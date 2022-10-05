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Terra Classic Devasa Proje İçin Gün Sayıyor: LUNC Ay’a Çıkabilir!

Yakımar, staking, yeni projeler ve sosyal medya faaliyetleri sayesinde kripto para piyasasına meydan okumayı başaran Terra Classic’ten (LUNC) yeni bir hamle geldi.
12:00
5 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yakımar, staking, yeni projeler ve sosyal medya faaliyetleri sayesinde kripto para piyasasına meydan okumayı başaran Terra Classic’ten (LUNC) yeni bir hamle geldi.

Topluluk İkiye Bölündü: 2 Proje!

Terra Classic topluluğu her geçen gün yeni fikirler üretmeye devam ediyor. Terra Rebels’in bazı üyeleri tarafından sunulan yeni bir teklif, TerraClassicUSD’yi (USTC) yeniden yapılandırmak ve dolara endeksli değerini kazanmak için algoritmik bir token (AFT) başlatmayı hedefliyor. Teklif,  LUNC yakımlarına ivme kazandırmayı vaat ederken, AFT’yi teminat altına almak için Bitcoin satın almak amacıyla 500 milyar veya yaklaşık %10 daha fazla LUNC basılmasını gerektiriyor. Projenin temel hedefi  daha hızlı yakımlar gerçekleştirmek için daha fazla LUNC basmak. Peki bu mantıklı bir adım mı? Bu soru LUNC topluluğunu ikiye böldü. Bazıları bunun “işlevsiz” olduğuna inanırken, diğerleri yakım oranının artacağına ve yakımların hızlanacağına innaıyor. LUNC Burn gibi topluluklar bunun kötü bir fikir olduğunu iddia ediyor. Teklifi destekeyenler, projenin başarısız olması durumunda herhangi bir beklenmedik risk olmadığını vurguladı.

Zaradar olarak bilinen başka bir Terra Classic geliştiricisi Tobias Andersen, USTC‘nin dolara olan endeksini tekrar hayata geçirmek için farklı bir teklif sundu. Zarakadar’ın önerisi daha fazla LUNC basılmasını gerektirmiyor. Çekirdek geliştiricilerden biri olan Zaradar, dizginleri elinde tuttuğu sürece hiç kimsenin daha fazla LUNC  basmayacağını iddia etti. Teklife karşı çıkan bazı kişiler onun arkasında dursa da, topluluğun teklifi desteklemeye karar vermesi durumunda proje hayata geçebilir. Önde gelen geliştiriciler Forshaw ve Zaradar, tekliflerini karşılaştırırken Twitter’da büyük tartışmalar yaşanıyor. Bununla birlikte, topluluk Zaradar’ın önerisini beklerken, popüler bir topluluk onaylayıcısı olan LUNC DAO, mantık çerçevesinde LUNC için en faydalı kararın alınacağını vurguadı.

Küllerinden Yeniden Doğmak..!

Terra Classic topluluğu, Luna Classic’in yakımlarını hızlandırmak için önemli hamleler yapmaya devam etti. Terra ekosisteminin çöküşü sonrası mağdur olanar için, LUNC’nin toplam arzının büyük bir yüzdesini yakmak, altcoin’i küllerden yeniden canlandırmanın en iyi yoludur.

Bildirildiği gibi, Terra topluluğu, token’nın toplam arzını azaltma çabasının bir parçası olarak, tüm LUNC zincir üstü işlemler için %1,2 vergi/yakım uyguladı.Şimdiye kadar, Binance dahil olmak üzere birçok kripto para borsası da platformlarında %1,2 vergi yakmayı uyguladı.

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