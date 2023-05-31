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  •   Altcoinin Boğaları Kontrolü Ele Geçirdi! Kaç Dolar Olacak? Binance Yakın Zamanda Listeledi!

Altcoinin Boğaları Kontrolü Ele Geçirdi! Kaç Dolar Olacak? Binance Yakın Zamanda Listeledi!

Özet

  • ARB Coin balinaları ikiye bölündü ancak alıcılar şimdilik baskın durumda.
  • Fiyat 1,2 dolar üstü kapanışlarda 1,5 doları test edebilir.
  • 1,15 dolar altı kapanışlar 1 dolar tabanına düşüşü başlatabilir.
00:30
31 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Binance borsasının henüz yakın zamanda listelediği popüler altcoinde boğalar kontrolü yeniden ele geçirdi. 20 Mart tarihinde yapılan listeleme duyurusunun ardından yaklaşık 70 gün geçti. Ancak ARB Coin şimdiye kadar beklenen performansı gösteremedi. Elbette bunda kripto para piyasalarındaki genel negatifliğin payı büyüktü. Şimdi ne olacak?

ARB Coin Yorum

Arbitrum (ARB) fiyatı Salı sabahı 1,10 dolar destek seviyesinden %13 toparlanarak 1,24 dolara ulaştı. Fiyat yazı hazırlandığı sırada halen 1,2 doların üstünde bulunuyor ve BTC henüz 27.600 dolar altında kapanış yapmadı. Yakından yasalaşacak borç tavanı anlaşmasının piyasalardaki hissiyatı bir süre daha yukarıda tutması umuluyor. Bu ortamda ARB Coin balinalarının kontrolü ele geçirmiş olması yatırımcıları umutlandırdı.

Bu hafta, Arbitrum (ARB) boğaları olumsuz piyasa duyarlılığını tersine çevirerek 1,20 dolar direncini yıktı. On-chain veriler balinaların ikiye bölündüğünü gösteriyor. Önceki haftalarda satış cephesinin baskın olduğunu düşünürsek bu da iyi bir gelişme olabilir.

Mayıs ortasından bu yana ARB Coin balinaları 10 milyon ila 100 milyon ARB tutanlar ve 100.000 ila 10 milyon token tutanlar olarak ikiye ayrıldı. İlk grup satışa yönelirken ikinci grup birikim yapıyor. 18-30 Mayıs tarihleri arasında düşüş yönlü pozisyon alan balinalar 190 milyon ARB Coin satarken boğalar 191,2 milyon ARB Coin aldı ve satışları fazlasıyla karşıladı.

ARB Coin Fiyat Tahmini

Arbitrum ağı 30 Mayıs’ta kullanıcı faaliyetlerinde %350’lik bir artışa tanık oldu. Bu durum, Arbitrum’un yükseliş fiyat tahminine güvenilirlik katıyor. Bir önceki güne göre günlük aktif adresler 12.400’den 55.700’e tırmandı. Buna benzer bir hareketi Ripple tarafında da gördük ve onda da yükseliş sürüyor. Altcoinlerin bir bölümünde benzer oluşumlar görülmesi genel yükselişe karşı güveni de tazeliyor.

Eğer yükseliş bekleyen balinaların alım yönlü eğilimi sürerse fiyatın kısa vadede 1,5 dolar seviyesine yükseldiğini görebiliriz. Tersine, ARB fiyatı beklenmedik bir şekilde 1,15 doların altına düşerse 1 dolar tabanına doğru hareket başlayabilir. Bu alım yapan balina grubunun da satışa katılma ihtimalini düşünürsek hızlı bir düşüşün tetiklenebileceği anlamına geliyor. Perşembe ve Cuma günü gelecek kritik verilere karşı yatırımcılar temkinli olacaktır.

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