Ripple yöneticisi David Schwartz, XRP Ledger’daki rolüne yönelik eleştiriye şiirle yanıt verdi

Ripple’da CTO emeritus unvanını taşıyan David Schwartz, sosyal medya platformu X’te görevine ilişkin küçümseyici bir yoruma kripto temalı şiirle karşılık verdi. Schwartz, uzun dizelerinde hem kendi teknik geçmişine hem de XRP Ledger üzerindeki çalışmalarına vurgu yaptı.

X’te dikkat çeken yanıt

Schwartz paylaşımında, kendisini “oldukça dayanıklı bir defterin yaratıcısı” sözleriyle tanımlarken, ödeme altyapıları, saklama çözümleri, stabilcoinler, likidite ve merkeziyetsiz borsalar gibi başlıklarda kapsamlı bilgi sahibi olduğunu anlattı. Şiir formatındaki metin, doğrudan bir savunmadan çok teknik birikimini öne çıkaran ironik bir yanıt niteliği taşıdı.

“Ödeme sistemleri ve saklama çözümleri konusunda derin bilgiye sahibim; stabilcoinleri ve onların likidite yapısını anlıyorum. Merkeziyetsiz borsalar hakkında ise uzun uzun konuşabilirim, AMM yapısını çocuklara, arkadaşlara ve aileme bile anlatırım.”

Paylaşımın devamında türev ürünler, tokenizasyon, köprü güvenliği ve bazı projelerin neden çöktüğü gibi daha teknik başlıklara değinen Schwartz, yıllardır kripto varlıkların daha karmaşık yönlerini anlattığını belirtti. Mesaj, XRP topluluğunda kısa sürede geniş yankı buldu.

Mini sözlük: AMM, yani otomatik piyasa yapıcı, alım satım işlemlerini geleneksel emir defteri yerine likidite havuzları üzerinden gerçekleştiren bir sistemdir. Tokenizasyon ise gerçek ya da dijital varlıkların blokzincir üzerinde temsil edilmesini ifade eder.

XRP Ledger’ın kuruluş süreci

David Schwartz, XRP Ledger’ın ilk mimarları arasında yer alıyor. 2011 yılında Jed McCaleb ve Arthur Britto ile birlikte çalışmaya başlayan ekip, Bitcoin’den ilham alarak onun bazı sınırlamalarını aşmayı hedefleyen, ödemelere odaklı ve daha sürdürülebilir bir dijital varlık altyapısı geliştirmek istedi.

XRP Ledger, Haziran 2012’de kullanıma açıldı. Kısa süre sonra ekibe Chris Larsen de katıldı. Grup, Eylül 2012’de önce NewCoin adıyla bir şirket kurdu; bu yapı daha sonra OpenCoin adını aldı ve bugün Ripple olarak biliniyor.

“Kriptonun daha ince ayrıntılarını on yıllardır büyük bir istekle anlatıyorum” sözleriyle Schwartz, 15 yılı aşan sektör geçmişine işaret etti.

Ripple içindeki konumu

Ripple, sınır ötesi ödeme altyapıları ve dijital varlık tabanlı finansal çözümler geliştiren ABD merkezli bir teknoloji şirketi olarak biliniyor. Şirketin kuruluşundan bu yana yer alan Schwartz, XRP Ledger’ın gelişiminde etkili isimlerden biri olmayı sürdürdü.

Schwartz, şirkete OpenCoin döneminde baş kriptograf olarak katıldı. 2018’de Ripple’ın teknoloji direktörü oldu. 2025’in sonlarında ise bu görevden ayrılarak CTO emeritus unvanına geçti. Son paylaşımı da bu yeni unvanın sosyal medyada tartışma konusu olmasının ardından geldi.

Şiir biçimindeki yanıt, yalnızca kişisel bir karşılık olmanın ötesinde, Schwartz’ın XRP Ledger ve daha geniş blokzincir alanındaki teknik yetkinliğini kamuya açık biçimde yeniden hatırlatması olarak değerlendirildi.