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2018’de Bitcoin‘in (BTC) dibe vurduğunu öncesinden haber veren ve dip öngörüsünün gerçekleşmesiyle tanınan kripto para analisti ve stratejisti Bluntz, radarı altındaki üç altcoin’e kilitlenmiş durumda. İşte analistin radarındaki o altcoin’ler.

Analistin Radarındaki O Altcoin’ler

Anonim kripto para analisti Bluntz, Blockchain endeksleme protokolü The Graph‘in (GRT), Bitcoin’in bu yılın başında 17 bin dolardan 30 bin doların üzerine çıktığı fiyat hareketini yansıttığını düşünüyor. Bluntz’a göre, GRT yükselen kanaldan çıktı ve şimdi 0,135 dolar hedefine doğru bir ralli için hazır görünüyor:

Yavaş bir yükselişin ardından GRT’de güzel bir kanal kırılması oldu. En son bu tam yapıyı/örüntüyü gördüğümde, BTC 31 bin dolara çıkmadan önce 17 bin doları kırmıştı. Bu modeli seviyorum. GRT‘de güçlü bir yükseliş bekliyorum.

GRT’nin ardından merkeziyetsiz makine öğrenimi ağı Fetch.ai (FET) geçen Bluntz, altcoin’in 0,786 Fibonacci seviyesine yakın bir noktadan sıçrama yaptıktan sonra yükselişe geçtiğini düşüncesinde:

FET‘in günlük grafiğinde sağlam bir tepki var. İçimdeki sol eğri maymunu, yapay zeka hisselerindeki hype’ın bir kısmını yakalayıp yakalayamayacağını merak ediyor.

Litecoin’de de Patlama Bekliyor

Analistin radarındaki sonuncu altcoin ise eşten eşe ödeme ağı olan Litecoin (LTC). Bluntz’a göre Litecoin, destek olarak 0,618 Fibonacci seviyesinin üstünde kalmasının ardından 100 dolara doğru ilerliyor:

LTC, 0,618 Fibonacci seviyesinden güzel bir tepki aldı. Bence bir sonraki durağımız 100 dolardaki direnç olacak ve oraya gelince yeniden bir değerlendirme yaparız.

Bluntz ayrıca, kripto para piyasası yükseliş sinyalleri vermeye başlamasına rağmen birçok yatırımcının şu anda kenarda oturduğuna inandığını belirterek “Kripto para piyasasının bu kadar uzun süren bir yengeç piyasasından sonra yükseldiğini/yavaşça düştüğünü ve sosyal medyadaki zaman tünelimde bu kadar az coşku olduğunu görmek ilginç. Benim bundan çıkardığım sonuç, pek çok insanın kenara çekilmiş gibi göründüğü.” ifadelerini kullandı.