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Bitcoin fiyatı 28.000 doları aştıktan sonra tekrar 27.000 doların altına düştü ve alıcılar desteği korumaya çalışıyor. Olumsuz gelen istihdam verisi moralleri bozdu, haftanın geri kalanı da makro cephede yoğun olacak. Peki piyasa uzmanları güncel durumu nasıl değerlendiriyor?

Bitcoin Ne Olacak?

Son araştırmaya göre Bitcoin’in bir sonraki boğa piyasası zirvesine giden yolu açması gereken bir “geçiş” sürecinde olduğu görülüyor. Analiz firması Glassnode son piyasa değerlendirmesinde Bitcoin‘in yeniden dirilişini izlemeye yönelik en yeni aracını tanıttı. 2022 ayı piyasası ve bu yılın ilk çeyreğindeki toparlanma işaretlerinin ardından, on-chain metrikler geniş çaplı bir dönüşüm geçirdi ve birçoğu uzun vadeli dibin gerçekleştiğini teyit ediyor.

Glassnode analistlerine göre, Bitcoin’in uzun vadeli yatırımcı tabanı şimdiden gelecekteki daha iyi günlere hazırlanıyor. Analistler uzun vadeli yatırımcıların güncel durumunu ölçmek için “Uzun Vadeli Holder Harcamaları ve Kârlılığı” adlı aracı duyurdu. Bu uzun vadeli yatırımcıların davranış kalıplarını dört aşamaya ayırıyor.

Bitcoin Yükselecek Mi?

2022’nin sonundaki bir “kapitülasyon” döneminden sonra uzun vadeli yatırımcılar bu on-chain metriğine göre “coşku” döneminden önce “denge” durumuna doğru geçiş başlattı. Glassnode, kapitülasyonun “spot fiyatın LTH (Uzun Vadeli Yatırımcı) maliyet esasından daha düşük olduğu” bir durum olarak tanımlandığını ve bu nedenle önemli LTH harcamalarının “muhtemelen finansal baskı ve kapitülasyon nedeniyle” olduğunu açıklıyor.

Geçiş dönemi piyasaların uzun vadeli yatırımcı maliyetinin biraz üzerinde olduğu ve düşük satışların normal karşılandığı bir aralığı temsil ediyor. Güncel verilere göre uzun vadeli yatırımcıların maliyeti 20.800 dolar seviyesinde bulunuyor.

Glassnode analistleri şunları yazdı;

“Volatilitenin bundan sonra hangi yönde patlak vereceğine bağlı olarak, bu aracı Uzun Vadeli Yatırımcıların merceğinden gözlemlenen yerel aşırı ısınma dönemlerini tespit etmek için kullanabiliriz. Dijital varlık piyasası 2023 yılında başlıca emtialardan daha iyi performans göstermeye devam ediyor, ancak şu anda hepsi anlamlı bir düzeltme yaşıyor. Bitcoin yatırımcıları, 2022 ayı piyasasının derinliklerinden kurtulduktan sonra, kendilerini her iki yönde de çok az yerçekimi olan bir denge biçiminde buluyorlar. Son derece düşük volatilite ve son zamanlardaki dar işlem aralıkları göz önüne alındığında, bu denge yakında bozulacak gibi görünüyor.”

Eğer fiyat 25.000 doların altına inerse kıyamet senaryosu için 20.800 dolar seviyesi yakından izlenecek. Ancak kısa vadeli yatırımcıların 26.000 dolarlık maliyeti bu bölgenin devam eden satışlara rağmen güçlü kalmasını sağladı.

Özet olarak piyasalar yakında iki yönden birine ciddi bir hareket başlatacak. Şimdilik bu hareketin yukarı yönlü olması daha muhtemel.