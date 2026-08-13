Lazarus bağlantılı cüzdandan 262,2 Bitcoin yeni adreslere taşındı

Kuzey Kore bağlantılı Lazarus Group ile ilişkilendirilen bir Bitcoin adresinden 262,20040151 BTC transfer edildi. Güncel fiyatlarla yaklaşık 16,6 milyon dolar değerindeki işlem, zincir üstü verilerde iki yeni adrese bölünmüş şekilde görüldü. Mevcut veriler, bu hareketin doğrudan satış anlamına geldiğini göstermiyor.

Transfer iki adrese bölündü

İşlem kayıtlarına göre Bitcoin’ler bc1q62cl…ddkteq adresinden çıktı. Toplam tutarın yaklaşık 182,2 BTC’lik bölümü bc1qwnah…ld5g2xy5 adresine, tam 80 BTC’lik kısmı ise bc1qxdkk…0874k9zs adresine gönderildi. Transferin bir borsa cüzdanına yönelmemiş olması, işlemin şu aşamada tasfiye olarak yorumlanmasını zorlaştırıyor.

Lazarus bağlantılı cüzdanlardan çıkan 262,2 BTC’nin borsalara gitmemesi, işlemin doğrudan satıştan çok fonların yeniden dağıtımına işaret edebileceğini gösteriyor.

Zincir üstü hareketin yapısı, varlıkların önce yeni adreslere dağıtıldığı ve daha sonra nihai hedefe yönlendirildiği ilk aşamalara benziyor. Bu nedenle asıl dikkat edilmesi gereken nokta, alıcı cüzdanların sonraki işlemleri olacak.

Lazarus ve iz sürme zorluğu

Lazarus Group, siber saldırılarla ilişkilendirilen Kuzey Kore bağlantılı bir hacker yapılanması olarak biliniyor. Mahkeme belgelerinde Lazarus ve APT38 gibi grupların, saldırılardan elde edilen fonları taşımak için çok katmanlı cüzdan ağları kullandığı yer alıyor.

Araştırmalar, Lazarus ile bağlantılı Bitcoin adreslerinin yalnızca varlıkları hızla borsalara gönderen basit cüzdanlar olmadığını, daha geniş para aklama ağlarının parçaları olarak işlediğini ortaya koyuyor. Bu nedenle tek bir transfer, niyet konusunda kesin sonuç vermiyor.

Piyasa etkisi sınırlı kaldı

Bitcoin fiyatı işlem sırasında yaklaşık 63.800 dolar seviyesindeydi. Bu hesaba göre 262 BTC’lik hareketin büyüklüğü yaklaşık 16,7 milyon dolara denk geliyor. Ancak bu tutar, Bitcoin piyasasının günlük likiditesiyle karşılaştırıldığında sınırlı kalıyor.

Gösterge Seviye Bitcoin fiyatı 63.800 dolar 50 günlük ortalama 63.400 dolar Kısa vadeli ortalama 64.000 dolar Direnç seviyeleri 66.600 dolar ve 71.900 dolar

Fiyat grafiğinde bu transferle bağlantılı net bir tepki görülmedi. Bitcoin kısa vadede 63.000 ile 65.000 dolar bandında sıkışmış görünürken, yukarıda 66.600 dolar ve 71.900 dolar seviyeleri direnç olarak izleniyor.

Sonraki hareketler belirleyici olacak

İki alıcı cüzdanın Bitcoin’leri yeniden parçalara ayırması, daha fazla aracı adrese yönlendirmesi ya da varlıkları borsalara yatırması durumunda tablo farklılaşabilir. Böyle bir zincir, tasfiye veya para aklama sürecine daha güçlü işaretler verebilir.

Mevcut blokzincir verileri Lazarus’un Bitcoin sattığını göstermiyor, ancak grubun varlıklarını yeni adreslere taşıdığı açık şekilde izlenebiliyor.