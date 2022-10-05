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Phantom Cüzdan Nedir? Nasıl Kullanılır?

Solana ağı ucuz ve hızlıdır. DeFi ve NFT ile tanışmak isteyen yatırımcılar için Solana ağı büyük imkanlar sunuyor. Fakat önce Phantom cüzdanınız olmalı.
13:00
5 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 4 Dakika

NFT ve DeFi alanına meraklıysanız mutlaka Phantom Cüzdanı da duymuş olmalısınız. Peki bu cüzdan ne işe yarıyor? Diğer cüzdanlardan farklı yanı ne? Özellikle işlem maliyetlerini önemseyen ve daha düşük yatırım bütçesine sahip olan kullanıcılar işlemlerini Solana ağında yapar. Solana ağındaki birçok NFT koleksiyonu Ethereum’un gas ücretinden bile düşük taban fiyata sahiptir.

Phantom Cüzdan Nedir?

Solana ağının en fazla kullanılan cüzdanlarındandır. Merkezi borsalardan farklı olarak Phantom ile tüm yetki ve sorumluluk sizde olur. Özel anahtarınızı ve kelimelerinizi ezberleyerek dünyanın herhangi bir yerinde cüzdanınıza erişebilirsiniz. Üstelik kripto para alıp satmak için kimlik doğrulaması yapmak zorunda da kalmazsınız. Phantom cüzdanın birkaç önemli yönü bulunuyor. Bunlar diğer mülkiyeti kullanıcıya verilmiş cüzdanlarla (mesela MetaMask) benzerdir.

  • Phantom ekibi, hiçbir zaman verilerinize veya fonlarınıza erişemez.
  • Ek güvenlik için donanım cüzdanınızı bağlayabilirsiniz. (Ledger Desteği)
  • Phantom, herhangi bir kişisel tanımlanabilir bilgiyi, hesap adreslerinizi veya varlık bakiyelerinizi izlemez. Mahremiyeti önemser.
  • Mobil cüzdanda biyometrik kimlik doğrulama özelliği ile üst düzey güvenlik sağlanır.

Topluluğun önde gelen isimlerinin Phantom yorumları;

@0xrooter: “@phantom, bir web cüzdanından şimdiye kadar istediğim her şeyi sağlıyor. Solana UX, Ethereum’u alt edecek”.

@muhnkee: “@phantom’un beta sürümüyle biraz zaman geçirdikten sonra, @solana’yı kullanmayı çok daha eğlenceli hale getirdiğini söyleyebilirim”.

@iwearahoodie: “Solana‘daki @phantom cüzdanını kesinlikle çok seviyorum. Hatta birden fazla donanım cüzdanı bağladık ki bu, metamask’ın bile henüz başaramadığı bir şey. Solana defi ekosisteminin yavaş yavaş gelişmesini izlemek harika”.

Phantom Cüzdan Nasıl Kullanılır?

Kullanıcılar Chrome, Brave, Firefox ve Edge tarayıcısında kolayca eklenti olarak Phantom’u kurabilir. Cüzdanın internet sitesine girdiğinizde kolayca uzantıyı/eklentiyi indirebiliyorsunuz.

Örneğin Chrome için kurulumu adım adım yapalım. Phantom internet sitesinden Chrome için indirme linkine tıkladık ve aşağıdaki sayfa açıldı.

Ekle dedikten sonra uzantıya izin veriyoruz. Ardından aşağıdaki kurulum sayfası geliyor. Yeni cüzdan oluştur diyelim.

Cüzdan kilidi için bir şifre belirlemelisiniz

Ardından Kurtarma Cümleleri oluşturulur. Bunları kesinlikle kağıda yazıp güvenli bir yerde saklayın. Telefon veya bilgisayarda tutarsanız çalınma ihtimali artacaktır.

Artık tamam, şimdi Phantom cüzdanı kullanmaya başlayabiliriz.

Şimdi cüzdanımıza Solana (SOL) gönderebiliriz.

Wallet1 yazan yere tıkladığımızda cüzdan adresimizi görürüz. Token listesini yönet diyerek Solana ağındaki diğer SLP tokenleri cüzdanımızın içine ekleyebiliriz. Cüzdan adresinize herhangi bir Solana tabanlı token gönderdiğinizde zaten otomatik olarak cüzdanınıza yansır.

Cüzdanınızı herhangi bir NFT veya DeFi platformuna bağlamak oldukça kolaydır. Örneğin Fractal NFT pazarına gidelim. Connect Wallet dedikten sonra aşağıdaki onayı vererek artık NFT alıp satabiliriz.

Android ve iOS cihazlarınızda kurulum ise yukarıdakine benzerdir. Tek fark NFT veya DeFi platformlarına mobil cüzdandan bağlanabilmek için uygulama içi tarayıcıyı (sarı kare içindeki buton) kullanmanız gerekir.

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