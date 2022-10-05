Okuma Süresi: 2 Dakika

Bank of America ve Bernstein’daki analistleri, Ethereum’un (ETH) yükseltmesinin kripto para endüstrisi için kurumsal kabulü artırmasını bekliyor. Uzmanların tahminleri bir dereceye kadar doğru olsa da yükseltme, endüstrinin tüm zorluklarının çözümü olmadığı ileri sürüldü.

TradFi-DeFi Köprüsü

Uzun bir serüvenin ardından piyasaya sürülen yükseltme sonrası kripto para endüstrisinin, kurumsal kabulünü engelleyen birçok zorluğun üstesinden gelmesi bekleniyordu. Belirtilen zorlukların, TradFi (geleneksel finans) ve DeFi (merkezi olmayan finans) arasında bağlantı kuran yeterli bir altyapının olmaması, düzenleyici ve güvenlik kaygılarının yanı sıra merkezileşme risklerini içerdiği belirtildi.

Bir blok zinciri ağı ne kadar ölçeklenebilir olursa olsun, kurumsal kabul ancak TradFi çözümleri DeFi protokolleriyle sorunsuz bir şekilde entegrasyon önemli ölçüde artacağı belirtiliyor. TradFi platformlarının değer alışverişi, ticaret sistemleri ve operasyonel süreçler için yaygın olarak kullandığı SWIFT, FIX veya diğer mesajlaşma protokollerini destekleyen bir DeFi çözümü henüz önerilmedi. TradFi ve DeFi arasındaki boşluğu kapatmanın en etkili çözümü, iki endüstrinin katılımcıları arasındaki ortaklıklardan geçtiği öngörülüyor.

Kripto Paralarda Güvenlik Endişeleri

Kriptografi ve alınan diğer önlemler blok zinciri ağları için gelişmiş güvenlik sağlarken, kripto para kullanıcılarını hedefleyen siber suçlar büyük bir sorun olmaya devam ediyor. Chainalysis raporuna göre, ayı sezonu kripto para birimleriyle ilgili yasa dışı hacmi %15 oranında azalttı. Ancak 2021’den bugüne %60 oranında bir artışı temsil eden sayı olarak Temmuz 2022’de 1,9 milyar dolarlık etkileyici bir hack girişiminde bulunuldu.

Teknoloji umut verici olsa da güvenlik endişeleri ve uygun düzenleyici çerçevelerin eksikliği, kripto paraları yeni gelenler için yüksek riskli bir pazar haline getiriyor. Bu da birçok kurumsal yatırımcının kripto para birimlerini benimsemesini engelliyor.

Bununla birlikte Dubai’nin bu yılın başlarındaki kripto para düzenlemesi, birçok yerleşik endüstri işletmesini kendine çekti. ABD’de de devam eden çalışmalar mevcut. Ayrıca önerilen mevzuat, kurumları TradFi faaliyetlerine teşvik edebilir. Tüm bu çalışmaların kripto para birimlerine gözetim ve şeffaflık getireceği beklentilerinden dolayı ekosisteme olan güvenin artacağı yönünde beklentiler mevcut.