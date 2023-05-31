Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Binance Borsasındaki Altcoinin CEO’su Kayıp! Fiyat Düşüşe Geçti!

Binance Borsasındaki Altcoinin CEO’su Kayıp! Fiyat Düşüşe Geçti!

Özet

  • MULTI Coin ekibi projenin CEO'suna ulaşamıyor.
  • CEO'nun nerde olduğu bilinemiyor ve sunucu bilgileri onda olduğu için teknik sorunlar çözülemiyor.
  • MULTI fiyatı daha fazla düşüş yaşayabilir.
20:06
31 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Son zamanlarda siber saldırılar, tutuklama haberleri gibi sebeplerden altcoinlerin ciddi kayıplar yaşadığını gördük. MULTI Coin de bunlardan biriydi ve değerini önemli ölçüde kaybettikten sonra birkaç gündür toparlanıyordu. Ancak biraz önce gelen haber düşüşün devam edebileceğini gösteriyor. Altcoin şimdilik 0,1 dolar değer kaybetti.

MULTI Coin Neden Düşüyor?

Altcoin yönetiminin Çin hükümeti tarafından tutuklandığına dair iddialar fiyatta %50’yi aşan kayıpları tetiklemişti. Şimdiyse projenin CEO’suna ulaşılamadığı Multichain ekibi tarafından ilan edildi. Şaşırtıcı olansa fiyatın bu açıklamanın ardından beklendiği ölçüde düşmemiş olmasıdır. Peki dakikalar önce gelen duyurunun detayları neler?

“Geçtiğimiz iki gün içinde, Multichain protokolü öngörülemeyen koşullar nedeniyle birden fazla sorunla karşılaştı. Ekip, protokolü çalışır durumda tutmak için mümkün olan her şeyi yaptı, ancak şu anda CEO Zhaojun ile iletişime geçemiyor ve bakım için gerekli sunucu erişimini elde edemiyoruz.

Bu öğleden sonra, Router5’in tarama düğümü ağında bir sorun yaşandı ve bu da bazı zincirlerin normal çapraz zincir hizmetini etkiledi. Dahası, bu sorun ekibin mevcut izin ve kabiliyetlerinin ötesindedir. Kullanıcılarımızın çıkarlarını korumak amacıyla, etkilenen zincir için ilgili çapraz zincir hizmetini kullanıcı arayüzünde askıya almaya karar verdik. Geçen hafta aynı sorun Router2’de de yaşanmıştı.

Kullanıcıların anlayışını takdir ediyor ve ortaklarımızdan zincirler arası işlemler için Multichain protokolü akıllı sözleşmelerini etkilenen zincir üzerinde/zincire doğrudan çağırmayı durdurmalarını rica ediyoruz.

Etkilenen tüm zincirler şunlardır:

Kekchain, PublicMint, Dyno Chain, Red Light Chain, Dexit, Ekta, HPB, ONUS, Omax, Findora, Planq.”

MULTI Coin Fiyat Tahmini

CEO’ya ulaşılamıyor oluşu projenin geleceği açısından ciddi bir risk. Gözaltında veya tutuklanmış olabilir. Ya da en kötü ihtimalle ölmüştür. Sunucu erişimi noktasında sorun yaşayan ekip eğer uzun süre CEO’ya ulaşamazsa protokolü yeniden yapılandırmak zorunda kalabilir. Bu da MULTI Coin için daha güçlü bir satış dalgası getirir.

Kısa vadede 4,17 dolar altı kapanışlar fiyatın 3,93 dolara kadar düşmesine neden olabilir. Bununla birlikte 3,9 dolar tavanının kaybedilmesi önceki dip seviyesi olan 3,3 bölgesinin yeniden test edilmesini sağlayabilir.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Türkiye’de Çok Mağdur Var Dikkat! Bir Kripto Dolandırıcılık Hikayesi!
Türkiye’de Çok Mağdur Var Dikkat! Bir Kripto Dolandırıcılık Hikayesi!
Nesnelerin İnterneti Nedir? Her Şeyiyle IoT Teknolojisi!
Nesnelerin İnterneti Nedir? Her Şeyiyle IoT Teknolojisi!
Güvende Misiniz? Ledger Kripto Donanım Cüzdanı Neden Tehlikeli Görülüyor?
Güvende Misiniz? Ledger Kripto Donanım Cüzdanı Neden Tehlikeli Görülüyor?
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
İlgili Yazılar
Popüler Altcoin’in Kurucu Ortağından İddialı Çıkış: Kripto’nun Apple’ı Olacak!
Popüler Altcoin’in Kurucu Ortağından İddialı Çıkış: Kripto’nun Apple’ı Olacak!
Kripto Düşerken Onlar Sıçradı! RAY ve KEY Coin Neden Yükseliyor?
Kripto Düşerken Onlar Sıçradı! RAY ve KEY Coin Neden Yükseliyor?
Bitcoin (BTC) ve Altcoinler, Bu Haber ile Düşüşe Geçti!
Bitcoin (BTC) ve Altcoinler, Bu Haber ile Düşüşe Geçti!
Binance Haberlerinin Ardı Arkası Kesilmiyor: Binance’in Yeni Listeleyeceği Coinler Hangileri Olabilir?
Binance Haberlerinin Ardı Arkası Kesilmiyor: Binance’in Yeni Listeleyeceği Coinler Hangileri Olabilir?
Bu Kripto Para Cüzdanının Sahibine, Hiçbir Sebep Olmadan 1,1 Milyon Dolar Gönderdiler!
Bu Kripto Para Cüzdanının Sahibine, Hiçbir Sebep Olmadan 1,1 Milyon Dolar Gönderdiler!
Son Dakika: Binance, 12 Kripto Parayı Bu Ülkede Alım Satıma Kapatıyor!
Son Dakika: Binance, 12 Kripto Parayı Bu Ülkede Alım Satıma Kapatıyor!
Çin Polisinden Operasyon! Bu Altcoin’in Ofisi Kapatıldı, Çalışanları Tutuklandı!
Çin Polisinden Operasyon! Bu Altcoin’in Ofisi Kapatıldı, Çalışanları Tutuklandı!
40 Gün Sonra İlk Kez! Ocean Coin Yorum! Ocean Coin Alınır Mı?
40 Gün Sonra İlk Kez! Ocean Coin Yorum! Ocean Coin Alınır Mı?
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023