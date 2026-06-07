Bitcoin 60 bin doların altına indi! Piyasada hangi baskılar öne çıkıyor?

Bitcoin’in 60 bin doların altına gerileyerek bu döngünün en düşük seviyesini görmesi, piyasadaki satış baskısının nedenlerine dair tartışmaları artırdı. NYDIG Küresel Araştırma Başkanı Greg Cipolaro’ya göre düşüşü tek bir gelişmeyle açıklamak zor. Cipolaro, geçen hafta yayımladığı raporda hem Bitcoin’in hem de daha geniş kripto piyasasının üst üste binen birkaç olumsuz unsurla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Yapay zeka ve halka arz beklentileri öne çıktı

Raporda ilk sıralarda yapay zeka temalı yatırımlar yer aldı. Cipolaro’ya göre Bitcoin, son dönemin baskın büyüme hikayesine dönüşen yapay zeka sektörüne karşı sermaye için daha belirgin bir rekabet veriyor. Kripto ve yapay zeka yatırımcı tabanının sanılandan daha fazla örtüştüğünü savunan Cipolaro, her iki alanın da yeni teknolojilere ve yüksek getiri arayışına yönelen yatırımcıları çektiğini ifade etti. Yapay zeka bağlantılı hisseler güçlü performans sergiledikçe, sermayenin bir bölümünün kriptodan bu alana kaydığı aktarıldı.

Buna ek olarak yatırımcıların, son yılların en büyük teknoloji halka arz dalgasına hazırlanıyor olabileceği değerlendirildi. Raporda SpaceX, OpenAI ve Anthropic gibi şirketlerin ilerleyen dönemde borsaya açılmasının beklendiği, SpaceX’in ise bu süreçte daha ileri bir noktada bulunduğu belirtildi. Büyük ölçekli halka arzlar öncesinde kurumsal yatırımcıların nakit yaratmak için mevcut pozisyonlarını azaltmasının, kripto varlıklara yönelik talep üzerinde ek baskı oluşturabileceği kaydedildi.

Mini sözlük: Halka arz, bir şirketin hisselerini ilk kez borsada yatırımcılara sunmasıdır. IPO kısaltması da bu süreci ifade eder ve büyük teknoloji şirketlerinin halka arzı, piyasalarda likidite dağılımını etkileyebilir.

Sektöre özgü riskler gündemde kaldı

Kripto piyasasında fiyatları etkileyen unsurlar bununla sınırlı kalmadı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in, İran bağlantılı yaklaşık 1 milyar dolarlık kripto varlığa ABD makamlarınca el konulduğunu söylemesi, kamu otoritelerinin dijital varlık piyasalarına erişim kapasitesine ilişkin soru işaretleri yarattı. Olayın ayrıntıları sınırlı kalırken, Cipolaro bunun bazı yatırımcılar açısından kriptonun temel anlatılarından birini sorgulatmış olabileceğini ifade etti.

Bir diğer başlık ise kuantum bilişim oldu. Araştırmacıların yayımladığı yeni çalışmanın, yaygın kullanılan kriptografik sistemlere yönelik olası saldırılar için gereken hesaplama gücünün daha önce tahmin edilenden hızlı düşebileceğine işaret ettiği belirtildi. Bu başlığın yeniden gündeme gelmesi, özellikle uzun vadeli güvenlik tartışmalarını canlandırdı.

Cipolaro ayrıca Strategy’nin 32 BTC satışına da dikkat çekti. Satışın o günkü değerinin 2,5 milyon dolar olduğu ve arz tarafında sınırlı bir etki yarattığı, ancak psikolojik açıdan daha fazla önem taşıdığı vurgulandı. Uzun süredir piyasanın en düzenli alıcılarından biri olarak görülen Strategy’nin potansiyel bir arz kaynağına dönüşebileceği ihtimalinin, yükseliş beklentisinin önemli dayanaklarından birini zayıflatabileceği belirtildi.

Bu gelişmelerin her biri tek başına değerlendirildiğinde Bitcoin’de büyük bir düzeltmeyi açıklamak için yeterli görünmüyor. Ancak birlikte ele alındıklarında, temel benimsenme göstergelerinde açık bir bozulma olmamasına rağmen fiyat hareketinin neden zayıfladığını açıklamaya yardımcı oluyor.

Onchain veriler dip sinyali mi veriyor?

Cipolaro’nun zincir üstü verilerden çıkardığı sonuç ise daha karmaşık bir tabloya işaret etti. Rapora göre bazı göstergeler tarihsel olarak önemli dip seviyeleriyle örtüşen noktalara yaklaşıyor. Bitcoin’in MVRV oranı 1,2’ye geriledi. Bu seviye, piyasa değerinin yatırımcıların toplam maliyetine yaklaştığı dönemlere yakın kabul ediliyor. Karda tutulan arzın oranı da kısa süre önce yüzde 50’nin altına indi. Bu gösterge de geçmişte teslimiyet dönemleriyle ilişkilendirilmişti.

Buna karşın mevcut geri çekilmenin tarihsel ölçütlere göre hala sınırlı kaldığı belirtildi. Bitcoin, Ekim ayında gördüğü 126 bin dolarlık zirveden yaklaşık yüzde 53 düştü. Cipolaro, önceki döngülerde görülen yüzde 75 ile yüzde 90 arasındaki düşüşlerle kıyaslandığında bunun daha sığ bir gerileme olduğuna dikkat çekti.

Zaman faktörü de rapordaki önemli unsurlardan biri oldu. Önceki üç Bitcoin ayı piyasasının tepe seviyeden dip noktaya kadar kabaca bir yıl sürdüğü, yalnızca 2011’deki ilk ayı piyasasının 163 günde sona erdiği hatırlatıldı. Cuma günü 60 bin doların altına inen son düşüş ise zirveden yalnızca 242 gün sonra gerçekleşti.

Bu çerçevede Cipolaro, kurumsal benimsenmenin Bitcoin döngülerinin yapısını kalıcı biçimde değiştirmiş olabileceğini ya da piyasanın henüz gerçek bir teslimiyet aşamasına ulaşmamış olabileceğini belirtti. Ona göre zincir üstü veriler piyasada anlamlı bir sıfırlanmaya işaret ediyor. Ancak dip seviyenin görülüp görülmediği, kurumsal talebin döngüyü yapısal olarak değiştirip değiştirmediğine ya da sadece daha derin bir düzeltmeyi geciktirip geciktirmediğine bağlı olacak.