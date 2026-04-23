Kayıt Banner
Kripto ParaWeb3

Web3 oyun piyasasında çöküş: 15 milyar dolar eridi, 300’den fazla blokzincir oyunu kapandı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Web3 oyun sektöründe 15 milyar dolarlık yatırımın ardından 300’den fazla blokzincir oyunu piyasadan silindi.
  • 🎮 GameFi projelerinin %93’ü kapanırken, $AxieInfinity gibi dev isimler de kullanıcı göçü yaşıyor.
  • 💸 Oyuncular, eğlence yerine finansal modele dayalı oyunlara ilgi göstermedi, yatırımcılar ise hızla yapay zekâ ve altyapıya yöneldi.
  • ⚠️ En kritik konu artık ürün ve pazar uyumunu yakalamadan spekülasyona odaklanan projelerin sürdürülebilir olmadığı gerçeği.
Web3 tabanlı oyun ekosistemi, son üç yılda 15 milyar dolara varan büyük yatırımlar almasına rağmen piyasada beklenen ilgiyi yakalayamadı. Caladan’ın hazırladığı güncel rapora göre, GameFi projelerinin yaklaşık yüzde 93’ü neredeyse tamamen faal olmaktan çıktı ve bu projelerdeki tokenların değeri 2022 zirvesine göre ortalama yüzde 95 geriledi. Ayrıca, oyun stüdyolarına yapılan yatırımların 2025 yılına kadar yüzde 93 düzeyinde azalacağı belirtiliyor.

İçindekiler
Spekülasyonun gölgesinde başarısızlık

Genel tabloya bakıldığında, yatırımcılar ve oyun stüdyoları önce token ve NFT satışlarına milyarlarca dolar akıttı; kendi kullanıcı kitlesini oluşturmadan önce, oyunların kendisinden çok takas edilebilen dijital öğelere odaklanıldı. Sonraki süreçte ise sermaye, altyapı ve yapay zeka gibi farklı teknoloji alanlarına aktı. Bunun sonucunda, 300’den fazla Web3 oyunu piyasadan çekildi ve sektör sektörün hızlı büyümesini sürdüremedi.

Raporda, özellikle bireysel ve kurumsal girişimlerin, oyuncuların ilgilendiği eğlence unsuru yerine gelecek vaadi sunan finansal modelleri önceliklendirdiği vurgulandı. Bu yaklaşımla başlayan GameFi, yani oynayarak gelir elde etme modeli, oyun oynamak isteyenlerin çoğunluğunu kalıcı olarak platformlarda tutmayı başaramadı.

“Her katmanda aynı anda ciddi sermaye kaybı yaşandı; girişim sermayesi, bireysel NFT alıcıları, oyun birlikleri ve Telegram’ın 300 milyonluk tap-to-earn akımı bu süreçten olumsuz etkilendi. Hamster Kombat, lansmandan sonraki altı ay içinde kullanıcılarının yüzde 96’sını kaybetti. YGG oyuncu birliği tokenı ise Kasım 2021 zirvesine kıyasla yüzde 99,6 değer kaybetti.”

Bağışlanan milyarlar, tutmayan projeler

Rapor, kapanan projelere dair detaylı örnekler de içeriyor. 2022’de NFT satışlarından 70 milyon dolar toplayan Pixelmon, dört yıl geçmesine rağmen halen çıkmış bir oyun sunamadı. Ember Sword yedi yıl süren geliştirme sürecinde 18 milyon dolar harcadı, geçtiğimiz yıl ise kullanıcılara geri ödeme yapmadan faaliyetlerine son verdi. Gala Games’in kurucu ortaklarından biri hakkında, 130 milyon dolar değerinde tokenı şahsi amaçlarla aktardığı iddiasıyla açılan dava devam ediyor. Video oyun devi Square Enix ise Symbiogenesis blokzincir projesini geçtiğimiz yaz sessizce sonlandırdı.

Axie Infinity, sektörün bir dönem en çok kullanılan projesi olarak öne çıkmıştı. Fakat DappRadar’ın verilerine göre günlük aktif kullanıcı sayısı, zirvede 2,7 milyon iken günümüzde 5.500 seviyelerine kadar düştü. Coda Labs’in anketini kaynak alan Caladan da, kripto tabanlı oyunları deneyimleyenlerin oranının mania döneminde bile yüzde 12’yi aşmadığına dikkat çekiyor.

Paranın adresi değişti, altyapı öne geçti

2022’de Web3 risk sermayesi yatırımlarının yüzde 62,5’i oyun projelerine giderken, 2025’e gelindiğinde bu rakam tek hanelere düşmüş durumda. Yatırımlar yapay zekâ, gerçek dünya varlıklarının tokenlaştırılması ve yeni zincir altyapılarına kaydı. Animoca Brands gibi ekosistemde en çok yatırım yapan şirketlerden biri, oyun projelerine ayırdığı portföyü yüzde 25’e çekerek, ağırlığını stabilcoin, yapay zekâ ve reel varlık tokenlarına aktarıyor.

Bunun yanında proje geliştirme süreleri üç ila beş yılı bulurken, ilgili tokenlar piyasada anlık olarak işlem görüyordu. Ekipler projeyi hayata geçirdiğinde çoğu token çoktan sert biçimde değer kaybetmişti. Sonuçta sektörde suni bir talep dalgası ile oluşan hızlı büyüme, ilginin sönmesiyle aynı hızda geri çekildi. Yalnızca DappRadar’a göre, 300’den fazla blokzincir oyun projesi kapanırken, kalan yatırımlar ise giderek altyapı alanına yöneliyor.

Bir zamanlar “oyun endüstrisinin geleceği” olarak sunulan Web3 gaming, şimdi ise ürün ve pazar uyumu olmadan, finansal mühendisliğin olası zararlarına dair uyarıcı bir örnek gibi değerlendirilmekte.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Son Dakika: Trump saldırı emri verdi, artık sona doğru

ABD Donanması’ndan Bitcoin ağına sürpriz test!

Pantera’dan Satsuma’ya flaş talep: 50 milyon dolarlık Bitcoin satışı gündemde

Bitcoin’de nötr sinyal: Bull Score 50’ye ulaştı, piyasa yönü tartışma yarattı

Bitcoin 79.388 dolardan döndü, piyasalarda ani geri çekilme dikkat çekti

Trump ailesinin desteklediği DeFi projesinde 1 milyar dolarlık dava ve sert suçlamalar!

Tesla ilk çeyrekte 11.509 BTC ile pozisyonunu değiştirmedi, büyük değer kaybı yaşandı

Bu Haberi Paylaş
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı ABD Ordusu, Bitcoin ağında stratejik node açtı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

ABD Ordusu, Bitcoin ağında stratejik node açtı
BITCOIN (BTC)
Bitcoin ETF’lerinde 1.3 milyon BTC ile rekor varlık, IBIT liderliği kaptırmadı
BITCOIN (BTC)
Son Dakika: Tether 344 milyon dolarlık USDT’yi dondurdu, şimdiye kadarki en büyüğü
Tether (USDT)
Son Dakika: Trump saldırı emri verdi, artık sona doğru
Ekonomi Kripto Para
ABD Donanması’ndan Bitcoin ağına sürpriz test!
Kripto Para
Lost your password?