Bitcoin Altın Karşısında Güçlenirken, Altın 100 Yıldır Görülmeyen Düşüş Yaşıyor

Altın, son bir asrın en uzun değer kaybı döneminden geçiyor. Geçtiğimiz on gün boyunca aralıksız düşüş kaydeden değerli metal, bu seriyi en son Şubat 1920’de yaşamıştı. ABD merkezli finansal analiz şirketlerinde üst düzey görevlerde bulunan Katie Greifeld’in aktardığı verilere göre, altın bu süreçte ocak ayında gördüğü tarihi zirvesinden yüzde 27 geriledi.

Düşüşün etkisiyle 4.090 dolar seviyesini test eden altın, piyasalarda sıkça izlenen 200 günlük hareketli ortalamada destek buldu. Bu teknik seviye, uzun dönemli trendlerin gücünü belirlemede önemli bir gösterge kabul ediliyor.

Altın Düşüşten Toparlanma Çabasında

Altında yaşanan bu sert gerilemeye karşın, son 24 saatte yaklaşık yüzde 2 oranında bir toparlanma görüldü. Bu artış, piyasalardaki düşüş serisinin sonlanabileceğine işaret ediyor. Şubat ayı sonunda Ortadoğu’daki gerginliğin tırmanmasıyla başlayan süreçte ise altındaki toplam kayıp yaklaşık yüzde 12 seviyesine ulaştı.

Bitcoin tarafında ise bambaşka bir tablo dikkat çekiyor. Kripto varlık, genellikle dijital altın olarak anılırken, 70.000 dolar bandının üzerinde tutunmayı başardı. Bu durum, piyasadaki bitcoin/altın oranının 16 onsun hemen altında olmasına yol açtı. Söz konusu oran, Ortadoğu’daki çatışmalar başlamadan önce 12 ons civarındaydı. Yani, bu süreçte bitcoin’in altın karşısındaki performansı yaklaşık yüzde 30 artış gösterdi.

Bitcoin’in Altına Karşı Gücü Artıyor

Kripto analiz şirketi ByteTree’de yatırım yöneticiliği yapan Charlie Morris, bitcoin’in altın karşısındaki tarihsel ilerleyişine dikkat çekti. Morris, bitcoin’in 2017’de ilk kez bir ons altın değerini geçtiği dönemi hatırlatarak, takip eden yıllarda bu oranların sürekli arttığını belirtti. 2019’da 2,7 ons, 2020 pandemi döneminde 3,4 ons, FTX çöküşünün ardından ise 9,1 ons seviyelerine ulaşıldığı aktarıldı. Şubat ayında 12,4 ons olan bu oran, şimdi 16 ons civarına çıkarak tarihi bir seviyeye yaklaşmış oldu.

Charlie Morris, “Altın zayıf görünürken, önümüzdeki aylarda ya da yıllarda bitcoin’in 1 biriminin 40 ons altından daha değerli hale gelmesini makul bir beklenti olarak görüyorum.” yorumunu yaptı.

Tarihsel verilere bakıldığında, bitcoin’in çoğunlukla piyasa döngülerinde altının gerisinden geldiği biliniyor. Genellikle altın önce hızlı bir yükseliş yaşarken, sonrasında fiyatlar dengeleniyor ve bu dönemde bitcoin öne çıkmaya başlıyor.

Bloomberg’de ETF analistliği yapan Eric Balchunas ise iki varlık arasında ters yönlü bir ilişki olmadığına ve korelasyonlarının büyük ölçüde bağımsız seyrettiğine vurgu yaptı.

Eric Balchunas, son hafta içinde SPDR Gold Trust ve iShares Gold Trust gibi altın odaklı ETF’lerden milyarlarca dolarlık çıkış yaşandığını aktardı.

Öte yandan, bitcoin odaklı ETF’lere bu ay yaklaşık 2,5 milyar dolarlık giriş olduğu kayıtlara geçti. Yıl başından bu yana ise bitcoin ETF’lerindeki net çıkış sadece 140 milyon dolar civarında kalırken, bitcoin fiyatı bu dönemde yüzde 20’ye yakın gerilemeye rağmen yatırımcı ilgisini korudu.