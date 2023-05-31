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  •   Fiyatlar Düşmüşken Bu Altcoin Dikkat Çekiyor! Boğanın Yıldızı Alım Noktasında Mı?

Fiyatlar Düşmüşken Bu Altcoin Dikkat Çekiyor! Boğanın Yıldızı Alım Noktasında Mı?

Özet

  • Binance duyurusuyla gelen yükseliş kalıcı olmadı.
  • ADA Coin 0,35-38 dolar dolar aralığında sıkışıp kaldı.
  • Bitcoin volatilitesindeki artış ADA Coin'in de yörüngesini belirleyecek.
22:00
31 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin fiyatının hızla 28.000 doları kaybetmesi nedeniyle altcoinler yeni dipler yapmaya başladı. Ancak tarih boyunca kripto para yatırımcıları düşüşlerin sonsuz olmadığını gördü. En azından piyasa genelinde düşüşler kadar yeni zirveler getiren ralliler de gördük. Peki en büyük 10 kripto para arasında yer alan bu altcoin alım bölgesinde mi?

Cardano (ADA) Yorum

Binance bugün yeni stablecoin paritelerinde ADA Coin’i başlatmıştı ve sabah bu müjdeyi duyurmuştuk. Daha fazla likidite için güzel bir gelişme. Üstelik bu duyuru Cardano ağı için uygun bir zamana denk geliyor. Son on-chain istatistikler DeFi alanında büyümeye dikkat çekiyor. Merkezi olmayan borsa Minswap, kısa süre önce Cardano’nun DEX hacmini 98 milyon dolara çıkararak borsanın haftalık işlem aktivitesinde %75,63 artış sağladı.

Cardano ekibi ayrıca çekirdek altyapı, cüzdanlar ve defter geliştirme konularında da önemli ilerlemeler kaydetti. Mayıs ayı başında Hydra Layer 2 ölçeklendirme çözümünü başlattı. Yavaş gelişim ve Hoskinson’un hakim konumu ADA Coin fiyatı için en büyük sorunların başında geliyor. En azından şimdilik birinin çözülüyor olması gelecekte fiyatı daha yukarı çekebilir.

ADA Coin Alınır Mı?

Ethereum’un ardında en büyük PoS tabanlı akıllı sözleşme platformu olan Cardano yazı hazırlandığı sırada 0,374 dolardan alıcı buluyor. Fiyat 100 günlük hareketli ortalamanın (0,371) üstünde ancak BTC cephesindeki olumsuzluk yatırımcıları korkutuyor. In/Out of the Money verisine göre 0,364 dolara kadar 2,35 milyar maliyetle alım yapmış ADA Coin yatırımcıları var ve şimdilik fiyat destek olarak burayı tutuyor. Üstelik 0,384 seviyesi alıcıların kıpırdanmasıyla kolayca aşılabilecek gibi görünüyor.

Teknik analiz bize 0,367 dolar üstü kapanışların yükselişin devamı için makul olduğunu söylüyor. Fiyat şimdilik bu bölgenin üstünde.

Alıcılar ilerleyen saatlerde 0,38 eşiğini geçerse ADA Coin yeniden 0,396 doları hedefleyebilir. Kısa vadede benim beklentim Bitcoin dar aralıktan çıkmadığı sürece ADA fiyatının 0,35-38 dolar aralığından çıkamayacağı yönünde. Haber odaklı fiyatı yukarı çekecek ciddi bir gelişme de beklenmediği için ADA Coin yatırımcılarının yüksek korelasyon paylaştıkları BTC fiyatını izlemesi daha mantıklı olabilir.

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