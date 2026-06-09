Ethereum kritik bölgeye indi! 1.750 dolar eşiğinde neler yaşandı?

Ethereum, zincir üstü değerleme göstergelerinde tarihsel olarak dikkat çeken bir birikim bölgesine geriledi. ETH fiyatı, 0,8 MVRV Fiyat Bandı’nın altına inerken, piyasa katılımcıları bir yandan bu seviyenin geçmiş döngülerde dip bölgelerine yakın sinyaller üretip üretmediğine, diğer yandan da fiyatın 1.750 dolar eşiğini yeniden aşıp aşamayacağına odaklandı.

MVRV göstergesi yeniden gündemde

Ali Charts tarafından paylaşılan verilere göre Ethereum, geçmişte önemli piyasa diplerine yakın dönemlerde görülen 0,8 MVRV Fiyat Bandı’nın altına sarktı. Bu bölge, önceki ayı piyasalarında uzun vadeli alımların yoğunlaştığı alanlardan biri olarak öne çıkmıştı.

MVRV Fiyat Bantları modeli, Ethereum’un piyasa değeri ile gerçekleşen değerini karşılaştırarak varlığın görece pahalı mı yoksa iskontolu mu işlem gördüğünü ölçmeyi amaçlıyor.

Mini sözlük: MVRV, bir kripto varlığın piyasa değerini, zincir üstünde gerçekleşen maliyet tabanıyla karşılaştıran bir ölçümdür. Oranın düşük seyretmesi, fiyatın tarihsel maliyetlere göre daha zayıf bölgelerde bulunduğuna işaret edebilir; ancak tek başına dönüş sinyali sayılmaz.

ETH, haber metnindeki verilere göre 1.689 dolar civarında işlem görürken 0,8 MVRV bandı 1.828 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu görünüm, varlığın geçmiş ayı piyasalarında alıcı çektiği bir değerleme alanına girdiğine işaret etti. Grafikte daha önce bu bandın çevresine veya altına inilen dönemlerin ardından kayda değer dip oluşumları ve yeni yükseliş döngülerinin geldiği aktarıldı.

Ali Charts’ın paylaştığı değerlendirmeye göre Ethereum’un 0,8 MVRV bandının altına gerilemesi, geçmiş döngülerde uzun vadeli birikim dönemleriyle çakışan bir görünüm ortaya koydu.

İzlenen kritik seviyeler

Piyasada öne çıkan diğer değerleme seviyeleri de yakından takip ediliyor. Gerçekleşen fiyat yaklaşık 2.285 dolar düzeyinde yer alırken, daha üst MVRV bantları sırasıyla 5.485 dolar ve 7.314 dolar civarında hesaplanıyor. Geçmiş dönemlerde Ethereum’un piyasa baskısının arttığı süreçlerde alt bantlara yakın daha uzun süre kaldığı, üst bantların ise daha güçlü boğa koşullarıyla örtüştüğü görüldü.

Bununla birlikte mevcut sinyal, tek başına yakın vadede kesin bir yön değişimini doğrulamıyor. Yine de son tablo, Ethereum’u tarihsel olarak en güçlü birikim bölgelerinden birine taşıdığı için dikkat çekiyor. Bundan sonraki süreçte fiyatın yeniden 0,8 MVRV bandının üstüne çıkıp gerçekleşen fiyata doğru ilerleyip ilerleyemeyeceği izlenecek.

1.750 dolar seviyesi kısa vadede belirleyici olabilir

Teknik tarafta ise Daan Crypto Trades’in paylaştığı analize göre Ethereum, önemli bir işlem aralığının altına sarktıktan sonra toparlanmaya çalışıyor. Analist, fiyatın yeniden 1.750 doların üstüne yerleşmesinin son kırılımı yanıltıcı bir harekete dönüştürebileceğini ve 2.000 dolar bölgesine giden yolu yeniden açabileceğini belirtti.

Grafikte ETH’nin, önceki işlem bandının alt sınırı olan 1.748,60 doların altına indikten sonra 1.500 dolar bölgesinden tepki verdiği görülüyor. Bu nedenle 1.750 dolar çevresi, kısa vadede aşılması gereken ana direnç alanı olarak öne çıktı. Fiyat bu seviyeyi geri alır ve üzerinde kalıcılık sağlarsa son düşüşün bir ayı tuzağına dönüşebileceği değerlendiriliyor.

Daan Crypto Trades’in değerlendirmesinde, Ethereum’un 1.750 doların üzerine dönmesi halinde son kırılımın ayı tuzağına dönüşebileceği ve fiyatın yeniden 2.000 doların üzerini hedefleyebileceği vurgulandı.

Buna karşılık, 1.750 doların altında kalınması durumunda aşağı yönlü yapı geçerliliğini koruyacak. Böyle bir senaryoda yeni bir düşük tepe oluşabileceği ve Ethereum’un mevcut düşüş eğilimi içinde kalmayı sürdürebileceği belirtiliyor.