BITCOIN (BTC)

ABD Ordusu, Bitcoin ağında stratejik node açtı

Bilmeniz Gerekenler

  • ⚡ ABD ordusu, Bitcoin ağında deneme amaçlı bir node başlattı.
  • 🔒 Askeri testler, siber savunma ve şifreleme teknolojilerini odakta tutuyor.
  • 🌍 Amiral Paparo, önceliğin milli güvenlikte teknik avantajlar olduğunu vurguladı.
  • 💡 Dijital varlıklar ve $BTC, Washington’da düzenleme arayışlarını hızlandırıyor.
ABD’li üst düzey askeri yetkili Amiral Samuel Paparo, Pasifik bölgesindeki Amerikan askeri kuvvetlerinin komutanı olarak görev yapıyor. Paparo, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi’nde gerçekleşen son oturumda, ordu içinde siber güvenlik ve ağ savunma çalışmaları kapsamında Bitcoin ağında bir node (düğüm) çalıştırıldığını kamuoyuna açıkladı.

İçindekiler
1 Bitcoin ağı askeri odakta
2 Dijital rekabette güvenlik ve doların önemi
3 Kripto düzenlemeleri gündemde

Bitcoin ağı askeri odakta

Paparo, Temsilci Lance Gooden’ın Bitcoin’in ABD milli güvenliği açısından taşıdığı risk ve fırsatlara ilişkin sorularına verdiği yanıtta, askeri bir test sürecinin sürdüğünü söyledi. Amiral, Bitcoin ağı üzerinde madencilik faaliyeti yapılmadığını, bu node aracılığıyla sadece gözlem ve güvenlik odaklı bir dizi operasyonel test yürüttüklerini belirtti.

“Şu anda deneysel aşamadayız. Bitcoin ağında bir node’umuz aktif. Amacımız Bitcoin üretmek değil; ağı izliyor, Bitcoin protokolünü kullanarak ağları korumaya ve güvenlik testleri yapmaya odaklanıyoruz.”

Bu açıklama, ABD ordusunun Bitcoin’i sadece finansal bir araç olarak değerlendirmekten öte, teknoloji boyutunda ele aldığına dair ender kamusal bilgilerden biri oldu. Paparo’nun özellikle vurguladığı teknik ilgi, askeri yöntemler ve siber savunma alanında Bitcoin’in sunduğu kriptografi, blockchain mimarisi ve tekrar kullanılabilir proof-of-work gibi özelliklere dayanıyor.

Dijital rekabette güvenlik ve doların önemi

Temsilci Gooden, konuşma sırasında Çin’in dijital varlıklar konusundaki hamlelerine dikkat çekerek, ABD’nin Bitcoin’le ilgili bir birikim avantajı sağlayıp sağlayamayacağını gündeme taşıdı. Ancak Paparo, bu soruları Bitcoin biriktirme ya da rezerv oluşturma bağlamında doğrudan yanıtlamadı. Konuyu, Bitcoin’in protokol yapısı ve siber güvenlik katkısına çekti.

Paparo ayrıca, global finans sisteminde doların yeriyle ilgili de görüş belirtti. Bitcoin ve benzeri teknolojilere duyulan ilgiyi, “doların küresel hakimiyetinin sürdürülmesi” gerekliliğiyle ilişkilendirdi. Özellikle ABD Kongresi’nde ele alınan GENIUS Act gibi düzenlemelere atıfta bulunarak, ülkenin finansal liderliğinin korunmasının önemli olduğunu aktardı.

Kripto düzenlemeleri gündemde

Washington’da kripto varlıklara yönelik mevzuat çalışmalarının yeniden hız kazandığı bir dönemde yapılan bu açıklamalar, karar vericiler ve endüstri temsilcileri arasında stablecoin’ler ve genel piyasa yapısına dair kritik düzenlemelerin gündeme taşındığını gösteriyor. Son dönemde hem yasa koyucular hem de kripto endüstrisindeki önemli gruplar, stratejik yasaların yürürlüğe girmesine destek amacıyla girişimlerde bulunuyor.

ABD ordusunun Bitcoin’i bir savunma ve test aracı olarak değerlendirmesi, teknolojiyle finansın kesişiminde yeni bir dönem başlatabileceği yorumlarına neden oldu. Yine de Paparo, askeri stratejinin merkezinde teknik faydaların yer aldığını, Bitcoin’in sahiplik ya da finansal rezerv olarak kullanılmasının şimdilik öncelikleri arasında olmadığını açıkça ortaya koydu.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
