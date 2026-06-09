Zodia Custody’ye Lüksemburg’dan kritik onay geldi! Avrupa planlarında hangi kapı açıldı?

Kripto varlık saklama hizmeti sunan Zodia Custody, Lüksemburg’daki düzenleyiciden aldığı yeni yetkiyle Avrupa’daki düzenlenmiş stabilcoin hizmetlerini genişletme imkanı kazandı. Söz konusu izin, şirketin Avrupa Birliği’nin Kripto Varlık Piyasaları düzenlemesi MiCA çerçevesinde Elektronik Para Tokeni transferleri sunabilmesini sağlıyor.

Yeni lisansın kapsamı

Lüksemburg’un finansal denetim kurumu Commission de Surveillance du Secteur Financier, bu izni Zodia Custody Europe S.A. için verdi. Yetkilendirme, şirketin Avrupa Birliği genelinde Elektronik Para Tokeni transfer işlevlerini düzenlemelere uygun biçimde yürütmesinin önünü açtı.

Mini sözlük: Elektronik Para Tokeni, değerini resmi bir para birimine sabitlemeyi hedefleyen ve MiCA kapsamında ayrı kurallara tabi tutulan dijital token türünü ifade eder. MiCA ise Avrupa Birliği’nin kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile stabilcoin benzeri yapıları ortak kurallarla denetlemeyi amaçlayan çerçevesidir.

Bu lisans, Zodia’nın Aralık 2025’te aldığı MiCA kapsamındaki Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcısı yetkisini tamamlıyor. Böylece şirket, hem dijital varlık saklama hem de düzenlenmiş stabilcoin transferini aynı çatı altında sunabilecek bir yapıya kavuşmuş oldu. Kurumsal müşteriler için bu modelin, farklı hizmet sağlayıcılarıyla çalışma ihtiyacını azaltabileceği belirtiliyor.

Zodia Custody, saklama altyapısıyla Elektronik Para Tokeni kabiliyetlerinin bu lisans sayesinde daha doğrudan birleştiğini, kurumsal müşterilerin de EMT ve diğer kripto varlık stratejilerini uygularken daha net bir düzenleyici çerçeveye erişebileceğini aktardı.

Kurumsal talep öne çıkıyor

Şirketin müşteri kitlesi ağırlıklı olarak bankalar, yatırım yönetim şirketleri ve düzenlemelere uygun dijital varlık altyapısına ihtiyaç duyan diğer kurumsal yapılardan oluşuyor. Zodia, EMT saklama ile transfer hizmetinin birlikte sunulmasının pazarda temel bir ihtiyaç haline geldiğine işaret etti.

2020’de kurulan Zodia Custody, kurumsal düzeyde saklama çözümlerine odaklanıyor. Şirketin yatırımcıları ve hissedarları arasında Standard Chartered, Northern Trust, SBI Holdings, Emirates NBD ve National Australia Bank bulunuyor. Zodia, Avrupa dışında Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri, Hong Kong, Singapur ve Avustralya’da da düzenleyici izinlerle faaliyet gösteriyor.

Standard Chartered bağlantısı dikkat çekiyor

Bu gelişme, Standard Chartered’ın dijital varlık operasyonlarını yeniden şekillendirme süreciyle aynı döneme denk geldi. Bloomberg’in daha önce aktardığına göre banka, Zodia’nın saklama faaliyetlerini yatırım bankacılığı birimi altında toplama seçeneklerini değerlendiriyordu. Mayıs ayında yayımlanan haberde, ön teklifin kabul gördüğü belirtilmişti.

Söz konusu çerçeveye göre Zodia’nın düzenlenmiş saklama operasyonlarının, bankanın mevcut dijital varlık saklama platformuyla birleştirilmesi gündemde. Bazı hizmetlerin ise banka ve finans teknolojisi ortakları için beyaz etiket modeliyle sürdürülmesi planlanabiliyor.

Standard Chartered, 2025 Ocak ayında Lüksemburg’da kripto saklama hizmetini başlatmış, ardından kurumsal spot işlem kabiliyetlerini devreye almıştı. Yeni lisans, Zodia’nın Avrupa’daki konumunu güçlendirirken, artan rekabet ortamında şirketin düzenlenmiş stabilcoin alanındaki kapasitesini de genişletmiş oldu.