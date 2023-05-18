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Güne yükseliş ile başlayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %2’nin üzerinde bir değer artışı kaydederek 27.400 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap’in (CMC) güncel verilerine göre 1,13 trilyon dolar seviyesine ulaşırken Ethereum (ETH) ise yeniden 1830 dolar seviyelerine yaklaştı.

Bitcoin, Yeniden 27.000 Doları Aştı

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), güne yükseliş ile başladı ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %2’nin üzerinde bir değer artışı kaydederek 27.400 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasası, Bitcoin’in 27.000 dolar fiyat seviyelerini aşması ile birlikte yeniden yükselişe geçti. Son 24 saatte ortalama %1’lik bir yükseliş kaydeden Ethereum (ETH) ise 1830 dolar fiyat seviyelerine önemli ölçüde yaklaştı.

Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CMC verilerine göre 1,13 trilyon dolar seviyesine ulaşırken Coinglass verilerine göre ise son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde 75 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Bitcoin’in güne yükseliş ile başlaması ile birlikte piyasada gün içerisinde çift haneli değer artışları kaydeden kripto para birimleri de oldu. Render Token (RNDR), Synthetix (SNX), Mask Network (MASK), Injective (INJ) ve Optimism (OP) ise kaydettikleri son yükselişlerin ardından CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte en yüksek oranlarda değer artışı kaydeden kripto para birimlerinin başında yer aldı.

Ancak kripto para piyasasındaki yükselişe karşın gün içerisinde çeşitli oranlarda değer kaybeden kripto para birimleri de oldu. Decentraland (MANA), Toncoin (TON), Terra Classic (LUNC), Gate Token (GT) ve XRP ise CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlarda değer kaybeden kripto para birimlerinin başında yer aldı.