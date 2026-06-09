Tether’in piyasa hakimiyeti göstergesinde görülen altın kesişim, Bitcoin için aşağı yönlü baskının sürebileceğine işaret etti

Piyasa değerine göre dünyanın en büyük stabilcoini olan USDT’nin hakimiyet grafiğinde, teknik analizde yakından izlenen bir altın kesişim oluştu. Bu gösterge, USDT’nin toplam kripto para piyasasındaki payının önümüzdeki haftalarda artabileceğine işaret ederken, bu durumun Bitcoin ve daha geniş piyasa için olumsuz bir sinyal olarak değerlendirildiği aktarıldı.

USDT hakimiyetindeki yükseliş ne anlama geliyor

USDT hakimiyet oranı, tokenin toplam kripto para piyasa değerinden aldığı payı ölçüyor. Bu oranın yükselmesi, yatırımcıların daha oynak varlıklar yerine dolara sabitlenmiş araçlara yöneldiğini gösteriyor. Piyasada bu eğilim genellikle riskten kaçış dönemiyle ilişkilendiriliyor.

Tether tarafından çıkarılan USDT, 186,84 milyar dolarlık piyasa değeriyle Bitcoin ve Ether’in ardından üçüncü sırada yer alıyor. Token, 1 ABD doları seviyesini koruyacak şekilde tasarlanıyor ve kripto piyasasında yaygın biçimde dolar eşleniği olarak kullanılıyor. Yatırımcılar USDT’yi hem kripto varlık alımlarında hem de merkeziyetsiz finans işlemlerinde fonlama aracı olarak tercih ediyor.

USDT hakimiyetindeki artış, piyasa katılımcılarının daha riskli varlıklar yerine değeri dolara karşı değişmeyen araçlara yöneldiğini ve bunun Bitcoin açısından olumsuz bir tablo oluşturduğunu gösteriyor.

Geçen hafta bu hareket daha belirgin hale geldi. USDT hakimiyet oranı bir günde %13,5 artarak %9’a çıktı. Bu, Mart 2025’ten bu yana görülen en sert günlük yükseliş oldu. Aynı dönemde Bitcoin fiyatı yaklaşık %14 geriledi ve kısa süreliğine 60.000 doların altını gördü.

Mini sözlük: Altın kesişim, daha kısa vadeli hareketli ortalamanın daha uzun vadeli hareketli ortalamanın üzerine çıkmasıdır. Haberde geçen yapıda 50 haftalık ortalama, 200 haftalık ortalamanın üstüne çıkarak momentuma ilişkin güçlenme sinyali veriyor.

Teknik sinyal risk iştahındaki zayıflamaya işaret ediyor

Söz konusu altın kesişim, 50 haftalık hareketli ortalamanın 200 haftalık ortalamayı yukarı yönlü geçmesiyle oluşuyor. Bu yapı, USDT’nin piyasa payındaki yükseliş eğiliminin henüz sona ermemiş olabileceğine işaret ediyor. Başka bir ifadeyle, kripto para piyasasında riskten kaçınma eğilimi derinleşebilir ve sermaye akışı USDT’ye yönelmeyi sürdürebilir.

Bununla birlikte, stabilcoinlere yönelen sermayenin mutlaka yeniden piyasaya girmek için beklediği söylenemiyor. Yatırımcıların varlıklarını itibari paraya çevirip kripto piyasasından tamamen çıkmış olabileceği belirtiliyor. Geçen hafta görülen tablo da buna işaret etti. USDT hakimiyeti sert yükselirken, tokenin piyasa değeri üst üste üçüncü haftada da geriledi.

USDT hakimiyeti yükselirken piyasa değerinin düşmesi, sermayenin önemli bir bölümünün stabilcoinde beklemediğini, doğrudan kripto piyasasından çıktığını düşündürüyor.

Bitcoin üzerindeki baskıyı artıran unsurlar

Bu teknik görünüm, Bitcoin’in son aylardaki en zayıf haftalık performanslarından biriyle aynı döneme denk geldi. Buna ek olarak, ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’lerinden süren çıkışlar ve kurumsal sermaye için yapay zeka hisseleriyle artan rekabet de piyasadaki baskıyı artıran unsurlar arasında gösteriliyor.

Veriler birlikte değerlendirildiğinde, kripto para piyasasında risk iştahının geçici olarak duraklamaktan öte, belirgin biçimde zayıfladığı görülüyor. USDT hakimiyetinde tersine dönüş yaşanıp sermayenin yeniden daha riskli varlıklara kaydığına dair net bir işaret oluşmadıkça, Bitcoin ve genel piyasa açısından aşağı yönlü baskının sürmesi olası görünüyor.