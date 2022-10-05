Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Kripto Paralara Kurumsal Kabul İçin Gerekenler! Ethereum Karşıladı Mı?

Kripto para ekosistemi adına oldukça önemli olan kurumsal kabulün gerçekleşmesi için gereken koşulları Ethereum (ETH) yükseltmesi karşıladı mı?
11:05
5 Ekim 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bank of America ve Bernstein’daki analistleri, Ethereum’un (ETH) yükseltmesinin kripto para endüstrisi için kurumsal kabulü artırmasını bekliyor. Uzmanların tahminleri bir dereceye kadar doğru olsa da yükseltme, endüstrinin tüm zorluklarının çözümü olmadığı ileri sürüldü.

TradFi-DeFi Köprüsü

Uzun bir serüvenin ardından piyasaya sürülen yükseltme sonrası kripto para endüstrisinin, kurumsal kabulünü engelleyen birçok zorluğun üstesinden gelmesi bekleniyordu. Belirtilen zorlukların, TradFi (geleneksel finans) ve DeFi (merkezi olmayan finans) arasında bağlantı kuran yeterli bir altyapının olmaması, düzenleyici ve güvenlik kaygılarının yanı sıra merkezileşme risklerini içerdiği belirtildi.

Bir blok zinciri ağı ne kadar ölçeklenebilir olursa olsun, kurumsal kabul ancak TradFi çözümleri DeFi protokolleriyle sorunsuz bir şekilde entegrasyon önemli ölçüde artacağı belirtiliyor. TradFi platformlarının değer alışverişi, ticaret sistemleri ve operasyonel süreçler için yaygın olarak kullandığı SWIFT, FIX veya diğer mesajlaşma protokollerini destekleyen bir DeFi çözümü henüz önerilmedi. TradFi ve DeFi arasındaki boşluğu kapatmanın en etkili çözümü, iki endüstrinin katılımcıları arasındaki ortaklıklardan geçtiği öngörülüyor.

Kripto Paralarda Güvenlik Endişeleri

Kriptografi ve alınan diğer önlemler blok zinciri ağları için gelişmiş güvenlik sağlarken, kripto para kullanıcılarını hedefleyen siber suçlar büyük bir sorun olmaya devam ediyor. Chainalysis raporuna göre, ayı sezonu kripto para birimleriyle ilgili yasa dışı hacmi %15 oranında azalttı. Ancak 2021’den bugüne %60 oranında bir artışı temsil eden sayı olarak Temmuz 2022’de 1,9 milyar dolarlık etkileyici bir hack girişiminde bulunuldu.

Teknoloji umut verici olsa da güvenlik endişeleri ve uygun düzenleyici çerçevelerin eksikliği, kripto paraları yeni gelenler için yüksek riskli bir pazar haline getiriyor. Bu da birçok kurumsal yatırımcının kripto para birimlerini benimsemesini engelliyor.

Bununla birlikte Dubai’nin bu yılın başlarındaki kripto para düzenlemesi, birçok yerleşik endüstri işletmesini kendine çekti. ABD’de de devam eden çalışmalar mevcut. Ayrıca önerilen mevzuat, kurumları TradFi faaliyetlerine teşvik edebilir. Tüm bu çalışmaların kripto para birimlerine gözetim ve şeffaflık getireceği beklentilerinden dolayı ekosisteme olan güvenin artacağı yönünde beklentiler mevcut.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
İlgili Yazılar
Analistten Korkutan Uyarı: Kripto Para Piyasaları Bu Kez Çok Farklı!
Analistten Korkutan Uyarı: Kripto Para Piyasaları Bu Kez Çok Farklı!
Fox Gazetecisinden Şok Kardashian ve SEC İddiası: Günah Keçisi!
Fox Gazetecisinden Şok Kardashian ve SEC İddiası: Günah Keçisi!
Son Dakika: Kripto Paralar Neden Düşüyor? Tüm Detaylar ve Beklentiler!
Son Dakika: Kripto Paralar Neden Düşüyor? Tüm Detaylar ve Beklentiler!
Amerikan Başkanı Biden Düğmeye Bastı: Boğa Koşusu Bununla Mı Başlayacak?
Amerikan Başkanı Biden Düğmeye Bastı: Boğa Koşusu Bununla Mı Başlayacak?
AB Kripto Para Düzenlemesini Onayladı! Bu Tarihte Yürürlüğe Girecek!
AB Kripto Para Düzenlemesini Onayladı! Bu Tarihte Yürürlüğe Girecek!
Finans Devi Bu Altcoin İle İlgili Önemli Adım Attı!
Finans Devi Bu Altcoin İle İlgili Önemli Adım Attı!
FBI’dan Kripto Para Uyarısı: Sakın Düşmeyin!
FBI’dan Kripto Para Uyarısı: Sakın Düşmeyin!
Dikkat! Bitcoin, Ethereum Ve Binance Coin’de Üç Aylık Bilanço!
Dikkat! Bitcoin, Ethereum Ve Binance Coin’de Üç Aylık Bilanço!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Bu Altcoin’in Grafiğindeki Boğa Modeli Yüzde 45 Yükselişe İşaret Ediyor!
Çekiç Mum Formasyonu Nedir?
Golden Cross (Altın Kesişim) ve Death Cross (Ölüm Kesişimi) Nedir?
Güncel NFT Haberleri
Hugo Boss Web3 Dünyasında Söz Hakkı Sahibi Olmaya Kararlı! Metaverse Deneyimi Geliyor!
NFT Sanatçısı Beeple Bir Kez Daha Korsanların Hedefi Oldu: Discord Sunucuları Hacklendi!
NFT Gemisi İçin Tamam Mı Devam Mı? Su Alan Gemi Kurtulacak Mı?
NFT Piyasası Düşmeye Devam Ediyor; Maymun Koleksiyonları Yine Zirvede!
Bu NFT Tam 4.5 Milyon Dolar Değerinde! Peki Hangi Projeye Ait?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Oylama Devam Ediyor! DeFi Kralı Altcoin Bu Tarihe Odaklandı!
DeFi Altcoin 5,5 Doları Aşabilecek Mi? 2021’de Ciddi Kazanç Getirmişti!
Dikkat! 2023’ün Parlayan Yıldızı Bu 5 DeFi Projesinden Biri Olabilir!
Circle’dan Stablecoin’i USDC için DeFi ve Web3 Hamlesi!
Finans Platformu Bankless “Yatırım Yapılmalı” Dediği 13 Altcoin’i ve 4 Sektörü Sıraladı
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022