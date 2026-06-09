Zcash geliştiricileri, sahte ZEC üretimine yol açabilecek açık sonrası Ironwood güncellemesini hazırladı

Zcash geliştiricileri, Orchard korumalı havuzunda tespit edilen kritik bir güvenlik açığının ardından ağın bir sonraki büyük güncellemesi olan Ironwood kapsamında uzlaşma kurallarında değişikliğe gitme kararı aldı. Söz konusu açık, teorik olarak sınırsız sayıda sahte ZEC üretilmesine imkan verebilirdi. Planlanan güncelleme ile yeni bir korumalı havuz devreye alınacak ve yeni işlemler mevcut Orchard havuzu yerine bu yapıya yönlendirilecek.

Güncellemenin hedefi arz sınırını korumak

Aktarılan bilgilere göre Ironwood, Zcash ağında halihazırda bulunan turnstile mekanizmasını kullanacak. Bu mekanizma, dolaşımdaki ZEC miktarının doğrulanabilir sınırlar içinde kalmasını sağlamayı amaçlıyor. Böylece ağ üzerinde işlem görebilen toplam ZEC miktarının, kurallar gereği var olması gereken seviyeyi aşmaması hedefleniyor.

Mini sözlük: Turnstile mekanizması, Zcash içinde korumalı ve şeffaf adresler arasındaki hareketleri izleyerek toplam arzın izin verilen sınırı aşıp aşmadığını denetlemeye yarayan bir kontrol yapısıdır. Orchard ise Zcash’in gizlilik odaklı korumalı işlem sistemlerinden biridir.

Zcash geliştiricileri, turnstile mekanizmasının dolaşımdaki ZEC arzı için doğrulanabilir bir üst sınır sağlayacağını ve işlem gören miktarın ağda meşru biçimde bulunması gereken seviyeyi aşmamasını amaçladığını belirtti.

Eski havuzdan yeni yapıya geçiş teşvik edilecek

Geliştirici ekip, kullanıcıların varlıklarını eski Orchard havuzundan yeni Ironwood havuzuna taşımalarını teşvik etmeyi planlıyor. Bu geçişle birlikte olası risklerin azaltılması ve zaman içinde yetkisiz token üretimi yaşanmadığına dair kanıt sunulması amaçlanıyor. Bu yaklaşım, ağın gizlilik özelliklerini korurken arz bütünlüğüne ilişkin endişeleri sınırlamayı hedefliyor.

Zcash, gizlilik odaklı işlemler sunan bir kripto para ağı olarak biliniyor. Ağın teknik yapısında yapılacak bu değişiklik, özellikle korumalı transferlerin güvenliği ve toplam arzın denetlenmesi bakımından önem taşıyor.

Takvim net değil, hedef temmuz sonu

Ekip, güncelleme öncesinde uygulama geliştirme, teknik şartname hazırlığı, ekosistem desteği, güvenlik denetimleri ve resmi doğrulama süreçlerine odaklanmış durumda. Ironwood’un kesin etkinleştirme tarihi henüz açıklanmadı. Buna karşın Zcash Open Development Lab, güncelleme için temmuz sonunu hedeflediğini bildirdi.

Geliştirme sürecinde uygulama, teknik dokümantasyon, ekosistem hazırlığı, güvenlik incelemeleri ve resmi doğrulama adımlarına öncelik verildiği, etkinleştirme için ise temmuz sonunun hedeflendiği aktarıldı.

Kaynak metinde, ZEC fiyatının son 24 saatteki hareketine atıf yapıldı ancak belirli bir fiyat, oran ya da yön bilgisi paylaşılmadı. Bu nedenle fiyat tarafında doğrulanabilir ek bir veri bulunmuyor. Haberin odağını, ağ güvenliği ve planlanan protokol değişiklikleri oluşturuyor.