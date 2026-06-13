Bitcoin’de dip senaryosu yeniden şekilleniyor! 62 bin dolar ile 53,600 dolar aralığında ne var?

Galaxy Digital’in yeni araştırmasına göre Bitcoin’de bu döngünün en düşük seviyesinin, önceki ayı piyasalarına kıyasla daha yüksek fiyatlarda oluşma ihtimali bulunuyor. Raporda, olası dip bölgesi 62.000 dolar ile ağın gerçekleşen fiyatı olan 53.600 dolar arasında işaret edildi. Değerlendirmede, önceki döngülerde görülen yoğun spekülatif hareketlerin bu kez daha sınırlı kalmasının fiyat yapısını farklılaştırmış olabileceği belirtildi.

Dört yıllık döngüde daralan düşüşler

Galaxy Research Araştırma Başkanı Alex Thorn, Bitcoin’in geçmişteki tüm döngü zirve ve diplerini inceleyerek dört yıllık yapının tarihsel zamanlamayla büyük ölçüde uyumlu kaldığını aktardı. Buna göre zirveden dibe gerilemeler, ilk dönemlerdeki yüzde 85 ve yüzde 84 seviyelerinden 2022’de yüzde 77’ye, 2026 döngüsünde ise yüzde 51’e kadar daraldı.

Thorn’a göre Ekim 2025’te görülen tepe noktası, önceki döngülerden belirgin biçimde ayrıştı. Geleneksel tepe göstergelerinin 11 tanesinden yalnızca 2’si sinyal verdi. Piyasada yakından izlenen Pi Cycle Top göstergesi ise ilk kez çalışmadı. Bitcoin’in piyasa değeri ile gerçekleşen değerini karşılaştıran MVRV oranı da 2,29’da kaldı. Bu oran, önceki döngülerde 2,93 ile 5,91 aralığında zirve yapmıştı.

Mini sözlük: MVRV, Bitcoin’in piyasa değerini zincir üstündeki ortalama maliyetle karşılaştıran bir göstergedir. Oranın yükselmesi fiyatın maliyet tabanına göre ne kadar şiştiğine, düşmesi ise değerlemenin tarihsel olarak daha sıkı bölgelere geldiğine işaret edebilir.

Alex Thorn’un değerlendirmesine göre mevcut döngü, klasik zirve işaretlerinin büyük bölümünü üretmedi ve bu durum Bitcoin’in tepe ile dip yapısının önceki dönemlerden farklı ilerliyor olabileceğini düşündürüyor.

Dip sinyalleri henüz tamamlanmadı

Raporda dip oluşumuna işaret eden göstergelerin de henüz tam anlamıyla devreye girmediği kaydedildi. Şimdiye kadar 13 dip göstergesinden yalnızca 4’ü tetiklendi. Daha güçlü kabul edilen sinyallerin önemli bölümünün ise hala ortaya çıkmadığı ifade edildi.

Zamanlama tarafında da önceki döngülerle kıyaslanan bir çerçeve sunuldu. Geçmişte dip seviyeler, piyasa zirvesinden yaklaşık 12 ila 13 ay sonra oluşmuştu. Mevcut geri çekilmenin ise yaklaşık 8 aydır sürdüğü belirtildi. Bu tablo, bazı analistlere göre dip sürecinin henüz tamamlanmamış olabileceğine işaret ediyor.

Fiyat aralıkları ve gerçekleşen fiyatın önemi

Thorn, mevcut maliyet tabanı olan 53.600 doları esas alarak Galaxy’nin temel senaryoda 40.000 ile 46.000 dolar arasında bir dip aralığı öngördüğünü aktardı. Daha sert bir satış dalgası senaryosunda 30.000 ile 37.000 dolar bandı gündeme gelebilir. Daha sınırlı bir geri çekilmede ise fiyatın 51.000 ile 54.000 dolar civarında tutunması mümkün görülüyor.

Zincir üstü veri şirketi CryptoQuant da Bitcoin’in tarihsel olarak büyük ayı piyasası dipleriyle ilişkilendirilen bir değerleme bölgesinde bulunduğunu bildirdi. BTC kısa süre önce 59.000 dolar civarında işlem görürken, bu seviye gerçekleşen fiyat olan 53.600 doların yaklaşık yüzde 9 üzerinde yer aldı. CryptoQuant, zincir üstü verilerle piyasa talebi ve değerleme dinamiklerini izleyen bir analiz şirketi olarak biliniyor.

Geçmiş döngülerde, Kasım 2022’de FTX kaynaklı sert satış dönemi dahil olmak üzere diplerin çoğu gerçekleşen fiyat seviyesinde ya da bunun biraz altında oluşmuştu. Bu tarihsel örnekler, olası dip bölgesinin yeniden 53.600 doların altına sarkabileceğini ve Galaxy’nin 40.000 ile 46.000 dolar arasındaki temel tahminiyle kesişebileceğini gösteriyor.

Talep verileri daha temkinli bir görünüm sunuyor

Talep tarafındaki veriler ise daha zayıf bir tablo ortaya koydu. CryptoQuant, spekülatif vadeli işlem talebi ile görünür spot talebin birleşik olarak haftalık 652.000 BTC azaldığını bildirdi. Bu, Ocak 2022’den bu yana görülen en sert daralma olarak kayda geçti. Şirketin bir yıllık talep göstergesinin de negatife dönmesi, piyasada bir yıl öncesine göre daha az BTC alıcısı bulunduğuna işaret etti.