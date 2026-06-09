Solana, kritik Fibonacci bölgesine geri dönerek $50 ile $81 aralığında tutunmaya çalıştı

Solana, son düşüşün ardından daha önce güçlü yükselişlerin zeminini oluşturan önemli bir Fibonacci geri çekilme alanına yeniden girdi. Piyasadaki son fiyatlamaya göre SOL için kısa vadede izlenen ana bölge $50 ile $81 bandı olarak öne çıktı.

Analistlerin izlediği ana destek bölgesi

Crypto Patel’in paylaştığı analize göre Solana, 0.5 ile 0.618 Fibonacci geri çekilme aralığında işlem görüyor. Bu bölge, önceki döngüde yüzde 2.200’ü aşan yükselişten önce birikim alanı olarak dikkat çekmişti. Analizde, yaklaşık $70,30 seviyesindeki 0.5 Fibonacci noktası ile $50,02 seviyesindeki 0.618 Fibonacci noktasının mevcut yapının merkezini oluşturduğu aktarıldı.

Mini sözlük: Fibonacci geri çekilme, fiyatın önceki yükseliş ya da düşüş hareketine göre hangi oranlarda destek veya direnç bulabileceğini göstermek için kullanılan teknik analiz aracıdır. 0.5 ve 0.618 seviyeleri, piyasalarda en sık takip edilen dönüş bölgeleri arasında yer alır.

Grafikte, Solana’nın yaklaşık $50 ile $70 arasındaki alanda yeniden biriktiği görüldü. Analistler, 2023’teki kırılmadan önce de benzer bir sürecin yaşandığını, fiyatın aylar boyunca bu bantta yatay hareket ettikten sonra uzun vadeli direncin üzerine çıktığını belirtti.

Analize göre Solana, daha önce büyük yükselişten önce destek olarak çalışan 0.5 ile 0.618 Fibonacci bölgesine yeniden dönmüş durumda.

Yukarı yönlü senaryoda ilk önemli direnç $98,60 seviyesinde bulunuyor. Daha geniş direnç alanı ise yaklaşık $297 düzeyinde yer alıyor. Bu seviye, Solana’nın geçmişte yükseliş ivmesini korumakta zorlandığı bölgelerden biri olarak gösterildi. Daha uzun vadeli görünümde ise yeni bir altcoin döngüsü oluşması halinde $1.000 bölgesi olası hedefler arasında sayıldı.

Seviye Tür Açıklama $50,02 Destek 0.618 Fibonacci seviyesi $70,30 Destek 0.5 Fibonacci seviyesi $98,60 Direnç İlk yukarı yönlü engel $297 Direnç Geçmişte ivmenin zayıfladığı alan

Geniş piyasa riski sürerken gözler $66 ile $81 bandında

Hardy’nin değerlendirmesine göre Solana, sert piyasa düzeltmesinin ardından tarihsel olarak alım ilgisinin güçlendiği bir destek alanına yaklaştı. Aylık grafikte öne çıkan $66 ile $81 aralığı, mevcut yapıda korunması gereken ana bölge olarak izleniyor.

Analizde, Bitcoin’de son dönemde görülen geri çekilme ve toparlanmanın yanı sıra Bitcoin hakimiyetindeki artışın altcoinler üzerinde baskı yaratmayı sürdürebileceği ifade edildi. Buna karşın Solana’nın son zayıflığın önemli bölümünü fiyatladığı ve bazı varlıklara kıyasla daha dengeli bir görünüm sergilediği değerlendirildi.

Mevcut destek alanı korunduğu sürece grafik yapısı, daha derin bir düşüşten çok dengelenme ve olası bir toparlanma denemesine işaret ediyor.

Olası toparlanma senaryosunda fiyatın kademeli biçimde yukarı yönlü hedeflere yönelmesi beklenebilir. Bununla birlikte aşağı yönlü ana risk, Bitcoin kaynaklı daha geniş bir piyasa bozulması olarak öne çıkıyor. Analize göre Solana için en olumsuz senaryoda $33 ile $40 bölgesi gündeme gelebilir. Ancak böyle bir hareketin oluşması için Bitcoin’de daha sert satışlar ve genel kripto para piyasasında belirgin bir zayıflama görülmesi gerekecek.

Şimdilik piyasanın odağında $50 ile $81 arasında yer alan geniş destek bandı bulunuyor. Solana bu alanın üzerinde kaldığı sürece, analistler yeni bir yükseliş trendi teyidinden söz etmek için erken olduğunu, ancak dengelenme ihtimalinin masada kalmayı sürdürdüğünü belirtiyor.