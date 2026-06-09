Dogecoin’de 30 milyar DOGE aynı bölgede toplandı! Piyasa şimdi hangi seviyeyi izliyor?

Dogecoin, zincir üstü verilerde öne çıkan önemli bir destek bölgesine yakın seyrediyor. Verilere göre 30 milyardan fazla DOGE en son 0,081 dolar seviyesinde el değiştirdi. Bu yoğunlaşma, fiyat oynaklığının artması halinde piyasanın dikkatle izleyeceği başlıca alanlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Zincir üstü verilerde dikkat çeken bölge

Glassnode verilerine dayanan URPD grafiği, Dogecoin arzının en büyük bölümünün 0,081 dolar çevresinde toplandığını gösteriyor. Bu seviye, grafikte görülen en büyük hacim kümesi konumunda bulunuyor. 0,089, 0,096, 0,103, 0,162, 0,177, 0,185 ve 0,214 dolar çevresindeki diğer kümeler de dikkat çekse de, 0,081 dolar seviyesi belirgin biçimde öne çıkıyor.

Mini sözlük: URPD, yani UTXO Gerçekleşen Fiyat Dağılımı, coinlerin en son hangi fiyat seviyelerinde hareket ettiğini gösteren bir zincir üstü ölçümdür. Bu gösterge, yatırımcıların maliyet bölgelerini görünür hale getirerek olası destek ve direnç alanlarını izlemekte kullanılır.

Bu tür büyük kümeler, çok sayıda yatırımcının aynı fiyat aralığında pozisyon aldığına işaret edebilir. Analistler, bu nedenle söz konusu alanların psikolojik destek ya da direnç haline gelebildiğini belirtiyor. Fiyatın maliyet seviyesinin altına sarkması halinde satış isteği sınırlı kalabilir; buna karşılık alıcılar da yoğun birikim görülen bölgeleri savunulmaya değer alanlar olarak görebilir.

30 milyardan fazla DOGE’nin 0,081 dolar civarında son hareketini yapmış olması, Dogecoin için en güçlü zincir üstü destek bölgelerinden birine işaret ediyor.

Mevcut görünümde 0,081 dolar seviyesi kısa vadede kritik eşik olarak öne çıkıyor. DOGE bu kümenin üzerinde kaldığı sürece, piyasa odağı alıcıların kontrolü koruyup koruyamayacağına çevrilmiş durumda.

DOGE BTC paritesinde geçmiş döngülere benzer tablo

Öte yandan Trader Tardigrade tarafından paylaşılan uzun vadeli DOGE/BTC grafiği, Dogecoin’in Bitcoin karşısında önceki döngülerle benzer bir yapı sergilediğini ortaya koyuyor. Analize göre parite, geçmişte sert yükselişlerin görüldüğü dönemlerden önce yaşanan uzun süreli sıkışma düzenini yeniden oluşturuyor olabilir.

Grafikte mevcut yapı, 2017 ve 2021 döngüleriyle karşılaştırılıyor. Her iki dönemde de DOGE/BTC, aşağı yönlü bir konsolidasyon sürecinde aylarca yatay hareket ettikten sonra destek altına kısa süreli sarkmış, ardından dip oluşturup güçlü bir yükseliş evresine geçmişti. Mevcut döngüde de benzer bir sıralamanın oluştuğu ileri sürülüyor.

İzlenen senaryoda hangi koşul öne çıkıyor

Analizde bu dönem birikim aşaması olarak tanımlanırken, fiyat performansındaki zayıflığa rağmen piyasa katılımcılarının pozisyon toplamayı sürdürdüğü görüşü paylaşıldı. DOGE/BTC’nin çok yıllı bant yapısının alt sınırına yakın işlem görmesi de bu benzerliği destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor.

Bununla birlikte, önceki döngülerle yapılan karşılaştırmanın güç kazanması için paritenin son dönemdeki direnç seviyelerinin üzerine kalıcı biçimde çıkması gerekiyor. Destek alanının korunması ve mevcut sıkışma bölgesinden yukarı yönlü bir kırılma gelmesi halinde, analistler tarafından çizilen iyimser senaryo daha fazla takip edilebilir. Zayıf seyrin sürmesi ise bu beklentinin ertelenmesine yol açabilir.