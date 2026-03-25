STS Digital ve Kraken’den Kurumsal Yatırımcılara Yönelik Kripto Ürün Hamlesi

Kripto opsiyonları ve çeşitli türev ürünlerde faaliyet gösteren STS Digital, kurumsal yatırımcılar için geliştirdiği yeni platformunu duyurdu. Şirketin bu adımı, özellikle geleneksel finans kurumlarının dijital varlıklara gösterdiği artan ilgiyle birlikte dikkat çekiyor. Bermuda merkezli olan ve kısa süre önce 30 milyon dolar yatırım alan firma, geniş yelpazedeki ürünleriyle özellikle bankalar, aile ofisleri ve yüksek bütçeli yatırımcılara yönelik çözümler sunmayı hedefliyor.

Kurumsal Yatırımcılar İçin Yeni Seçenekler

STS Digital’in yapısını oluşturduğu platform toplamda 400’den fazla tokenı kapsıyor. Şirket, özellikle eldeki spot varlıklarla ek getiri arayan kurumsal yatırımcılara ve varlıklı kişilere odaklanıyor. Platformun kullanıcılarına, klasik spot piyasanın ötesinde daha özel tasarlanmış türev ürünlere erişim imkânı sunulduğu aktarılıyor. Kraken borsası da STS Digital’in bu platformunu, kendi iş ortaklarına açacak.

Kraken, uluslararası kripto para borsaları arasında önemli bir yere sahip. Şirketin ana kuruluşu olan Payward, geçtiğimiz dönemde STS Digital’in yatırım turuna dahil olmuş ve iki firma arasındaki iş birliğinin temelleri böylece atılmıştı. Yeni platform sayesinde Kraken’in ürün yelpazesinde de ciddi bir genişleme sağlanıyor.

Kripto türev ürünlerinin kurumlar tarafından tercih edilmesinde, özelleştirilebilir risk yönetimi ve yeni kazanç potansiyelleri önemli rol oynuyor. Standart vadeli işlemler ve perpetual (sürekli) ürünlerin ise tek tip yapıda kalmasından dolayı her yatırımcının ihtiyacına cevap veremediği belirtiliyor.

Kraken’in Stratejik İş Birliği ve Türev Ürünlerde Genişleme

Yapılandırılmış ürünler, genellikle fiyat dalgalanmalarına karşı esnek stratejiler geliştirilebilmesini sağlıyor. Ayrıca, spot portföylere ek gelir kazandırabilen ürünlerin yatırımcının risk ve getiri tercihine göre uyarlanabildiği söyleniyor. TheTie verilerine göre, kripto opsiyonlarında açık pozisyon hacmi 47 milyar dolar seviyesine yaklaşarak sektördeki ilginin boyutunu ortaya koyuyor. Bu pazarın büyük kısmını ise Deribit borsası taşıyor.

Kraken, STS Digital’in uzmanlığından yararlanarak, kripto türevlerindeki seçeneklerini çeşitlendirme hedefinde. Borsa, bu ay devreye aldığı Dual Investment adlı ürünle, uygun müşterilerine bitcoin ve ether üzerinden sabit getirili yatırım olanağı sunabileceğini duyurdu. Bu ürün, yatırımcılara klasik yöntemlerin dışında yeni getiri yolları açıyor.

Kraken Türevler Direktörü Alexia Theodorou, konuyla ilgili değerlendirmesinde aşağıdaki ifadelere yer verdi:

“Yapılandırılmış stratejilerin, özellikle covered call gibi seçeneklerin platformumuzda sunulması türev ürün yelpazemizi güçlendiriyor. Böylece, müşterilerimize klasik yöntemlerden farklı yeni bir getiri yolu sağlanıyor.”

Şirket yetkilileri, bu adım sayesinde yatırımcıların geleneksel yöntemlerin ötesine geçebilmesi, risk tercihine göre kendi stratejisini oluşturabilmesi beklentisi taşıyor. Yeni nesil türev ürünler ve ortaklık yapıları, kripto piyasasında kurumsal oyuncuların ilgisini daha da artırıyor.