Kripto piyasasında dikkat çeken sinyal geldi! 30 günlük MVRV verisi yatırımcılara ne anlatıyor?

Santiment’in 8 Haziran 2026 tarihli zincir üstü verileri, önde gelen beş kripto varlıkta kısa vadeli yatırımcıların ortalama olarak zararda olduğunu gösterdi. Şirketin 30 günlük MVRV göstergesi Bitcoin, Ethereum, Cardano, XRP ve Chainlink için negatif bölgeye geriledi. Bu tablo, mayıs ortası ile haziran başı arasındaki düzeltmenin ardından piyasada satış baskısının zayıflamış olabileceğine işaret etti.

Piyasada kısa vadeli zararlar öne çıktı

30 günlük MVRV, son 30 gün içinde alım yapan yatırımcıların ortalama kar veya zarar durumunu ölçüyor. Gösterge derin şekilde negatife indiğinde, piyasada korkunun belirginleştiği ve satıcıların büyük bölümünün pozisyonlarını boşaltmış olabileceği değerlendiriliyor. Santiment de bu metriğin, piyasa duyarlılığını izlemek için sık başvurulan araçlardan biri olduğunu belirtti.

Mini sözlük: MVRV, bir varlığın piyasa değeri ile gerçekleşen değeri arasındaki ilişkiyi izleyen zincir üstü bir göstergedir. Kısa vadeli MVRV’nin negatif bölgeye inmesi, yakın dönemde alım yapan yatırımcıların ortalama olarak zararda olduğunu gösterir.

Verilere göre Bitcoin’in 30 günlük MVRV oranı yüzde eksi 10’a düştü. Santiment bu seviyeyi “makul alım” bölgesi olarak sınıflandırdı. Ethereum’da oran yüzde eksi 12, Chainlink’te yüzde eksi 9 ve XRP’de yüzde eksi 8 olarak kaydedildi. Bu seviyeler, haziranın ikinci haftasına girilirken yakın dönemde alım yapan yatırımcıların önemli bölümünün zararda kaldığını ortaya koydu.

Beşli grup içinde en sert gerileme Cardano’da görüldü. Varlığın 30 günlük MVRV oranı yaklaşık yüzde eksi 18’e indi. Santiment, tarihsel karşılaştırmalara dayanarak bu seviyeyi “güçlü alım” sinyali olarak değerlendirdi. Bu derinlikteki bir düşüş, son bir ayda pozisyon açan yatırımcıların ciddi ölçüde ekside kaldığını gösteriyor.

Santiment, X paylaşımında bu ağlarda “sokaklarda kan var” denebilecek koşulların oluştuğunu, birkaç büyük varlıkta alım sinyallerinin belirdiğini ve ilk fiyat hareketlerinin de bu görünümü desteklediğini aktardı.

İlk toparlanma işaretleri dikkat çekti

Santiment, zincir üstü analiz odaklı bir piyasa veri şirketi olarak biliniyor. Şirketin paylaştığı grafikler, izlenen varlıkların büyük bölümünde alım bölgelerine girildikten sonra sınırlı da olsa bir toparlanmanın başladığını gösterdi. Fiyatlardaki bu tepkinin, MVRV oranlarının dip seviyeleri test edildiği döneme yakın gerçekleştiği görüldü.

Analize göre mayıs sonuna doğru kısa vadeli yatırımcılar satış yönünde hareket ederken, daha uzun vadeli katılımcılar birikime yöneldi. Bu görünüm, önceki piyasa döngülerinde de izlenen klasik bir geçişle örtüşüyor. Zayıf ellerin piyasadan çekilmesi ve daha deneyimli alıcıların devreye girmesi, arz baskısını azaltarak fiyatların toparlanmasına zemin hazırlayabiliyor.

Bununla birlikte Santiment, tek bir göstergenin tek başına kesin yükseliş anlamına gelmediğinin altını çizdi. Yine de Bitcoin, Ethereum, Cardano, XRP ve Chainlink tarafında mevcut MVRV seviyelerinin risk getiri dengesini daha elverişli hale getirdiği değerlendirildi. Veriler, aşağı yönlü riskin önemli bölümünün fiyatlara yansımış olabileceğini düşündürüyor.

Piyasayı zincir üstü göstergelerle izleyen katılımcıların, önümüzdeki günlerde 30 günlük MVRV verisini yakından takip etmesi bekleniyor. Göstergenin yeniden sıfır çizgisine yaklaşması, ortalama yatırımcının başa baş seviyeye döndüğünü gösterebilir. Birden fazla büyük varlıkta aynı anda pozitif bölgeye geçilmesi ise daha geniş kapsamlı bir piyasa yön değişimine işaret edebilir.