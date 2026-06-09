Bitcoin’de dört yıllık döngü tartışması sürerken $53.000 seviyesi alım için kritik eşik olarak öne çıktı

Bitcoin fiyatında son dönemde 60.000 doların altına sarkan hareketler sürerken, piyasanın odağı olası dip seviyenin nerede oluşabileceğine çevrildi. Kripto para piyasasında yakından izlenen analist Bob Loukas, Bitcoin’in geçmiş döngülerle büyük ölçüde benzer bir seyir izlediğini ve 2028 yılında yeni tüm zamanların en yüksek seviyelerinin görülebileceğini belirtti.

Dört yıllık döngü vurgusu

4 Haziran’da yayımlanan YouTube değerlendirmesinde konuşan Loukas, Bitcoin’in dört yıllık fiyat döngüsünün geçerliliğini koruduğunu savundu. Loukas, piyasanın her döngüde “bu kez farklı” söylemine yöneldiğini, ancak önceki boğa ve ayı piyasalarındaki temel yapının bu yıl da tekrarlandığını ifade etti. Bob Loukas, kripto para piyasasında özellikle döngü temelli analizleriyle bilinen bir trader ve piyasa yorumcusu olarak öne çıkıyor.

Loukas, her döngüde piyasada “bu kez farklı” görüşünün öne çıktığını, ancak mevcut görünümün önceki dönemlerden belirgin biçimde ayrışmadığını vurguladı.

Analiste göre Bitcoin, 60.000 doların altına inse de önceki ayı piyasalarının diplerine kıyasla halen eski zirvesine daha yakın bir bölgede işlem görüyor. Son dört yıllık periyotta yaklaşık 53.000 dolar seviyesinin döngü orta noktası olarak öne çıktığını belirten Loukas, bu alanın hem destek hem direnç bakımından önemli olduğunu, aynı zamanda olası ayı piyasası dibi için güçlü bir alım bölgesi sayılabileceğini aktardı.

Loukas, döngü dibinin genellikle döngünün 46. haftasının yüzde 10 altında veya üstünde oluştuğunu, mevcut sürecin ise 44. haftaya geldiğini söyledi. Bu nedenle dip oluşum penceresinin giderek yaklaştığını belirten analist, mevcut yapının geçmiş döngülerden farklı görünmediğini dile getirdi.

Piyasada temkinli hava korunuyor

Buna karşın daha geniş piyasa görünümünde belirsizlik sürüyor. Net bir dönüş sinyali alınmaması nedeniyle birçok trader temkinli duruşunu korurken, özellikle 60.000 dolar seviyesinin kısa vadeli piyasa hissiyatı açısından belirleyici olduğu değerlendiriliyor. Analizlerde, jeopolitik ve makroekonomik oynaklığın da piyasada bekle gör yaklaşımını güçlendirdiği aktarılıyor.

QCP Capital, son piyasa değerlendirmesinde Bitcoin’in şimdilik dar bir psikolojik koridorda hareket ettiğini ve 60.000 dolar çevresindeki seyrin duyarlılık açısından önem taşıdığını belirtti.

Piyasa yorum platformu Material Indicators da son değerlendirmesinde, Bitcoin’in dip yaptığını düşünenlerle bunun henüz gerçekleşmediğini savunanlar arasındaki görüş ayrılığının, ayı piyasalarının tipik özelliklerinden biri olduğunu yazdı. Bu tablo, yatırımcıların yön konusunda ortak bir kanaate varamadığını gösteriyor.

2028 beklentisi öne çıktı

Loukas, mevcut döngü tamamlandıktan sonra Bitcoin’de yeniden fiyat keşfi sürecinin 2028 yılında gündeme gelebileceğini öngördü. Fiyat keşfi, bir varlığın daha önce görülmemiş seviyelere ulaşarak piyasanın yeni denge araması anlamına geliyor. Bu ifade, Bitcoin’in yeni zirvelere yönelmesi halinde kullanılmaktadır.

Mini sözlük: Fiyat keşfi, bir varlığın daha önce işlem görmediği yeni seviyelere çıkmasıyla piyasanın yeni fiyat aralığını belirlemeye çalıştığı dönemdir. Bu süreçte destek ve direnç seviyeleri geçmiş verilere göre daha az net olabilir.

Mevcut veriler, analistlerin önemli bir bölümünün kısa vadede belirgin bir dip seviyesi vermekten kaçındığını gösteriyor. Bu nedenle 53.000 dolar seviyesi teknik açıdan dikkat çekse de, piyasanın yönü üzerinde makro gelişmeler ve yatırımcı psikolojisi belirleyici olmaya devam ediyor.