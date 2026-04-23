Web3 oyun piyasasında çöküş: 15 milyar dolar eridi, 300’den fazla blokzincir oyunu kapandı

Web3 tabanlı oyun ekosistemi, son üç yılda 15 milyar dolara varan büyük yatırımlar almasına rağmen piyasada beklenen ilgiyi yakalayamadı. Caladan’ın hazırladığı güncel rapora göre, GameFi projelerinin yaklaşık yüzde 93’ü neredeyse tamamen faal olmaktan çıktı ve bu projelerdeki tokenların değeri 2022 zirvesine göre ortalama yüzde 95 geriledi. Ayrıca, oyun stüdyolarına yapılan yatırımların 2025 yılına kadar yüzde 93 düzeyinde azalacağı belirtiliyor.

Spekülasyonun gölgesinde başarısızlık

Genel tabloya bakıldığında, yatırımcılar ve oyun stüdyoları önce token ve NFT satışlarına milyarlarca dolar akıttı; kendi kullanıcı kitlesini oluşturmadan önce, oyunların kendisinden çok takas edilebilen dijital öğelere odaklanıldı. Sonraki süreçte ise sermaye, altyapı ve yapay zeka gibi farklı teknoloji alanlarına aktı. Bunun sonucunda, 300’den fazla Web3 oyunu piyasadan çekildi ve sektör sektörün hızlı büyümesini sürdüremedi.

Raporda, özellikle bireysel ve kurumsal girişimlerin, oyuncuların ilgilendiği eğlence unsuru yerine gelecek vaadi sunan finansal modelleri önceliklendirdiği vurgulandı. Bu yaklaşımla başlayan GameFi, yani oynayarak gelir elde etme modeli, oyun oynamak isteyenlerin çoğunluğunu kalıcı olarak platformlarda tutmayı başaramadı.

“Her katmanda aynı anda ciddi sermaye kaybı yaşandı; girişim sermayesi, bireysel NFT alıcıları, oyun birlikleri ve Telegram’ın 300 milyonluk tap-to-earn akımı bu süreçten olumsuz etkilendi. Hamster Kombat, lansmandan sonraki altı ay içinde kullanıcılarının yüzde 96’sını kaybetti. YGG oyuncu birliği tokenı ise Kasım 2021 zirvesine kıyasla yüzde 99,6 değer kaybetti.”

Bağışlanan milyarlar, tutmayan projeler

Rapor, kapanan projelere dair detaylı örnekler de içeriyor. 2022’de NFT satışlarından 70 milyon dolar toplayan Pixelmon, dört yıl geçmesine rağmen halen çıkmış bir oyun sunamadı. Ember Sword yedi yıl süren geliştirme sürecinde 18 milyon dolar harcadı, geçtiğimiz yıl ise kullanıcılara geri ödeme yapmadan faaliyetlerine son verdi. Gala Games’in kurucu ortaklarından biri hakkında, 130 milyon dolar değerinde tokenı şahsi amaçlarla aktardığı iddiasıyla açılan dava devam ediyor. Video oyun devi Square Enix ise Symbiogenesis blokzincir projesini geçtiğimiz yaz sessizce sonlandırdı.

Axie Infinity, sektörün bir dönem en çok kullanılan projesi olarak öne çıkmıştı. Fakat DappRadar’ın verilerine göre günlük aktif kullanıcı sayısı, zirvede 2,7 milyon iken günümüzde 5.500 seviyelerine kadar düştü. Coda Labs’in anketini kaynak alan Caladan da, kripto tabanlı oyunları deneyimleyenlerin oranının mania döneminde bile yüzde 12’yi aşmadığına dikkat çekiyor.

Paranın adresi değişti, altyapı öne geçti

2022’de Web3 risk sermayesi yatırımlarının yüzde 62,5’i oyun projelerine giderken, 2025’e gelindiğinde bu rakam tek hanelere düşmüş durumda. Yatırımlar yapay zekâ, gerçek dünya varlıklarının tokenlaştırılması ve yeni zincir altyapılarına kaydı. Animoca Brands gibi ekosistemde en çok yatırım yapan şirketlerden biri, oyun projelerine ayırdığı portföyü yüzde 25’e çekerek, ağırlığını stabilcoin, yapay zekâ ve reel varlık tokenlarına aktarıyor.

Bunun yanında proje geliştirme süreleri üç ila beş yılı bulurken, ilgili tokenlar piyasada anlık olarak işlem görüyordu. Ekipler projeyi hayata geçirdiğinde çoğu token çoktan sert biçimde değer kaybetmişti. Sonuçta sektörde suni bir talep dalgası ile oluşan hızlı büyüme, ilginin sönmesiyle aynı hızda geri çekildi. Yalnızca DappRadar’a göre, 300’den fazla blokzincir oyun projesi kapanırken, kalan yatırımlar ise giderek altyapı alanına yöneliyor.

Bir zamanlar “oyun endüstrisinin geleceği” olarak sunulan Web3 gaming, şimdi ise ürün ve pazar uyumu olmadan, finansal mühendisliğin olası zararlarına dair uyarıcı bir örnek gibi değerlendirilmekte.