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Popüler altcoin projesi Solana‘nın (SOL) kurucu ortağı Raj Gokal, uzun vadede Layer 1 Ethereum (ETH) rakibinin çok daha iyi yerlere gelmesini beklediğini belirterek kriptonun Apple’ı olmayı hedeflediklerini aktardı.

“Kriptonun Apple’ı”

TechCrunch+’a konuşan Solana’nın kurucu ortağı Raj Gokal, önde gelen altcoin projesinin kripto sektöründe teknoloji devi Apple’ın tüketici elektroniği sektöründe olduğu kadar baskın bir üyesi hale gelmesini hedeflediklerini söyledi.

Gokal, bu konudaki görüşünü “Solana kriptonun Apple‘ı olma potansiyeline sahip. Apple’ı düşünüyorum, iPhone’un piyasaya sürülmesi için dokunmatik ekranların gecikme süresi üzerinde on yıla yakın bir süre çalıştı ve bu sihir gibi geldi. iPhone’u, App Store’u ve uygulama ekosistemini bugün olduğu noktaya getirmek için bu platformun üzerine inşa edilmesi gereken pek çok şey vardı. Ama her şey mükemmel çalışması gereken basit bir etkileşime odaklanmakla başladı.” sözleriyle açıkladı.

Gokal’a göre, Solana’nın mühendislik ekibi ve ekosistemi, ağın tamamen yeni bir finansal internet olduğu halde normal internet gibi hissettirmesini sağlamak için kullanıcı deneyimi ve performansa Apple benzeri bir odaklanma gösteriyor.

“Solana’nın Büyümesine Odaklanacağız”

Solana kurucu ortağı, ileriye dönük olarak Layer 1 Blockchain‘inin büyümeye odaklanacağını belirterek “Temel tez yeni işletmelere, yeni projelere, bağımsız geliştiricilere odaklanmak. Hala bir ekosistemin ve bir garajdaki iki geliştiricinin neler yapabileceği konusunda iyimser olan bir topluluğun içindeyiz.” ifadelerini kullandı.

Gokal, geçen ay piyasaya sürülen Solana Blockchain’i tabanlı akıllı telefonun, daha fazla insanın bilgisayar kullanmak zorunda kalmadan kripto ürün ve hizmetlerine erişmesine yardımcı olacağını da ekledi.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre SOL, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 2,45 düşüşle 20,53 dolardan işlem görüyor. Veriler, bu değer kaybına rağmen SOL‘un bir önceki haftaya göre değerini yüzde 7,48 artırdığını gösteriyor.