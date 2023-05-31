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  •   Son Dakika: Bitcoin Fiyatı Gelen Açıklamayla Yükseliyor! Haziran Ayı Fed Faiz Kararı!

Son Dakika: Bitcoin Fiyatı Gelen Açıklamayla Yükseliyor! Haziran Ayı Fed Faiz Kararı!

Özet

  • Harker ve Jefferson önümüzdeki toplantıda artırım yapılmayacağını ima etti.
  • Üyeler mevcut politikanın etkilerini görmek için duraklama istiyor.
  • Ancak sonrasında artışlar devam edebilir.
20:47
31 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada yeniden 27.000 doları aştı ve bunun kesinlikle bir sebebi var. Fed üyeleri konuşuyor. İki hafta önce bu tarz açıklamaların piyasaları nasıl salladığını hatırlayın. Şimdi nispeten daha ılımlı açıklamalar geliyor. Yatırımcıların Haziran ayı Fed faiz beklentisi ne? Üyeler neler söylüyor?

Bitcoin Neden Yükseliyor?

Bitcoin fiyatı 27.000 doların altında daha fazla düşüşe hazırlanırken aniden 27.050 doları aştı. Fed/Jefferson tarafından yapılan açıklamalar yatırımcı üstündeki baskıyı hafifletmiş görünüyor. Aynı anda Harker da konuşuyor. Peki yükselişi tetikleyen açıklama neydi?

Jefferson şunları söyledi;

“Sıkılaşan kredilerin ekonomi üzerindeki etkisi belirsizliğini koruyor. Enflasyon çok yüksek kalmaya devam ediyor. Haziran toplantısında faiz artırımı yapmamak ihtiyaç duyulan ek sıkılaşmanın kapsamına karar vermeden önce iyi olabilir. Önümüzdeki bir toplantıda faiz oranının sabit tutulması sıkılaşma döngüsünde zirveye ulaştığımız anlamına gelmemeli. Bankacılık sektöründe koşullar istikrara kavuştu ve sistem dirençliliğini koruyor.”

Bu açıklamalar Haziran toplantısında artışın pas geçilebileceği beklentisini destekler nitelikteydi.

Haziran Ayı Fed Faiz Kararı

Jefferson ve Harker tarafından yapılan açıklamalar Haziran ayı toplantısında artışın pas geçilebileceğini gösteriyor. İki üyenin de yaptığı açıklamalar özetle bu toplantıda artış yapmazsak artık tavana ulaştığımız anlamını çıkarmayın şeklindeydi. Üstelik mevcut sıkı para politikasının etkilerini daha net görmek için faiz artışına bir süre ara verilmesi gerektiği de vurgulandı.

Daha cılız biçimde başka üyelerin de son 1 ayda bunu dillendirdiğini görmüştük. Üstelik Powell tarafından Mayıs ayında yapılan son Cuma akşamı açıklamaları da bu minvaldeydi. Önümüzdeki günlerde gelecek veriler sürpriz olmazsa mevcut görünüm kripto para yatırımcılarının lehine gibi görünüyor.

Yatırımcıların faiz hissiyatını ölçen FedWatch kısa süre önceye kadar artırımlara yaklaşık %70 ihtimal verirken şimdi faizlerin serbest bırakılması yönündeki beklenti aynı orana yükseldi. Bugün gelen JOLTS verisine rağmen üyelerin açıklamalarıyla ibre tam tersi yöne gitti. Eğer Perşembe ve Cuma günkü veriler de Fed’i artırıma zorlar nitelikte olmazsa risk piyasalarındaki yatırımcıların yüzü gülecek.

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