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BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de teknik kırılım sonrası 125 bin dolar hedefi öne çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin, teknik kırılımın ardından 125 bin dolar hedefini yeniden gündeme taşıdı.
  • 📈 63 bin ile 65 bin dolar aralığında $BTC için büyük cüzdanların alımı sürdü.
  • 👥 Küçük yatırımcı bakiyeleri Aralık 2024'ten bu yana en sert düşüşünü kaydetti.
  • 🧭 Piyasada şimdi 70 bin dolar direncine doğru yeni bir deneme izleniyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Bitcoin, yükselişin devamına işaret eden teknik bir formasyonun üzerine çıkarak alım iştahının yeniden güçlendiğine dair sinyal verdi. Zincir üstü verilerde büyük cüzdanların birikimi sürerken küçük yatırımcıların bakiyelerindeki gerileme, piyasadaki ağırlığın daha büyük oyunculara kaydığını gösterdi.

İçindekiler
1 Teknik görünümde kırılım öne çıktı
2 Büyük cüzdanlar birikimi sürdürdü

Teknik görünümde kırılım öne çıktı

Bitcoin haber yazımı sırasında 64.967,44 dolar seviyesinde işlem gördü. 24 saatlik işlem hacmi 18,95 milyar dolar, piyasa değeri ise 1,3 trilyon dolar olarak kaydedildi. Fiyattaki toparlanmayla birlikte teknik yapının yeniden yukarı yönlü güç kazandığı değerlendiriliyor.

Kripto analisti JAVON MARKS, Bitcoin fiyatının haftalar süren yatay seyrin ardından yükseliş flaması ve benzeri bir devam formasyonunun üzerine çıktığını belirtiyor.

JAVON MARKS, haftalar süren konsolidasyonun ardından gelen kırılımın alıcıların yeniden kontrol kazandığına işaret ettiğini ve daha geniş yükseliş eğiliminin korunduğunu vurguluyor.

Bu tür formasyonlar genellikle mevcut yükseliş trendi içinde görülüyor ve yeni bir ivmeli hareketin habercisi sayılıyor. Bu nedenle son kırılım, piyasa duyarlılığında iyileşme ve daha yüksek seviyelerin yeniden test edilebileceği beklentisini destekledi.

Analistler, hareketin geçerliliğini koruması için Bitcoin’in kırılım bölgesinin üzerinde tutunmasının kritik olduğunu kaydediyor. Alım baskısı devam ederse 70 bin dolar eşiğinin yeniden gündeme gelmesi, daha geniş teknik hedef olarak da 125 bin dolar seviyesinin izlenmesi bekleniyor.

Büyük cüzdanlar birikimi sürdürdü

Santiment verileri, 63 bin dolar ile 65 bin dolar aralığında balina ve büyük yatırımcı cüzdanlarının Bitcoin toplamayı sürdürdüğünü ortaya koydu. Santiment, kripto piyasalarına yönelik zincir üstü veri ve duyarlılık analizleri sunan bir araştırma platformu olarak biliniyor.

Mini sözlük: Balina, piyasada yüksek miktarda varlık tutan büyük yatırımcıları ifade eder. Bu cüzdanların alım ve satım yönü, likidite ve fiyat beklentileri açısından yakından izlenir.

Fiyatın yeniden sıkışma dönemine girmesine rağmen büyük cüzdanlardan gelen düzenli alımlar, üst ölçekli yatırımcıların güveninin arttığına işaret etti. Geçmiş piyasa döngülerinde benzer birikim dönemlerini çoğu zaman yukarı yönlü hareketler izlemişti.

GöstergeSeviye
Anlık fiyat64.967,44 dolar
İzlenen birikim aralığı63.000 ile 65.000 dolar
Yakın direnç70.000 dolar
Teknik hedef125.000 dolar

Buna karşılık küçük yatırımcı cüzdanları, Aralık 2024’ten bu yana en belirgin Bitcoin bakiye düşüşünü kaydetti. Güvenlik endişeleri, ABD’de bekleyen CLARITY Act düzenlemesi ve fiyatın uzun süre güçlü bir yön üretememesi bu zayıflamada etkili unsurlar arasında gösteriliyor.

Büyük oyuncuların alımı sürerken küçük yatırımcı bakiyelerindeki çözülme, piyasadaki yön arayışında kurumsal ağırlığın daha belirgin hale geldiğine işaret ediyor.

Önümüzdeki dönemde fiyatın yönü, Bitcoin’in son kırılım seviyesinin üzerinde kalıp kalamayacağına ve alım baskısının korunup korunamayacağına bağlı olacak. Büyük cüzdanların birikimi sürerse 70 bin dolar direncine doğru yeni bir deneme görülebilir.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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