Bitcoin 72 Bin Dolar Seviyesinin Üzerine Çıktı, Altcoinlerde Harekletlilik Sürüyor

Bitcoin, gece yarısından sonra yüzde 1,2 yükselerek son günlerde geleneksel piyasalardaki yükselişi takip etti. Aynı saat diliminde Nasdaq 100 vadeli kontratları da yüzde 1 oranında değer kazandı. Bu paralel artışlar, kripto parayla geleneksel varlıklar arasındaki ilişkiye dair yeni değerlendirmeleri gündeme getirdi.

Jeopolitik Gelişmeler Piyasalara Yansıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın “İran savaşını bitirmek için 15 maddelik plan” açıkladığını duyurmasının ardından petrol fiyatı 100 doların altına geriledi. Ancak İranlı yetkililer bu açıklamaların gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. Bu jeopolitik gelişmeler, hem küresel piyasalar hem de kripto para ekosistemi üzerinde dikkatle takip ediliyor.

Küresel belirsizliğe rağmen, kripto varlık piyasasında direncin sürdüğü görülüyor. Şubat ayının başından bu yana, özellikle Bitcoin ve bazı kripto para birimlerinin, geleneksel güvenli liman olarak görülen altın ve gümüşe kıyasla daha iyi performans gösterdiği belirtiliyor.

Bitcoin’de Dalgalı Seyir ve Altcoinlerde Hareket

Bitcoin, bu ay iki ayrı kez 72 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarak dikkat çekti. Ancak her iki yükselişin ardından sert bir düzeltme yaşandı ve fiyat 67 ila 65 bin dolar aralığına geriledi. Bu fiyat hareketleri, piyasa katılımcılarının psikolojik sınırları test ettiğine işaret etti.

Söz konusu fiyat bandında, çok sayıda yatırımcının kısa pozisyon açtığı gözlendi. Bu trend, açık pozisyon miktarında orantısız bir artışa yol açarak piyasada volatilitenin öne çıktığını gösterdi.

Öte yandan, altcoin piyasasının bazı bölümleri Bitcoin’den daha iyi getiri sunmaya başladı. Özellikle merkeziyetsiz finans projelerinin tokenları olan Lido (LDO) ve ether.fi (ETHFI) gece saatlerinden bu yana yüzde 2,5 ile 3,5 arasında yükseldi. Bu gelişme, piyasanın sadece büyük coinler ile sınırlı kalmadığını ve yatırımcıların alternatif varlıklara da ilgi gösterdiğini ortaya koydu.

Genel olarak bakıldığında, jeopolitik belirsizlikler ve dalgalı fiyatlamalar piyasada temkinli bir seyri öne çıkarırken, kripto varlıkların hem geleneksel hem de yeni nesil yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ettiği gözlemleniyor.