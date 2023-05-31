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Binance, kripto borsası devinin pazar payı küçülmeye devam ederken işgücünün bir kısmını işten çıkardığı ile iglili haberler piyasaya bomba gibi düştü.

Şirket Yetkilileri Konuyu Açıkladı

Wu Blockchain’in Binance’in işten çıkarmalarıyla ilgili tweetine yanıt veren borsa sözcüsü şunları söyledi:

Yeteneklerimizi doğru kaynaklarla doğru ekiplere en iyi şekilde nasıl dağıtabileceğimizi periyodik olarak gözden geçiriyoruz. Ve bazen bu, kaçınılmaz olarak, iyi performans göstermeyen ya da doğru kültürel uyuma sahip olmayan bazı çalışanların işten çıkarılmasına yol açıyor. Bu bir düzenleme değil, daha ziyade kritik rollerde doğru yetenek ve uzmanlığa sahip olup olmadığımızı yeniden değerlendirmektir ve bu nedenle hala yüzlerce açık rolü doldurmaya çalışacağız. Buna, kaynaklarımızın kullanıcıların ve düzenleyicilerin değişen taleplerini yansıtacak şekilde uygun şekilde tahsis edilmesini sağlamak için belirli ürünlere ve iş birimlerine bakmak da dahil olacak.

Binance’in taşınmadan önceki toplam personel sayısı 8.000 civarındaydı. Borsa, işten çıkarmaların boyutu hakkında yorum yapmayı reddetti.

İşten çıkarmalar, Binance’in Mart ayında “herhangi bir işten çıkarma planlamadığını” ve bunun yerine Haziran ayı sonuna kadar 500 pozisyonu daha doldurmaya çalıştığını söylemesinden iki ay sonra gerçekleşti. Binance’in web sitesinde halen 300’ün üzerinde açık pozisyon bulunuyor.

Ocak ayında Binance CEO’su Changpeng Zhao, şirketin 2023 yılında personel sayısını %15 ila %30 arasında artırmayı planladığını söylemişti. O dönemde ‘İnşa etmeye devam edeceğiz ve umarım bir sonraki boğa piyasasından önce yeniden yükselişe geçeceğiz” demişti.

İşlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto borsası olan Binance, geçtiğimiz günlerde bildirdiği üzere, son birkaç aydır pazar payında düşüşe tanık oldu. Binance’in azalan pazar payı, genel işlem hacimlerindeki düşüşle aynı döneme denk geldi. ABD’nin Mart ayında Binance ve Zhao’ya karşı başlattığı son düzenleyici işlem de pazar payının düşmesine katkıda bulunan bir faktör olabilir.

Ancak Binance geleceğe umutla bakmaya devam ediyor. Şirket sözcüsü şu açıklamayı yaptı:

Kullanıcılarımız için hizmet sunmak her zaman olduğu gibi bir numaralı önceliğimiz olmaya devam ediyor ve uzun vadede, organizasyonumuzda gördüğümüz büyüme konusunda heyecanlıyız. Yeni kullanıcı kaydı güçlü olmaya devam ediyor ve Binance ekosistemindeki yenilikler konusunda çok umutluyuz.

Binance sözcüsü Patrick Hillmann, şirketin her altı ayda bir düzenli olarak “yetenek yoğunluğu denetimi ve kaynak tahsisi egzersizi” yaptığını söyledi. İşten çıkarmaların maliyet düşürücü önlemler olmadığını söyledi.

CZ Konu İle İlgili Açıklama Yaptı

Konu ile ilgili açıklamalar birbiri ardına gelirken son olarak da borsanın CEO’su CZ konu ile ilgili olarak görüşlerini ortaya koydu. Twitter’da açıklama yapan CZ’nin sözleri ise şu şekilde oldu: