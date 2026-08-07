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BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de kurumsal trafik hızlandı: Morgan Stanley topluyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🟢 ABD spot Bitcoin ETF’lerinde günlük net giriş 100 milyon doların üzerinde gerçekleşirken BlackRock’ın IBIT fonu 128,3 milyon dolarla öne çıktı.
  • 🪙 Morgan Stanley’nin MSBT fonu yaklaşık 100,3 BTC daha alarak toplam Bitcoin varlığını 6.300 BTC’nin üzerine taşıdı.
  • 📉 MARA Holdings, 2026’nın ikinci çeyreğinde 611,3 milyon dolar net zarar açıkladı; şirketin Bitcoin üretimi ise yıllık bazda yüzde 3 arttı.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

ABD’de spot Bitcoin ETF’lerine yönelik sermaye girişleri devam ederken Morgan Stanley’nin Bitcoin fonu MSBT, varlıklarını yeni alımlarla artırdı. Öte yandan Bitcoin madencisi MARA Holdings, BTC fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle ikinci çeyrekte 611,3 milyon dolarlık net zarar açıkladı.

İçindekiler
1 BlackRock Bitcoin ETF Girişlerinde Öne Çıktı
2 MARA 611 Milyon Dolar Zarar Açıkladı
3 Remixpoint Bitcoin Kredilerinden 12,44 BTC Kazandı

Arkham’ın son verilerine göre Morgan Stanley’nin spot Bitcoin ETF’i MSBT, yaklaşık 7,21 milyon dolar harcayarak 100,3 BTC daha satın aldı. Bu işlemle fonun toplam Bitcoin varlığı ilk kez 6.300 BTC sınırını aşarak 6.331 BTC’ye ulaştı. Söz konusu Bitcoin’lerin toplam değeri 406 milyon doların üzerine çıktı.

MSBT aynı zamanda son işlem gününde 14,9 milyon dolarlık net fon girişi kaydetti.

BlackRock Bitcoin ETF Girişlerinde Öne Çıktı

ABD spot Bitcoin ETF’lerinde pozitif fon akışı devam etti. Son verilere göre dün toplam günlük net giriş 100 milyon doların üzerinde gerçekleşti.

BlackRock’ın IBIT fonu 128,3 milyon dolarlık net girişle ilk sırada yer aldı. Fidelity’nin FBTC fonuna 11,2 milyon dolar, Morgan Stanley’nin MSBT fonuna 14,9 milyon dolar ve Grayscale’in GBTC fonuna yaklaşık 7,5 milyon dolar giriş gerçekleşti. Grayscale Bitcoin Mini Trust 6,83 milyon dolar, Bitwise’ın BITB fonu ise 1,75 milyon dolar net giriş kaydetti.

Buna karşılık VanEck’in HODL fonundan 32,8 milyon dolar, Valkyrie’nin BRRR fonundan ise 9,07 milyon dolar net çıkış yaşandı. Ark Invest’in ARKB, Invesco’nun BTCO, Franklin’in EZBC ve WisdomTree’nin BTCW fonlarında ise kayda değer bir net hareket görülmedi.

MARA 611 Milyon Dolar Zarar Açıkladı

ETF tarafındaki pozitif görünümün aksine Bitcoin madencisi MARA Holdings, 2026’nın ikinci çeyreğinde ciddi zarar açıkladı.

Şirketin net zararı 611,3 milyon dolar olurken geçen yılın aynı döneminde 808,2 milyon dolar net kâr elde edilmişti. Seyreltilmiş hisse başına zarar ise 1,60 dolar olarak gerçekleşti.

MARA’nın Bitcoin üretimi yıllık bazda yüzde 3 artarak 2.422 BTC’ye yükseldi. Ancak dönem boyunca ortalama Bitcoin fiyatının yüzde 28 gerilemesi, üretimdeki artışın finansal sonuçlara olumlu yansımasını engelledi.

MARA Finans Direktörü Salman Khan, ikinci çeyreğin iki temel unsur tarafından şekillendiğini belirterek bunları düşük Bitcoin fiyatları ile şirketin enerji portföyü ve sermaye yapısındaki yeniden yapılanma olarak sıraladı.

Remixpoint Bitcoin Kredilerinden 12,44 BTC Kazandı

Kurumsal Bitcoin faaliyetleri Japonya’da da devam ediyor. Japon Bitcoin hazine şirketi Remixpoint’in açıkladığı verilere göre şirketin 31 Temmuz 2026 itibarıyla Bitcoin kredi anaparası yaklaşık 1.501,27 BTC seviyesindeydi. Remixpoint, şubat-temmuz döneminde Bitcoin kredilerinden toplam yaklaşık 12,44 BTC borçlanma ücreti elde etti. Bu tutar yaklaşık 133 milyon yene karşılık geliyor.

ETF girişleri ve Morgan Stanley gibi büyük finans kuruluşlarının Bitcoin varlıklarını artırması kurumsal taraftaki hareketliliğin sürdüğünü gösterirken, MARA’nın sonuçları Bitcoin fiyatlarındaki değişimin madencilik şirketlerinin finansal performansı üzerindeki belirleyici etkisini bir kez daha ortaya koydu.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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