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Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, en büyük 10 altcoin arasında üst sıralarda yer alan Cardano (ADA) ağının büyüme yörüngesini ve fiyatını önemli ölçüde etkileyebilecek yeni bir duyuru yaparak, ADA/TUSD işlem çiftinin listeleneceğini açıkladı. Bu hamlenin kripto para borsanın güçlü kullanıcı tabanı ve piyasa erişimiyle desteklenen ADA’nın likiditesine ve genel ağ büyümesine önemli bir destek sunması bekleniyor.

ADA/TUSD İşlem Çifti İçin İşlemler Bugün Başlıyor

ADA/TUSD işlem çifti, bugün TSİ 11.00’da işlemlere açılacak. İşlem başlangıç saatinden sonraki 48 saat içinde Binance, yeni listelenen işlem çifti için Spot Grid’i etkinleştirmeyi planlıyor. Bu girişimle ADA/TUSD’de spot ve marjin alım satımda bir süre işlem ücreti sıfır olacak.

Binance‘in kapsamlı alım satım çiftleri listesine ADA’nın da eklenmesi, Cardano ağı için oldukça uygun bir zamanda geldi. Son zincir üzeri ölçümler, Cardano’nun ağ aktivitesinde kayda değer bir artış olduğunu gösteriyor ve bu artış büyük ölçüde Blockchain üzerindeki merkeziyetsiz finansın (DeFi) artan popülaritesi ile ilişkilendiriliyor.

Cardano Blockchain’indeki DeFi patlaması, ağda Kilitlenen Toplam Değer’in (TVL) artması için çok önemli bir itici güç oldu. Ayrıca, ağın yerel varlığı ADA yaklaşık 0,35 dolar seviyesinde bulunan destek trend çizgisinden sıçrama yaparak yukarı yönde hareket ederek güçlü bir performans gösteriyor.

Binance’in ADA/TUSD Hamlesinin Potansiyel Etkileri

Binance’in yeni ADA işlem çiftini eklemesinin Cardano’nun büyüme ve benimsenme hızını desteklemesi bekleniyor. Binance’in sağladığı artan görünürlük ve likidite, daha fazla yatırımcıyı altcoin‘e çekerek yatırımcı talebini artırabilir ve potansiyel olarak fiyatı yükseltebilir.

Umut verici gelişmelere rağmen piyasa katılımcıları, promosyon dönemi sona erdiğinde standart alım satım ücretlerinin uygulanacağını unutmamaları gerekiyor. Ayrıca, promosyon dönemi boyunca, TUSD/BUSD spot ve marjin işlem çiftlerindeki işlem hacimleri VIP kademe hacim hesaplamalarından ve tüm Likidite Sağlayıcı programlarından hariç tutulacak.