SBI Shinsei Bankası mevduat müşterilerine faiz getirisine ek olarak kripto para kuponu vereceğini bildirdi

Japonya’da faaliyet gösteren SBI Shinsei Bankası’nın, mevduat müşterilerine hesap bakiyelerine bağlı olarak kripto para borsası kuponu sunacak bir hizmet başlatmaya hazırlandığı bildirildi. Nikkei’nin aktardığına göre müşteriler, yen cinsinden faiz ödemelerine ek olarak faiz gelirlerinin %20’sine denk gelen kupon alacak. Bu kuponlar belirli bir süre içinde Bitcoin, Ether veya XRP ile değiştirilebilecek.

Kuponlar SBI VC Trade hesabı üzerinden kullanılacak

Haberde, söz konusu kuponların kullanılabilmesi için müşterilerin SBI Grubu’nun kripto para platformu SBI VC Trade’de hesap açmasının gerekeceği belirtildi. Böylece geleneksel bir tasarruf ürünü, dijital varlıklara geçiş sağlayan yeni bir kanal haline geliyor. Sistem, müşterilerin doğrudan alım yapmasına gerek kalmadan kripto varlıklarla dolaylı biçimde tanışmasına imkan verebilir.

SBI Shinsei Bankası, Japon finans grubu SBI Holdings bünyesinde yer alan bir banka olarak bireysel ve kurumsal bankacılık hizmetleri sunuyor. SBI VC Trade ise grubun lisanslı kripto para alım satım platformu olarak faaliyet gösteriyor.

Mevduat müşterilerine yen cinsinden faiz ödemesine ek olarak faiz gelirinin %20’si kadar kripto para kuponu verilmesinin planlandığı, bu kuponların belirli süre içinde BTC, ETH veya XRP’ye çevrilebileceği aktarıldı.

Kalici uygulama öncesinde bankanın, çarşamba günü başlayacak üç aylık bir kampanya yürüteceği ifade edildi. Kampanyanın vadesiz mevduatların yanı sıra üç ay ile beş yıl arasındaki vadeli mevduat ürünlerini de kapsayacağı kaydedildi.

SBI Grubu kripto para alanındaki adımlarını genişletiyor

Mevduata bağlı kupon modeli, SBI Grubu’nun Japonya’da dijital varlık kullanımını daha geniş bir çerçevede yayma hazırlığının son halkası olarak öne çıktı. Grup, son dönemde mevduat, borç verme ve yatırım ürünleri tarafında birbiriyle bağlantılı bir dizi adım attı.

18 Mart’ta SBI VC Trade, bireysel yatırımcılara yönelik USDC borç verme hizmetini devreye aldı. Bu modelde kullanıcılar, sabit vadeli sözleşmeler karşılığında stabilcoin USDC’lerini platforma ödünç vererek getiri elde edebiliyor. Ancak ürünün banka mevduatı değil, doğrudan borsaya verilen bir kredi yapısında kurgulandığı ve bu nedenle karşı taraf riskini kullanıcıların üstlendiği belirtiliyor.

Mini sözlük: Karşı taraf riski, bir finansal işlemin diğer tarafının yükümlülüğünü yerine getirememesi ihtimalini ifade eder. Stabilcoin borç verme ürünlerinde bu risk, varlığın tutulduğu platform veya kurumun ödeme yapamaması durumunda doğrudan kullanıcıya yansıyabilir.

SBI Grubu’nun bankacılık, borsa hizmetleri, menkul kıymet ürünleri ve stabilcoin odaklı çözümler üzerinden düzenlenmiş kanallar içinde kripto varlıklara erişim noktaları oluşturmaya çalıştığı değerlendiriliyor.

Grup ayrıca yerel kripto para borsası pazarındaki konumunu da büyütmeye çalışıyor. 1 Mayıs’ta SBI, Bitbank platformunda hisse alımını değerlendirdiğini ve şirketi bağlı ortaklık haline getirmeyi incelediğini açıkladı. Bu gelişme, SBI VC Trade’in bir ay önce Bitpoint Japan’ı bünyesine katmasının ardından geldi.

Yatırım fonları ve ETF planları da gündemde yer alıyor

SBI’nin menkul kıymetler birimi de kripto varlıklara dayalı yatırım ürünleri için hazırlık yapıyor. Habere göre SBI Securities, SBI Global Asset Management tarafından geliştirilen ve BTC ile ETH gibi varlıklara odaklanan yatırım ortaklıkları ile borsa yatırım fonlarını müşterilere sunmayı planlıyor.

Bu adımlar, grubun yalnızca alım satım hizmetleriyle sınırlı kalmadığını, bankacılık ürünlerinden yatırım fonlarına kadar farklı alanlarda dijital varlık erişimini yaygınlaştırmaya çalıştığını gösteriyor. Son tablo, Japonya’da düzenlenmiş finans kanalları üzerinden kripto para kullanımını genişletmeye yönelik daha kapsamlı bir stratejiye işaret ediyor.