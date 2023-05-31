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2024 yılı içerisinde gerçekleşmesi beklenen, aynı zamanda kripto para yatırımcılarının yükseliş yönünde gerçekleşecek bir hareket konusunda en büyük umut kaynaklarından birisi olan Bitcoin halving son günlerde en çok konuşulan konulardan birisi olarak dikkat çekmeye devam ediyor.

Grayscale’den Halving Vurgusu!

Kripto para dünyasının önemli oyuncularından birisi olan Grayscale yaklaşan halving öncesinde Twitter’da yatırımcılarıyla önemli bir kaç bilgiyi paylaştı ve bazı konulara dikkat çekti. Yapılan açıklamaları grafiklerle destekleyen Grayscale’de yapılan paylaşım ise şu şekilde oldu:

Halvingler Bitcoin’i anlamanın anahtarıdır, ancak etkileri karmaşık olmuştur. Yakın tarihli bir Market Byte için geçmiş yarılanmaları incelerken bile, @mzhao8, @mattmaximo1 ve @willhamilogden geleneksel anlayışlara meydan okuyan bir şey buldular. Yani geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez, ancak tarihsel olarak Bitcoin’in fiyatı her yarılanma olayını takip eden aylarda yükselmiştir. Bu durum etkin piyasalar fikriyle bağdaşmıyor gibi görünüyor.

Piyasa katılımcıları böylesine iyi öngörülmüş bir olayı neden tam olarak tahmin edip fiyatlandırmasın? Bu davranış için birden fazla açıklama önerilmiştir. Azalan ödüllerin Bitcoin için yükseliş olduğunu varsayan bir teori, bir yarılanma olayından sonra daha az satış baskısı olduğu fikri etrafında dönüyor. Madencilerin işletme maliyetlerini karşılamaları gerektiğinden, her gün çıkarılan ödüllerinin belirli bir miktarını satmak zorunda kalırlar. Bu da piyasada absorbe edilmesi gereken sürekli bir potansiyel günlük satış baskısına yol açar. Bununla birlikte, bir yarılanma olayında, satılacak daha az Bitcoin vardır, çünkü daha az Bitcoin çıkarılır. Peki bu teori gerçekte ne kadar geçerli? Araştırma ekibimiz @CoinMetrics ve @Glassnode’dan alınan zincir ve piyasa verilerini kullanarak doğrusal bir regresyon analizi gerçekleştirdi. 1/1/2016 – 5/1/2023 tarihleri arasındaki verileri kullanarak potansiyel madenci satışlarının geçmişte Bitcoin fiyatını nasıl etkilediğini belirledik.

İlginç bir şekilde, madenciler tarafından satılan Bitcoin miktarı o günkü toplam spot hacminin %1’ini aştığında bile fiyat üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etki görmüyoruz. Bu bulgular mevcut paradigmaya meydan okumakta ve yarılanmaların özellikle madenci satış baskısı yoluyla Bitcoin fiyatı üzerindeki etkisinin geçmişte abartılmış olabileceğini düşündürmektedir.

Bitcoin’de Son Durum

Bitcoin’de dalgalı fiyat hareketleri sürerken gün içerisinde gözle görülür bir fiyat düşüşü yaşandı. 27.000 doların altına sarkmıştı. Bu düşüş altcoin’lere de yansıdı. Borç tavanı görüşmelerinde hala sona gelinemezken Binance tarafında işten çıkarma haberleri de piyasayı sarsmış göründü.

Yazının yazıldığı saat itibariyle Bitcoin yeniden 27.100 dolar seviyesine yeniden dönmüş görünüyor. Bitcoin halving tarihi yaklaşırken yorumculardan gelen yorumlar ise yatırımcıyı gelecekte güzel günlerin beklediği yönünde iyimser olmaları yönünde itmeye devam ediyor.