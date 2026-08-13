Jeff Park, yapay zeka rallisinin Bitcoin talebini artırabileceğini savunuyor

Yapay zeka teması, son dönemde küresel piyasalarda spekülatif sermayenin en güçlü çekim merkezlerinden biri haline geldi. Bu tablo, kripto varlıklar açısından ilk bakışta olumsuz görünse de Bitwise danışmanı Jeff Park farklı bir değerlendirme yaptı. Park, yapay zeka kaynaklı servet artışının zaman içinde Bitcoin için destekleyici bir zemine dönüşebileceğini savunuyor.

AI rüzgarına karşı farklı bir tez

Daha önce Bitwise’da portföy yöneticisi olarak görev yapan Jeff Park, bugün şirketin danışmanları arasında yer alıyor. Bitwise, kripto varlık odaklı yatırım ürünleriyle tanınan bir varlık yönetim şirketi olarak biliniyor. Park, kripto piyasasında yaygın kabul görmeyen bir görüş ortaya koyarak yapay zeka alanında oluşan büyük servetin Bitcoin açısından yükseliş yönlü okunabileceğini söyledi.

Jeff Park, yapay zeka kaynaklı servet üretiminin bugün ters yönde algılansa da uzun vadede Bitcoin için güçlü bir destek oluşturabileceği görüşünü paylaştı.

Park’ın yaklaşımı, yapay zeka büyümesini finanse eden yapının kalıcı olmayabileceği düşüncesine dayanıyor. Ona göre bu süreçte oluşan varlık ve yükümlülük dengesi zamanla bozulabilir. Böyle bir durumda sermaye, daha riskli veya daha yüksek kaldıraç taşıyan alanlardan çıkarak Bitcoin gibi alternatiflere yönelebilir.

Sermaye akışında olası yön değişimi

Park, Bitcoin’i “sonsuz vadeli bir varlık” olarak tanımlıyor ve olası bir sermaye rotasyonunun bu varlığa talep getirebileceğini öne sürüyor. Bu bakış açısı, mevcut piyasa eğiliminin tersine bir senaryoya işaret ediyor. Çünkü son aylarda yatırımcı ilgisinin önemli bölümü yapay zeka bağlantılı hisselere kaymış durumda.

Reuters, haziran ayında yatırımcıların dikkatini hızla yükselen yapay zeka hisselerine çevirmesiyle Bitcoin’in baskı altında kaldığını aktarmıştı. Bu eğilim, piyasalarda sınırlı olan risk sermayesinin öncelikle daha güçlü kazanç beklentisi sunan alanlara gitmesiyle açıklanıyor.

Park, yapay zeka patlamasını besleyen finansal yapıların sonsuza kadar sürmeyeceğini, bu nedenle oluşan servetin ileride Bitcoin talebine dönüşebileceğini düşünüyor.

Kripto neden geride kalıyor

S&P 500 endeksi, yapay zeka bağlantılı şirketlerin olağanüstü kar beklentileriyle yükselirken yatırımcıların Bitcoin’deki ek oynaklığı üstlenme isteği zayıflayabiliyor. Bu durum, genel risk iştahı yüksek kalsa bile kripto varlıkların neden görece zayıf performans gösterdiğini açıklayan unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

Park ise bu zayıflığın kalıcı olmayabileceğini düşünüyor. Ona göre bugün hisse piyasalarına yönelen sermaye, mevcut finansal yapıların kırılgan hale gelmesi durumunda ileride yeni bir denge arayışına girebilir. Böyle bir geçişte Bitcoin, alternatif bir değer saklama aracı olarak daha fazla ilgi görebilir.

Bu değerlendirme, yapay zeka ile Bitcoin arasında doğrudan bir rekabet yerine zaman içinde birbirini tetikleyebilecek bir ilişki kurulabileceği görüşüne dayanıyor. Kısa vadede yatırımcı ilgisi hisse senetlerinde yoğunlaşsa da Park, orta ve uzun vadede bunun Bitcoin için yeni talep yaratabileceği görüşünü koruyor.