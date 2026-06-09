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ABD enflasyonunda kritik gün! Kripto piyasası bu veriden nasıl etkilenebilir?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 BlackRock, çarşamba günü açıklanacak ABD mayıs enflasyon verisini kritik eşik olarak görüyor.
  • 📉 Reuters anketine göre yıllık TÜFE'nin nisandaki %3,8'den mayısta %4,2'ye çıkması bekleniyor.
  • 🪙 Yüksek enflasyon, faiz indirimi beklentilerini zayıflatırken $BTC’de baskıyı artırabilir.
  • ⛽ Hürmüz Boğazı'nda temmuza uzayabilecek bir aksama, enerji fiyatları üzerinden tabloyu ağırlaştırabilir.
Onur Atam
Onur Atam

BlackRock, çarşamba günü açıklanacak mayıs ayı ABD enflasyon verisini, ABD ile İran arasındaki gerilimin enerji fiyatları üzerinden yapışkan seyreden enflasyona nasıl yansıdığını gösterebilecek ilk net işaret olarak izliyor. Şirketin haftalık piyasa değerlendirmesinde, etkinin kapsamının henüz tam olarak görünmediği ve sürecin çatışmanın seyrine bağlı olduğu vurgulandı.

İçindekiler
1 Gözler mayıs ayı TÜFE verisinde
2 Faiz beklentileri ve kripto piyasasına olası yansıma
3 Hürmüz Boğazı vurgusu öne çıktı

Gözler mayıs ayı TÜFE verisinde

ABD tüketici fiyat endeksi verisi çarşamba günü TSİ ile 15.30 karşılığı olan 08.30 ET saatinde açıklanacak. Reuters anketine katılan ekonomistler, mayıs ayında yıllık TÜFE artışının %4,2 olacağını öngörüyor. Bu gerçekleşirse, nisan ayındaki %3,8 seviyesinin üzerine çıkılacak ve Nisan 2023’ten bu yana en sert yıllık artış kaydedilecek.

BlackRock Investment Institute, mayıs ayı ABD enflasyon verilerinin Orta Doğu kaynaklı enerji şokunun zaten yüksek seyreden fiyat baskıları üzerindeki etkisini daha net göstermesini beklediklerini, ancak şokun tam boyutunun henüz ortaya çıkmadığını belirtti.

BlackRock, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden biri olarak küresel piyasalardaki yön arayışında yakından izleniyor. Kurumun değerlendirmesine göre beklenen hızlanma, enflasyonun ABD Merkez Bankasının %2 hedefinin belirgin biçimde üzerinde kalmayı sürdürdüğünü bir kez daha ortaya koyabilir.

Faiz beklentileri ve kripto piyasasına olası yansıma

Enflasyondaki olası yükseliş, yılın başında fiyatlanan faiz indirimi beklentilerini daha da zayıflatabilir. Bu tablo, Fed’in bir sonraki adımının faiz indirimi yerine faiz artışı olabileceği yönündeki görüşleri güçlendirebilir. Yüksek borçlanma maliyetleri ise genellikle kripto paralar dahil riskli varlıklara yönelik iştahı sınırlıyor.

Bu nedenle beklenenden yüksek gelebilecek bir TÜFE verisinin kripto piyasasında aşağı yönlü baskıyı artırabileceği değerlendiriliyor. Bitcoin geçen hafta sert değer kaybetmiş ve yaklaşık %14 gerileyerek 60.000 doların altına inmişti. Piyasa oyuncuları şimdi hem enflasyon verisinin hem de buna bağlı faiz beklentilerinin yeni fiyatlamalara yol açıp açmayacağını izliyor.

Hürmüz Boğazı vurgusu öne çıktı

BlackRock’un dikkat çektiği başlıca risklerden biri, Hürmüz Boğazı’nın temmuz ayına uzanabilecek şekilde uzun süre kapalı kalması ihtimali oldu. Kuruma göre böyle bir kesinti, enerji şokunu enflasyon dinamiklerinin merkezine taşıyabilir. Özellikle ABD petrol stoklarının son kırk yılın en düşük seviyelerine inme olasılığı, bu etkinin daha görünür hale gelmesine yol açabilir.

Mini sözlük: Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi ile Umman Körfezi arasındaki dar geçiş noktasıdır ve küresel petrol sevkiyatının önemli bölümü buradan geçer. Bu hatta yaşanacak uzun süreli bir aksama, enerji fiyatlarında dalgalanmayı hızlandırarak enflasyon beklentilerini etkileyebilir.

Şirketin değerlendirmesinde, Hürmüz Boğazı’nda temmuz ayına sarkabilecek uzun süreli bir kapanmanın şokun etkisini daha belirgin hale getirebileceği, buna ABD petrol stoklarında görülebilecek keskin düşüşün de eşlik edebileceği aktarıldı.

Piyasalar açısından çarşamba günü açıklanacak veri, yalnızca ABD’deki fiyat baskılarının yönü için değil, enerji kaynaklı risklerin para politikası ve kripto varlıklar üzerindeki etkisini anlamak bakımından da yakından takip edilecek.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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