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  •   Bitcoin (BTC), Haftaya Düşüş ile Başladı: Kripto Para Piyasasında Son Durum!

Bitcoin (BTC), Haftaya Düşüş ile Başladı: Kripto Para Piyasasında Son Durum!

Özet

  • Kripto para piyasası, yeni haftaya düşüş ile başladı.
  • Son 24 saatte %0,6 gibi düşük oranlarda değer kayıpları kaydeden Bitcoin (BTC), 30.100 dolar seviyelerine geriledi.
  • Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CMC verilerine göre son düşüşlerin ardından 1,17 trilyon dolara geri çekildi.
  • Piyasa etkisi: Nötr
11:59
10 Temmuz 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %0,6 gibi düşük oranlı bir değer kaybı kaydederek 30.100 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasası, BTC’deki değer kaybının da etkisiyle yeni haftanın ilk gününde yeniden düşüşe geçti. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,17 trilyon dolara geriledi.

Bitcoin (BTC) Haftaya Düşüş ile Başladı

Yeni haftaya düşüş ile başlayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %0,6 gibi düşük oranlı bir değer kaybı kaydederek 30.100 dolar fiyat seviyelerine geriledi. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, sabah saatlerinden bu yana çeşitli oranlarda değer kayıpları kaydetti. Ethereum (ETH), %0,75’lik düşüşün ardından 1855 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Ayrıca kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CMC verilerine göre 1,17 trilyon dolar seviyelerine geriledi.

Piyasa değeri yüksek çoğu kripto para birimi, BTC‘deki değer kaybının etkisiyle haftaya düşüş ile başladı. Kaydettikleri son değer kayıplarının ardından BNB 232 dolar fiyat seviyelerine, XRP 0,46 dolar fiyat seviyelerine, Cardano (ADA) 0,28 dolar fiyat seviyelerine, Dogecoin (DOGE) 0,064 dolar fiyat seviyelerine, Solana (SOL) 20,63 dolar fiyat seviyelerine ve TRON (TRX) ise 0,076 dolar fiyat seviyelerine geriledi.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Bitcoin’deki değer kaybı ve kripto para piyasasındaki düşüş eğiliminin etkisiyle sabah saatlerinden bu yana yüksek oranlarda değer kaybı kaydeden çok sayıda kripto para birimi oldu. Pepe (PEPE), Conflux (CFX), Fantom (FTM), Render Token (RNDR), Avalanche (AVAX) ve Solana (SOL) kaydettikleri son düşüşlerin ardından CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde yüzdelik olarak en çok değer kaybeden kripto para birimlerinin başında yer aldı.

Öte yandan kripto para piyasasının haftanın ilk gününde düşüş eğilimi göstermesine karşın yükselişlerine devam eden kripto para birimleri de oldu. Compound (COMP), son 24 saatte %10’a yakın bir yükseliş kaydederek 57,39 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı ve CMC verilerine göre piyasa değeri yüksek kripto para birimi arasında, yüzdelik olarak günün en çok yükselen kripto para birimi oldu.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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