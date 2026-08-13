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BITCOIN (BTC)

Lazarus bağlantılı cüzdandan 262,2 Bitcoin yeni adreslere taşındı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Lazarus bağlantılı bir cüzdandan 262,2 Bitcoin iki yeni adrese taşındı.
  • 📌 Transferin toplam değeri, Bitcoin’in 63.800 dolar seviyesinde olduğu sırada yaklaşık 16,6 milyon dolara ulaştı ve $BTC için doğrudan satış işareti oluşmadı.
  • 🔍 Alıcı cüzdanların borsalara yönelmemesi, hareketin ilk aşamada fon dağıtımı niteliği taşıdığına işaret etti.
  • 📊 Bitcoin fiyatı 63.000 ile 65.000 dolar bandında kalırken, piyasa bu işleme belirgin bir tepki vermedi.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Kuzey Kore bağlantılı Lazarus Group ile ilişkilendirilen bir Bitcoin adresinden 262,20040151 BTC transfer edildi. Güncel fiyatlarla yaklaşık 16,6 milyon dolar değerindeki işlem, zincir üstü verilerde iki yeni adrese bölünmüş şekilde görüldü. Mevcut veriler, bu hareketin doğrudan satış anlamına geldiğini göstermiyor.

İçindekiler
1 Transfer iki adrese bölündü
2 Lazarus ve iz sürme zorluğu
3 Piyasa etkisi sınırlı kaldı
4 Sonraki hareketler belirleyici olacak

Transfer iki adrese bölündü

İşlem kayıtlarına göre Bitcoin’ler bc1q62cl…ddkteq adresinden çıktı. Toplam tutarın yaklaşık 182,2 BTC’lik bölümü bc1qwnah…ld5g2xy5 adresine, tam 80 BTC’lik kısmı ise bc1qxdkk…0874k9zs adresine gönderildi. Transferin bir borsa cüzdanına yönelmemiş olması, işlemin şu aşamada tasfiye olarak yorumlanmasını zorlaştırıyor.

Lazarus bağlantılı cüzdanlardan çıkan 262,2 BTC’nin borsalara gitmemesi, işlemin doğrudan satıştan çok fonların yeniden dağıtımına işaret edebileceğini gösteriyor.

Zincir üstü hareketin yapısı, varlıkların önce yeni adreslere dağıtıldığı ve daha sonra nihai hedefe yönlendirildiği ilk aşamalara benziyor. Bu nedenle asıl dikkat edilmesi gereken nokta, alıcı cüzdanların sonraki işlemleri olacak.

Lazarus ve iz sürme zorluğu

Lazarus Group, siber saldırılarla ilişkilendirilen Kuzey Kore bağlantılı bir hacker yapılanması olarak biliniyor. Mahkeme belgelerinde Lazarus ve APT38 gibi grupların, saldırılardan elde edilen fonları taşımak için çok katmanlı cüzdan ağları kullandığı yer alıyor.

Araştırmalar, Lazarus ile bağlantılı Bitcoin adreslerinin yalnızca varlıkları hızla borsalara gönderen basit cüzdanlar olmadığını, daha geniş para aklama ağlarının parçaları olarak işlediğini ortaya koyuyor. Bu nedenle tek bir transfer, niyet konusunda kesin sonuç vermiyor.

Piyasa etkisi sınırlı kaldı

Bitcoin fiyatı işlem sırasında yaklaşık 63.800 dolar seviyesindeydi. Bu hesaba göre 262 BTC’lik hareketin büyüklüğü yaklaşık 16,7 milyon dolara denk geliyor. Ancak bu tutar, Bitcoin piyasasının günlük likiditesiyle karşılaştırıldığında sınırlı kalıyor.

GöstergeSeviye
Bitcoin fiyatı63.800 dolar
50 günlük ortalama63.400 dolar
Kısa vadeli ortalama64.000 dolar
Direnç seviyeleri66.600 dolar ve 71.900 dolar

Fiyat grafiğinde bu transferle bağlantılı net bir tepki görülmedi. Bitcoin kısa vadede 63.000 ile 65.000 dolar bandında sıkışmış görünürken, yukarıda 66.600 dolar ve 71.900 dolar seviyeleri direnç olarak izleniyor.

Sonraki hareketler belirleyici olacak

İki alıcı cüzdanın Bitcoin’leri yeniden parçalara ayırması, daha fazla aracı adrese yönlendirmesi ya da varlıkları borsalara yatırması durumunda tablo farklılaşabilir. Böyle bir zincir, tasfiye veya para aklama sürecine daha güçlü işaretler verebilir.

Mevcut blokzincir verileri Lazarus’un Bitcoin sattığını göstermiyor, ancak grubun varlıklarını yeni adreslere taşıdığı açık şekilde izlenebiliyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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