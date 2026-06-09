Kayıt Banner
STABILCOIN

Zodia Custody’ye Lüksemburg’dan kritik onay geldi! Avrupa planlarında hangi kapı açıldı?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Zodia Custody, Lüksemburg’dan aldığı yeni izinle Avrupa Birliği’nde düzenlenmiş stabilcoin transferi sunma hakkı kazandı.
  • 📌 Yeni yetki, Aralık 2025’te alınan MiCA lisansını tamamladı ve saklama ile transfer hizmetlerini tek yapıda birleştirdi.
  • 🏦 Kurumsal müşteriler için bu modelin operasyonel yükü azaltabileceği ve özellikle $USDC benzeri EMT kullanımını kolaylaştırabileceği belirtiliyor.
  • 🌍 Gelişme, Standard Chartered’ın 2025’te hız verdiği dijital varlık stratejisiyle aynı dönemde geldi.
Onur Atam
Onur Atam

Kripto varlık saklama hizmeti sunan Zodia Custody, Lüksemburg’daki düzenleyiciden aldığı yeni yetkiyle Avrupa’daki düzenlenmiş stabilcoin hizmetlerini genişletme imkanı kazandı. Söz konusu izin, şirketin Avrupa Birliği’nin Kripto Varlık Piyasaları düzenlemesi MiCA çerçevesinde Elektronik Para Tokeni transferleri sunabilmesini sağlıyor.

İçindekiler
1 Yeni lisansın kapsamı
2 Kurumsal talep öne çıkıyor
3 Standard Chartered bağlantısı dikkat çekiyor

Yeni lisansın kapsamı

Lüksemburg’un finansal denetim kurumu Commission de Surveillance du Secteur Financier, bu izni Zodia Custody Europe S.A. için verdi. Yetkilendirme, şirketin Avrupa Birliği genelinde Elektronik Para Tokeni transfer işlevlerini düzenlemelere uygun biçimde yürütmesinin önünü açtı.

Mini sözlük: Elektronik Para Tokeni, değerini resmi bir para birimine sabitlemeyi hedefleyen ve MiCA kapsamında ayrı kurallara tabi tutulan dijital token türünü ifade eder. MiCA ise Avrupa Birliği’nin kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile stabilcoin benzeri yapıları ortak kurallarla denetlemeyi amaçlayan çerçevesidir.

Bu lisans, Zodia’nın Aralık 2025’te aldığı MiCA kapsamındaki Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcısı yetkisini tamamlıyor. Böylece şirket, hem dijital varlık saklama hem de düzenlenmiş stabilcoin transferini aynı çatı altında sunabilecek bir yapıya kavuşmuş oldu. Kurumsal müşteriler için bu modelin, farklı hizmet sağlayıcılarıyla çalışma ihtiyacını azaltabileceği belirtiliyor.

Zodia Custody, saklama altyapısıyla Elektronik Para Tokeni kabiliyetlerinin bu lisans sayesinde daha doğrudan birleştiğini, kurumsal müşterilerin de EMT ve diğer kripto varlık stratejilerini uygularken daha net bir düzenleyici çerçeveye erişebileceğini aktardı.

Kurumsal talep öne çıkıyor

Şirketin müşteri kitlesi ağırlıklı olarak bankalar, yatırım yönetim şirketleri ve düzenlemelere uygun dijital varlık altyapısına ihtiyaç duyan diğer kurumsal yapılardan oluşuyor. Zodia, EMT saklama ile transfer hizmetinin birlikte sunulmasının pazarda temel bir ihtiyaç haline geldiğine işaret etti.

2020’de kurulan Zodia Custody, kurumsal düzeyde saklama çözümlerine odaklanıyor. Şirketin yatırımcıları ve hissedarları arasında Standard Chartered, Northern Trust, SBI Holdings, Emirates NBD ve National Australia Bank bulunuyor. Zodia, Avrupa dışında Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri, Hong Kong, Singapur ve Avustralya’da da düzenleyici izinlerle faaliyet gösteriyor.

Standard Chartered bağlantısı dikkat çekiyor

Bu gelişme, Standard Chartered’ın dijital varlık operasyonlarını yeniden şekillendirme süreciyle aynı döneme denk geldi. Bloomberg’in daha önce aktardığına göre banka, Zodia’nın saklama faaliyetlerini yatırım bankacılığı birimi altında toplama seçeneklerini değerlendiriyordu. Mayıs ayında yayımlanan haberde, ön teklifin kabul gördüğü belirtilmişti.

Söz konusu çerçeveye göre Zodia’nın düzenlenmiş saklama operasyonlarının, bankanın mevcut dijital varlık saklama platformuyla birleştirilmesi gündemde. Bazı hizmetlerin ise banka ve finans teknolojisi ortakları için beyaz etiket modeliyle sürdürülmesi planlanabiliyor.

Standard Chartered, 2025 Ocak ayında Lüksemburg’da kripto saklama hizmetini başlatmış, ardından kurumsal spot işlem kabiliyetlerini devreye almıştı. Yeni lisans, Zodia’nın Avrupa’daki konumunu güçlendirirken, artan rekabet ortamında şirketin düzenlenmiş stabilcoin alanındaki kapasitesini de genişletmiş oldu.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

ABD bankaları blokzincire iniyor! Stablecoin yarışında dengeler nasıl değişecek?

Visa ve Brale, Canton Network üzerinde SBC ile kurumsal stabilcoin mutabakatını test etmeye başladı

Visa hissesi %3,66 yükseldi! Stablecoin hamlesinin perde arkasında neler var?

Stabilcoin ödemelerinde pay %86’ya çıktı! Şirketler neye hazırlanıyor?

Mastercard, stabilcoin uzlaşma desteğini genişleterek RLUSD’yi ödeme ağında öne çıkardı

İngiltere Lordlar Kamarası komitesi, sterlin sabitcoin piyasasını zora sokacak kurallardan kaçınılmasını istedi

İngiltere’de stabilcoin kuralları yeniden gündemde! Bank of England geri adım mı atacak?

Bu Haberi Paylaş
Onur Atam
By Onur Atam
Takip Et:
İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
Bir Önceki Yazı SBI Shinsei Bankası mevduat müşterilerine faiz getirisine ek olarak kripto para kuponu vereceğini bildirdi
Bir Sonraki Yazı ABD enflasyonunda kritik gün! Kripto piyasası bu veriden nasıl etkilenebilir?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

ABD enflasyonunda kritik gün! Kripto piyasası bu veriden nasıl etkilenebilir?
BITCOIN (BTC) Kripto Para
SBI Shinsei Bankası mevduat müşterilerine faiz getirisine ek olarak kripto para kuponu vereceğini bildirdi
Kripto Para
Ripple yöneticisi David Schwartz, XRP Ledger’daki rolüne yönelik eleştiriye şiirle yanıt verdi
RIPPLE (XRP)
Zcash geliştiricileri, sahte ZEC üretimine yol açabilecek açık sonrası Ironwood güncellemesini hazırladı
Zcash (ZEC)
Kripto piyasasında dikkat çeken sinyal geldi! 30 günlük MVRV verisi yatırımcılara ne anlatıyor?
Kripto Para
Lost your password?