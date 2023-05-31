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Son zamanlarda siber saldırılar, tutuklama haberleri gibi sebeplerden altcoinlerin ciddi kayıplar yaşadığını gördük. MULTI Coin de bunlardan biriydi ve değerini önemli ölçüde kaybettikten sonra birkaç gündür toparlanıyordu. Ancak biraz önce gelen haber düşüşün devam edebileceğini gösteriyor. Altcoin şimdilik 0,1 dolar değer kaybetti.

Altcoin yönetiminin Çin hükümeti tarafından tutuklandığına dair iddialar fiyatta %50’yi aşan kayıpları tetiklemişti. Şimdiyse projenin CEO’suna ulaşılamadığı Multichain ekibi tarafından ilan edildi. Şaşırtıcı olansa fiyatın bu açıklamanın ardından beklendiği ölçüde düşmemiş olmasıdır. Peki dakikalar önce gelen duyurunun detayları neler?

“Geçtiğimiz iki gün içinde, Multichain protokolü öngörülemeyen koşullar nedeniyle birden fazla sorunla karşılaştı. Ekip, protokolü çalışır durumda tutmak için mümkün olan her şeyi yaptı, ancak şu anda CEO Zhaojun ile iletişime geçemiyor ve bakım için gerekli sunucu erişimini elde edemiyoruz.

Bu öğleden sonra, Router5’in tarama düğümü ağında bir sorun yaşandı ve bu da bazı zincirlerin normal çapraz zincir hizmetini etkiledi. Dahası, bu sorun ekibin mevcut izin ve kabiliyetlerinin ötesindedir. Kullanıcılarımızın çıkarlarını korumak amacıyla, etkilenen zincir için ilgili çapraz zincir hizmetini kullanıcı arayüzünde askıya almaya karar verdik. Geçen hafta aynı sorun Router2’de de yaşanmıştı.

Kullanıcıların anlayışını takdir ediyor ve ortaklarımızdan zincirler arası işlemler için Multichain protokolü akıllı sözleşmelerini etkilenen zincir üzerinde/zincire doğrudan çağırmayı durdurmalarını rica ediyoruz.

Etkilenen tüm zincirler şunlardır:

Kekchain, PublicMint, Dyno Chain, Red Light Chain, Dexit, Ekta, HPB, ONUS, Omax, Findora, Planq.”