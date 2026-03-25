Bitmine’den 65.341 Ethereum Alımı, Kurumsal Talepte Yeni Dönemi İşaret Ediyor

  • Bitmine son alımlarıyla Ethereum rezervlerini önemli ölçüde artırdı ve piyasa liderliğini güçlendirdi.
  • Şirketin staking faaliyetleri ve kurumsal ortakları, piyasada uzun vadeli güven göstergesi olarak öne çıkıyor.
  • Teknik analizler fiyat sıkışıklığına ve önümüzdeki dönemde olası ani değişimlere işaret ediyor.
Kripto para sektöründe kurumsal yatırımcıların öne çıkan temsilcilerinden olan Bitmine, kısa süre önce Ethereum fiyatındaki geri çekilmeyi fırsata çevirerek büyük bir satın alma gerçekleştirdi. Şirketin, 16 Mart’tan bu yana toplamda 65.341 adet ETH aldığı ve bu işlemlerin piyasa değerinin yaklaşık 140 milyon dolara ulaştığı kaydedildi. Elinde toplamda 4.661.000 ETH bulunduran Bitmine’in, rezervlerinde yer alan kripto para ve nakit varlıkların toplam büyüklüğü ise 11 milyar dolara yaklaştı. Şirket, şu sıralar dolaşımdaki Ethereum’un yaklaşık yüzde 3,86’sını elinde tutarak, bu alanda dünyada ilk sırada yer alıyor.

Bitmine’in Stratejisi ve Piyasa Dinamikleri

Ethereum piyasası son dönemde sert dalgalanmalar yaşarken ETH fiyatı 2.150 dolar civarında işlem görüyor. Yıl içerisindeki zirve seviyelerine kıyasla yüzde 30’dan fazla düşüş yaşayan ETH, yatırımcılar arasında olumsuz bir hava yarattı. Ancak Bitmine alımlarını hız kesmeden sürdürdü ve son üç haftada her hafta daha fazla ETH bağlantılı yatırım yaptı.

Bitmine’in aldığı ETH’nin büyük kısmı aktif olarak stake ediliyor. Şu an 3,14 milyon ETH, şirket tarafından kilitlenmiş durumda ve buradan yıllık yaklaşık 272 milyon dolar getiri elde ediliyor. Bitmine’in Ethereum birikimi, klasik portföy yatırımı olmanın ötesinde, getirisi olan bir altyapıya dönüşmüş durumda.

Fundstrat’ın ortağı Tom Lee, “Ethereum’un mini bir kripto kışı yaşadığını ve dip seviyeye yaklaşıldığını düşünüyoruz. Bitmine, onay gelmesini beklemeden hamle yapıyor. Ayrıca ETH, Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeler sürecinde yüzde 18 değer kazanarak, hisse senetlerine kıyasla ciddi bir fark oluşturdu,” görüşünü paylaştı.

Lee aynı zamanda, kripto varlıkların küresel belirsizlik dönemlerinde alternatif değer saklama aracı olarak öne çıktığına dikkat çekti. Şirketin yatırım kararlarının, piyasanın kritik eşiklerinde etkili olduğu belirtiliyor.

Fiyat Senaryoları ve Kurumsal Akış

Teknik açıdan bakıldığında ETH, şu anda 2.100 ile 2.250 dolar arasında sıkıştı. Uzun vadeli ortalama olan 200-günlük EMA seviyesinin 2.400 dolarda yer aldığı ifade edildi. Son altı hafta boyunca ETH üç defa bu seviyeyi aşamadan geri çekildi. Teknik göstergeler, ani bir kırılmanın yaşanabileceğine işaret ediyor.

Standard Chartered’dan Geoff Kendrick, ETH’de 2026 yılı için 7.500 dolar fiyat beklentisi sunarken, Fundstrat’ın yıl sonu tahmini ise 4.500 dolar seviyesinde. Ancak bu hedeflerin gerçekleşmesi için düzenleyici netliğin sağlanması ve sabit coin arzında artış olması gerektiği aktarıldı. Diğer yandan, Fundstrat analistlerinden Sean Farrell, yılın ilk yarısında fiyatlarda yaşanabilecek olası geri çekilmelere karşı uyarıda bulundu.

Bitmine’in kurumsal yatırımcılardan oluşan geniş bir destek ağı bulunuyor. Aralarında Ark Invest, Founders Fund, Pantera, Kraken ve Galaxy Digital gibi bilinen finans şirketleri yer alıyor. Şirketin hedefi, dolaşımdaki ETH’nin yüzde 5’ine ulaşmak. Bu oran için yaklaşık 6 milyon ETH’ye ihtiyaç duyuluyor.

Bitcoin, Stablecoin ve çeşitli şirkete yapılan yatırımlar da Bitmine’in bilançosunda yer alıyor. Kurumsal yatırımcıların genel olarak ETH’ye yöneliminde Bitmine’in aldığı pozisyonun öncü rol oynadığı, piyasa katılımcılarına net bir sinyal verildiği değerlendiriliyor.

Buna paralel olarak, diğer önemli piyasa oyuncularının da Ethereum ve benzer varlıklarda portföylerini yeniden düzenlemeye başladıkları, kurumsal dönüşümün henüz başlangıç aşamasında olduğu vurgulanıyor.

