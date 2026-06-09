XRP’de kritik eşik dikkat çekti! Santiment verileri yatırımcılara ne söylüyor?

Santiment verilerine göre XRP için kısa vadede dikkat çeken bir alım sinyali oluştu. Platformun izlediği 30 günlük MVRV göstergesi, mayıs sonu ve haziran başında kısa vadeli piyasa katılımcılarının toplu biçimde zarara geçtiğine işaret etti. Bu metrik, son 30 günde alım yapan yatırımcıların ortalama kar veya zarar durumunu ölçüyor.

Teknik göstergede öne çıkan seviye

9 Haziran 2026 itibarıyla XRP’nin 30 günlük MVRV oranı eksi yüzde 8’e geriledi. Bu seviye, son bir ayda alım yapan küçük yatırımcıların büyük bölümünün zarar yazdığını gösteriyor. Santiment’e göre bu tablo, satış baskısının zayıfladığı ve daha büyük oyuncular için kademeli birikim zemininin oluşabildiği dönemlerle örtüşebiliyor.

Mini sözlük: MVRV, bir varlığın piyasa değeri ile zincir üstündeki gerçekleşmiş değerini karşılaştıran göstergedir. Kısa vadeli MVRV’nin sert biçimde eksi bölgeye inmesi, yakın dönemde alım yapan yatırımcıların zarar ettiğini ve bunun zaman zaman dip oluşumlarıyla birlikte görülebildiğini anlatır.

XRP’nin 30 günlük MVRV oranının eksi yüzde 8’e inmesi, varlığın Bitcoin’de eksi yüzde 10 ve Ethereum’da eksi yüzde 12 ile görülen alım bölgesine benzer bir teknik alana girdiğine işaret etti.

Analiz, XRP’de yeşil bölgeden gelen teknik tepkinin fiilen başlamış olabileceğini öne sürüyor. Aynı değerlendirmede Bitcoin ve Ethereum da derin sayılabilecek alım bölgesinde gösterildi. Buna karşın Santiment, XRP’nin yalnızca fiyat temelli bir toparlanma ihtimaliyle değil, temel tarafta öne çıkan gelişmelerle de ayrıştığını belirtti.

Düzenleme cephesinde Clarity Act baskısı

Haberde, Ripple, Coinbase ve a16z dahil 200’den fazla büyük kripto kuruluşunun Clarity Act adlı düzenlemenin 4 Temmuz 2026’ya kadar kabul edilmesi için ABD Senatosu nezdinde yoğun baskı kurduğu aktarıldı. Söz konusu yasanın, dijital varlıkları eski menkul kıymet kurallarının dışına taşıyabilecek bir çerçeve sunması bekleniyor.

Bu değişiklikten Ripple ekosistemi, RLUSD stabilcoini ve XRP’nin özellikle fayda görebileceği ifade edildi. Metne göre olası düzenleme, yaptırım ve uygulama kaynaklı hukuki riskleri azaltabilir. Ripple, sınır ötesi ödeme altyapıları ve kurumsal blokzincir çözümleriyle bilinen ABD merkezli bir teknoloji şirketi olarak öne çıkıyor.

XRPL üzerinde gerçek dünya varlıkları büyüyor

Teknik görünümün yanında, XRP Ledger üzerindeki gerçek dünya varlıkları tarafında da büyüme verileri dikkat çekti. rwa.xyz verilerine göre XRPL üzerindeki gerçek dünya varlıklarının toplam değeri 3,67 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, son 30 günde yüzde 16,78 artış anlamına geliyor.

Santiment değerlendirmesinde, MVRV göstergesinin bu seviyelere indiği dönemlerin geçmişte çoğu zaman trend değişimlerinden önce görüldüğü kaydedildi. Buna göre XRP’de yerel dip seviyenin geride kalmış olabileceği, mevcut piyasa fiyatının ise kurumsal talebi tam olarak yansıtmadığı ileri sürüldü.

Analizde, küçük yatırımcıların zararlarını izlediği bir dönemde daha büyük sermaye gruplarının ağa yöneldiği ve sektörün aynı anda ABD’de yasal çerçeveyi değiştirmeye çalıştığı vurgulandı. Santiment, bu nedenle mevcut seviyelerin son ayların daha dikkat çekici giriş alanlarından biri olabileceğini savundu.