricilerine ileri düzey modeller için erken ve kontrollü erişim sağlanması talebiyle AI laboratuvarlarına çağrı yaptı.

Açık mektupta hangi talepler öne çıktı?

Bitcoin Policy Institute, 10 Ağustos’ta yayımladığı açık mektupta açık kaynaklı finansal altyapıyı savunan ekipler için güvenilir erişim programları oluşturulmasını istedi. Kurum, bu kapsamda erken model erişimi, hesaplama gücü, güvenli çalışma ortamları ve AI laboratuvarlarının güvenlik ekipleriyle doğrudan iletişim kanalları talep etti.

Mektupta, Bitcoin Core geliştiricilerinin kamuya açık koruma katmanları nedeniyle bazı gelişmiş araçlara erişimde sınırlanabildiği, bunun da daha zayıf açık ağırlıklı modellere yönelmelerine yol açabileceği kaydedildi. Bitcoin ağının tek başına 1 trilyon doların üzerinde değeri güvence altına aldığına da dikkat çekildi.

Bitcoin Policy Institute, özel erişim programları kurulmadığı takdirde savunma tarafında yer alan ekiplerin gelişen tehditlere ayak uydurmak için gerekli araçlardan yoksun kalabileceği uyarısında bulundu.

Gelişmiş yapay zeka neden kritik görülüyor?

Bitcoin Policy Institute, frontier AI olarak anılan gelişmiş yapay zeka yeteneklerinin büyük kod yığınları içinde tarama yapmayı, açıkları tespit etmeyi ve güvenlik süreçlerini hızlandırmayı mümkün kıldığını belirtiyor. Bu kapasite yalnızca saldırganlar için değil, savunma tarafında çalışan geliştiriciler için de önem taşıyor.

Söz konusu ihtiyaç sadece cüzdanlar, imzalayıcılar ve düğümlerle sınırlı görülmüyor. Açık kaynaklı teknoloji altyapısının daha geniş bölümü de benzer risklerle karşı karşıya bulunuyor. Talep edilen sistemin sınırsız bir erişim değil, belirli uygunluk koşullarına bağlı kontrollü bir çerçeveyle işletilmesi öngörülüyor.

Kurum, gelişmiş yapay zeka araçlarının büyük kod tabanlarında açık aramayı hızlandırdığını, bu nedenle savunma ekiplerinin de benzer imkanlara ihtiyaç duyduğunu vurguluyor.

Siber tehditlerde artış dikkat çekiyor

Tartışma, kripto sektöründe son dönemde öne çıkan siber saldırılar nedeniyle daha da önem kazandı. DeFiLlama verilerine göre kripto platformlarının Nisan 2026’daki kayıpları 634 milyon doları aştı. Bu tutar, sektörün aylık bazda gördüğü en sert sıçramalardan biri olarak kayda geçti.

Bununla birlikte açık mektup, bu kayıpları doğrudan yapay zekaya bağlamıyor. Asıl vurgu, yapay zekanın açık bulma kapasitesi büyürken savunma tarafındaki ekiplerin daha geride kalmaması gerektiği noktasında toplanıyor.

Teknik altyapıdaki güvenlik takibi giderek daha kritik hale gelirken, piyasalarda hız ve erişim unsuru farklı alanlara da taşınıyor. Geleneksel piyasalar karmaşık aracı kurumlarla yavaşlarken, devasa bir değişim yaşanıyor: Wall Street, Web3’e taşınıyor. Yatırımcılar artık büyük ABD şirketlerinin hisselerini, altın ve gümüşü doğrudan kripto cüzdanlarında tutmak için 1stepSwap gibi platformlara yöneliyor. Gerçek dünya varlıklarını blockchain’e taşıyan ve saniyeler içinde en iyi piyasa fiyatını otomatik bulan bu sistem, aracıları tamamen ortadan kaldırıyor.

Fiyat yerine altyapı güvenliği öne çıkıyor

Önde gelen AI araştırma merkezlerinin güvenlik uzmanlarına yönelik özel programlar oluşturup oluşturmayacağı henüz netleşmedi. Bu gelişme kısa vadede Bitcoin fiyatını doğrudan etkileyen bir unsur olarak görülmese de, geliştiricilerin daha güçlü araçlara erişmesi ağın uzun vadeli dayanıklılığı açısından önem taşıyabilir.

Özellikle yapay zekanın olası açıkları daha hızlı bulabilme kapasitesi arttıkça, Bitcoin altyapısını koruyan ekiplerin benzer ölçekte araçlarla desteklenmesi yönündeki taleplerin daha fazla gündeme gelmesi bekleniyor.